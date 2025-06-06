Больше не будете готовить по-другому: этот простой картофельный салат затмит все остальные рецепты

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот освежающий салат идеально подходит к мясу, барбекю или как самостоятельное блюдо. Простой, но вкусный летний рецепт, который непременно стоит попробовать!

Фото: flickr.com by jules:stonesoup, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Картофельный салат

Ингредиенты:

800 г твёрдого картофеля.

1 большая красная луковица.

3 ст. л. белого винного уксуса.

4 ст. л. оливкового масла extra virgin.

1 ч. л. дижонской горчицы (по желанию).

Соль и свежемолотый перец.

Горсть свежей петрушки или зелёного лука.

Приготовление:

Отварите картофель в кожуре до мягкости (около 20 минут), затем остудите, очистите и нарежьте толстыми ломтиками или кубиками. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Если он слишком резкий, залейте его горячей водой или замочите в уксусе на 10 минут. В небольшой миске смешайте уксус, оливковое масло, соль, перец и горчицу (если используете) для заправки. В большой миске соедините картофель и лук, полейте заправкой и аккуратно перемешайте. Посыпьте салат рубленой зеленью и оставьте в холодильнике на некоторое время перед подачей.

Совет: Этот салат особенно хорош в охлаждённом виде. Он станет отличным гарниром к жареному мясу, рыбе или самостоятельным блюдом на пикнике.

Уточнения

Картофельный салат — популярное блюдо европейской кухни, преимущественно чешской, немецкой и австрийской.

