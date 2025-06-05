Лазанья, от которой дети визжат, а взрослые прячут ложки: сладкий шедевр без духовки

Что если сказать, что лазанья бывает… сладкой? Да, и не просто сладкой, а шоколадной, сливочной и абсолютно не требующей выпечки. Шоколадная лазанья (или chocolate lasagna) — это настоящее чудо десертной кулинарии, способное порадовать и детей, и взрослых.
Это многослойный десерт, где каждый уровень словно отдельное лакомство:
Основа из измельчённых шоколадных печений с ванильной начинкой (например, Oreo) и сливочного масла.
Воздушный слой сливочно-сырной муссы.
Плотный домашний шоколадный пудинг.
И венец — взбитые сливки и горсть шоколадных капель.
Перед подачей десерт охлаждается, чтобы слои "схватились", и затем разрезается на аккуратные квадратики.
Для основы:
210 г шоколадного печенья с ванильной начинкой
65 г сливочного масла
Для мусса:
210 г сливочного сыра
60 г сахарной пудры
Несколько капель ванильного экстракта
110 г взбитых сливок (из 210 мл свежих сливок)
Для шоколадного пудинга:
410 мл молока
110 г чёрного шоколада
80 г сахара
75 г сливочного масла
Ванильный экстракт по вкусу
Пудинг: растопите в сотейнике шоколад с маслом и сахаром, влейте молоко, добавьте ваниль и варите на медленном огне до гладкой текстуры. Остудите.
Основа: измельчите печенье в крошку, добавьте растопленное масло, выложите в форму 13x17 см и хорошо утрамбуйте. Охладите 30 минут.
Мусс: взбейте сливки. Отдельно смешайте сливочный сыр, ваниль и пудру. Введите сливки в массу лопаткой.
Выложите мусс на основу, отправьте в морозильник на 10 минут.
Добавьте слой пудинга, разровняйте.
Украсьте оставшимися сливками и шоколадной крошкой.
Уберите в холодильник минимум на час, затем нарежьте квадратиками.
Шоколадную лазанью можно держать в холодильнике до двух дней, плотно накрыв пищевой плёнкой. Это отличный вариант для детских праздников или домашних ужинов без лишних хлопот.
Шоколадная лазанья — не новинка в США: в 80-е её часто называли "Chocolate Lush" или "Layered Dessert".
Оригинальный рецепт вдохновлён классической lasagna alla bolognese - только вместо пасты тут слои сладостей.
Печенье типа Oreo - не обязательный ингредиент. Подойдут любые сухие шоколадные печенья, главное — измельчить их в пудру.
Шокола́д - кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
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