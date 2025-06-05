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Лазанья, от которой дети визжат, а взрослые прячут ложки: сладкий шедевр без духовки

3:00
Еда

Что если сказать, что лазанья бывает… сладкой? Да, и не просто сладкой, а шоколадной, сливочной и абсолютно не требующей выпечки. Шоколадная лазанья (или chocolate lasagna) — это настоящее чудо десертной кулинарии, способное порадовать и детей, и взрослых.

Шоколадный торт
Фото: www.cookist.it by Redazione Cucina is licensed under Redazione Cucina continua su: https://www.cookist.it/lasagna-al-cioccolato-la-ricetta/ https://www.cookist.it/
Шоколадный торт

Что такое шоколадная лазанья

Это многослойный десерт, где каждый уровень словно отдельное лакомство:

  • Основа из измельчённых шоколадных печений с ванильной начинкой (например, Oreo) и сливочного масла.

  • Воздушный слой сливочно-сырной муссы.

  • Плотный домашний шоколадный пудинг.

  • И венец — взбитые сливки и горсть шоколадных капель.

Перед подачей десерт охлаждается, чтобы слои "схватились", и затем разрезается на аккуратные квадратики.

Как приготовить: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

Для основы:

  • 210 г шоколадного печенья с ванильной начинкой

  • 65 г сливочного масла

Для мусса:

  • 210 г сливочного сыра

  • 60 г сахарной пудры

  • Несколько капель ванильного экстракта

  • 110 г взбитых сливок (из 210 мл свежих сливок)

Для шоколадного пудинга:

  • 410 мл молока

  • 110 г чёрного шоколада

  • 80 г сахара

  • 75 г сливочного масла

  • Ванильный экстракт по вкусу

Приготовление:

  1. Пудинг: растопите в сотейнике шоколад с маслом и сахаром, влейте молоко, добавьте ваниль и варите на медленном огне до гладкой текстуры. Остудите.

  2. Основа: измельчите печенье в крошку, добавьте растопленное масло, выложите в форму 13x17 см и хорошо утрамбуйте. Охладите 30 минут.

  3. Мусс: взбейте сливки. Отдельно смешайте сливочный сыр, ваниль и пудру. Введите сливки в массу лопаткой.

  4. Выложите мусс на основу, отправьте в морозильник на 10 минут.

  5. Добавьте слой пудинга, разровняйте.

  6. Украсьте оставшимися сливками и шоколадной крошкой.

  7. Уберите в холодильник минимум на час, затем нарежьте квадратиками.

Как хранить

Шоколадную лазанью можно держать в холодильнике до двух дней, плотно накрыв пищевой плёнкой. Это отличный вариант для детских праздников или домашних ужинов без лишних хлопот.

Интересные факты:

  1. Шоколадная лазанья — не новинка в США: в 80-е её часто называли "Chocolate Lush" или "Layered Dessert".

  2. Оригинальный рецепт вдохновлён классической lasagna alla bolognese - только вместо пасты тут слои сладостей.

  3. Печенье типа Oreo - не обязательный ингредиент. Подойдут любые сухие шоколадные печенья, главное — измельчить их в пудру.

Уточнения

Шокола́д - кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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