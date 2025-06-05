Лазанья, от которой дети визжат, а взрослые прячут ложки: сладкий шедевр без духовки

3:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Что если сказать, что лазанья бывает… сладкой? Да, и не просто сладкой, а шоколадной, сливочной и абсолютно не требующей выпечки. Шоколадная лазанья (или chocolate lasagna) — это настоящее чудо десертной кулинарии, способное порадовать и детей, и взрослых.

Фото: www.cookist.it by Redazione Cucina is licensed under Redazione Cucina continua su: https://www.cookist.it/lasagna-al-cioccolato-la-ricetta/ https://www.cookist.it/ Шоколадный торт

Что такое шоколадная лазанья

Это многослойный десерт, где каждый уровень словно отдельное лакомство:

Основа из измельчённых шоколадных печений с ванильной начинкой (например, Oreo) и сливочного масла.

Воздушный слой сливочно-сырной муссы.

Плотный домашний шоколадный пудинг.

И венец — взбитые сливки и горсть шоколадных капель.

Перед подачей десерт охлаждается, чтобы слои "схватились", и затем разрезается на аккуратные квадратики.

Как приготовить: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

Для основы:

210 г шоколадного печенья с ванильной начинкой

65 г сливочного масла

Для мусса:

210 г сливочного сыра

60 г сахарной пудры

Несколько капель ванильного экстракта

110 г взбитых сливок (из 210 мл свежих сливок)

Для шоколадного пудинга:

410 мл молока

110 г чёрного шоколада

80 г сахара

75 г сливочного масла

Ванильный экстракт по вкусу

Приготовление:

Пудинг: растопите в сотейнике шоколад с маслом и сахаром, влейте молоко, добавьте ваниль и варите на медленном огне до гладкой текстуры. Остудите. Основа: измельчите печенье в крошку, добавьте растопленное масло, выложите в форму 13x17 см и хорошо утрамбуйте. Охладите 30 минут. Мусс: взбейте сливки. Отдельно смешайте сливочный сыр, ваниль и пудру. Введите сливки в массу лопаткой. Выложите мусс на основу, отправьте в морозильник на 10 минут. Добавьте слой пудинга, разровняйте. Украсьте оставшимися сливками и шоколадной крошкой. Уберите в холодильник минимум на час, затем нарежьте квадратиками.

Как хранить

Шоколадную лазанью можно держать в холодильнике до двух дней, плотно накрыв пищевой плёнкой. Это отличный вариант для детских праздников или домашних ужинов без лишних хлопот.

Интересные факты:

Шоколадная лазанья — не новинка в США: в 80-е её часто называли "Chocolate Lush" или "Layered Dessert". Оригинальный рецепт вдохновлён классической lasagna alla bolognese - только вместо пасты тут слои сладостей. Печенье типа Oreo - не обязательный ингредиент. Подойдут любые сухие шоколадные печенья, главное — измельчить их в пудру.

Уточнения

Шокола́д - кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.



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