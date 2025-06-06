Больше не будете готовить по-другому: этот простой картофельный салат затмит все остальные рецепты
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Этот освежающий салат идеально подходит к мясу, барбекю или как самостоятельное блюдо. Простой, но вкусный летний рецепт, который непременно стоит попробовать!
Фото: flickr.com by jules:stonesoup, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картофельный салат
Ингредиенты:
- 800 г твёрдого картофеля.
- 1 большая красная луковица.
- 3 ст. л. белого винного уксуса.
- 4 ст. л. оливкового масла extra virgin.
- 1 ч. л. дижонской горчицы (по желанию).
- Соль и свежемолотый перец.
- Горсть свежей петрушки или зелёного лука.
Приготовление:
- Отварите картофель в кожуре до мягкости (около 20 минут), затем остудите, очистите и нарежьте толстыми ломтиками или кубиками.
- Лук нарежьте тонкими полукольцами. Если он слишком резкий, залейте его горячей водой или замочите в уксусе на 10 минут.
- В небольшой миске смешайте уксус, оливковое масло, соль, перец и горчицу (если используете) для заправки.
- В большой миске соедините картофель и лук, полейте заправкой и аккуратно перемешайте.
- Посыпьте салат рубленой зеленью и оставьте в холодильнике на некоторое время перед подачей.
Совет: Этот салат особенно хорош в охлаждённом виде. Он станет отличным гарниром к жареному мясу, рыбе или самостоятельным блюдом на пикнике.
Уточнения
Картофельный салат — популярное блюдо европейской кухни, преимущественно чешской, немецкой и австрийской.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру