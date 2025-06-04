Жарим правильно. Превращаем магазинные котлеты в маленький кулинарный шедевр

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Магазинные котлеты — казалось бы, простая, банальная еда "на скорую руку". Но даже из них можно сделать блюдо, от которого никто не откажется.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Немного правильной техники, щепотка терпения — и у вас на сковороде уже не просто полуфабрикат, а полноценный ужин с ароматной корочкой и сочной серединкой.

Пошаговый рецепт: как вкусно пожарить магазинные котлеты

Вам понадобится:

Котлеты (замороженные или охлаждённые)

Растительное масло (лучше без запаха)

Кусочек сливочного масла — для вкуса и сочности

Репчатый лук (по желанию)

Любимые специи (если котлеты не слишком приправлены)

Сковорода с крышкой.

Способ приготовления:

Подготовка:

Если котлеты заморожены — дайте им слегка оттаять (30-60 минут). Полное размораживание не нужно, иначе они могут развалиться.

Разогрев:

На среднем огне разогрейте сковороду с 1-2 ст. ложками растительного масла. Если хотите более насыщенный вкус — добавьте кусочек сливочного масла в конце.

Жарка:

Выложите котлеты в горячее масло. Обжаривайте с каждой стороны по 3-4 минуты до румяной корочки.

Тушение:

Уменьшите огонь, добавьте немного воды (2-3 ст. ложки), накройте крышкой и потомите ещё 7-10 минут. Это сделает котлеты мягкими и сочными внутри.

Финальный штрих:

За пару минут до конца снимите крышку, чтобы дать корочке снова подрумяниться. Можно добавить обжаренный лук — он придаст сладость и аромат.

Готово! Магазинные котлеты теперь не просто спасли ужин — они его украсили. Хрустящая корочка, сочная начинка, аромат сливочного масла и капля вашего старания — именно так и рождаются вкусные будни.

Подавайте с картофельным пюре, гречкой или свежим салатом — и никто даже не догадается, что это был полуфабрикат.