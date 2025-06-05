Этот аромат сведет с ума: главный секрет бабушкиных щей — и пошаговый рецепт

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Щи, как у бабушки? Аромат этих щей перенесёт вас в детство. Они согреют и насытят в холодный день. Щи с квашеной капустой, картофелем и колбасой — идеальный выбор для уютного вечера.

Фото: commons.wikimedia.org by Ostolob, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Щи из капусты

Рецепт бабушкиных щей

Время приготовления: 15-45 минут

Количество порций: 4-6

Ингредиенты:

500 г квашеной капусты (вместе с соком)

1 большая луковица

2 ст. л. сала или масла

2 ст. л. муки

2 зубчика чеснока

1 ст. л. сладкой молотой паприки

1 лавровый лист

1 ч. л. тмина

4-5 средних картофелин

соль, перец — по вкусу

1,5 л воды или бульона

1 ст. л. уксуса — по вкусу

копчёное мясо или колбаса — по желанию

Приготовление:

Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте на сале или масле до золотистого цвета. Добавьте муку и перемешайте, чтобы образовалась светло-коричневая корочка. Уберите кастрюлю с огня, добавьте молотую паприку, тмин и измельчённый чеснок. Влейте немного холодной воды или бульона и тщательно перемешайте, чтобы избежать образования комков. Промойте квашеную капусту и нарежьте её. Добавьте капусту в кастрюлю, залейте оставшимся бульоном или водой. Добавьте лавровый лист и немного соли. Очистите и нарежьте картофель кубиками. Добавьте его в суп и варите около 20 минут до готовности. При желании добавьте нарезанную колбасу или копчёное мясо. В конце приготовления приправьте суп уксусом, солью и перцем. Подавайте щи со свежим хлебом. Портал medium.seznam.cz советует добавить в тарелку ложку сметаны.

Уточнения

Щи — классическое национальное блюдо русской кухни, многокомпонентный заправочный суп, основу которого составляет рубленая белокочанная свежая или квашеная капуста, реже капустная рассада или савойская капуста, приготовляемый на костном или мясокостном или рыбном бульоне, грибном, овощном или крупяном отваре.

