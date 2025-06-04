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Жарим правильно. Превращаем магазинные котлеты в маленький кулинарный шедевр

2:03
Еда

Магазинные котлеты — казалось бы, простая, банальная еда "на скорую руку". Но даже из них можно сделать блюдо, от которого никто не откажется.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Немного правильной техники, щепотка терпения — и у вас на сковороде уже не просто полуфабрикат, а полноценный ужин с ароматной корочкой и сочной серединкой.

Пошаговый рецепт: как вкусно пожарить магазинные котлеты

Вам понадобится:

  • Котлеты (замороженные или охлаждённые)
  • Растительное масло (лучше без запаха)
  • Кусочек сливочного масла — для вкуса и сочности
  • Репчатый лук (по желанию)
  • Любимые специи (если котлеты не слишком приправлены)
  • Сковорода с крышкой.

Способ приготовления:

Подготовка:

Если котлеты заморожены — дайте им слегка оттаять (30-60 минут). Полное размораживание не нужно, иначе они могут развалиться.

Разогрев:

На среднем огне разогрейте сковороду с 1-2 ст. ложками растительного масла. Если хотите более насыщенный вкус — добавьте кусочек сливочного масла в конце.

Жарка:

Выложите котлеты в горячее масло. Обжаривайте с каждой стороны по 3-4 минуты до румяной корочки.

Тушение:

Уменьшите огонь, добавьте немного воды (2-3 ст. ложки), накройте крышкой и потомите ещё 7-10 минут. Это сделает котлеты мягкими и сочными внутри.

Финальный штрих:

За пару минут до конца снимите крышку, чтобы дать корочке снова подрумяниться. Можно добавить обжаренный лук — он придаст сладость и аромат.

Готово! Магазинные котлеты теперь не просто спасли ужин — они его украсили. Хрустящая корочка, сочная начинка, аромат сливочного масла и капля вашего старания — именно так и рождаются вкусные будни.

Подавайте с картофельным пюре, гречкой или свежим салатом — и никто даже не догадается, что это был полуфабрикат.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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