Жарим правильно. Превращаем магазинные котлеты в маленький кулинарный шедевр

Магазинные котлеты — казалось бы, простая, банальная еда "на скорую руку". Но даже из них можно сделать блюдо, от которого никто не откажется.
Немного правильной техники, щепотка терпения — и у вас на сковороде уже не просто полуфабрикат, а полноценный ужин с ароматной корочкой и сочной серединкой.
Пошаговый рецепт: как вкусно пожарить магазинные котлеты
Вам понадобится:
Способ приготовления:
Подготовка:
Если котлеты заморожены — дайте им слегка оттаять (30-60 минут). Полное размораживание не нужно, иначе они могут развалиться.
Разогрев:
На среднем огне разогрейте сковороду с 1-2 ст. ложками растительного масла. Если хотите более насыщенный вкус — добавьте кусочек сливочного масла в конце.
Жарка:
Выложите котлеты в горячее масло. Обжаривайте с каждой стороны по 3-4 минуты до румяной корочки.
Тушение:
Уменьшите огонь, добавьте немного воды (2-3 ст. ложки), накройте крышкой и потомите ещё 7-10 минут. Это сделает котлеты мягкими и сочными внутри.
Финальный штрих:
За пару минут до конца снимите крышку, чтобы дать корочке снова подрумяниться. Можно добавить обжаренный лук — он придаст сладость и аромат.
Готово! Магазинные котлеты теперь не просто спасли ужин — они его украсили. Хрустящая корочка, сочная начинка, аромат сливочного масла и капля вашего старания — именно так и рождаются вкусные будни.
Подавайте с картофельным пюре, гречкой или свежим салатом — и никто даже не догадается, что это был полуфабрикат.
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