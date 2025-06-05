Когда в холодильнике пусто, а хочется вкусно: эта паста влюбит с первой вилки

В Италии его называют "спагетти alla vigliacca" — что дословно переводится как "спагетти по-трусливому". Название кажется странным, но за ним скрывается удивительно яркое и пряное блюдо из самой души тосканской кухни.
Это типичный пример народной тосканской гастрономии — простой, быстрой, но при этом выразительной и насыщенной. По сути, это вариация классической пасты с чесноком, оливковым маслом и перцем чили, но с добавками, которые превращают привычное блюдо в настоящее открытие: томаты, каперсы, анчоусы, обжаренная панчетта и хрустящие сухари.
Идеально подходит для вечера, когда хочется чего-то вкусного, но нет сил стоять у плиты.
Происхождение названия окутано юмором и иронией:
Одни утверждают, что так называли блюдо, которое готовили в спешке из того, что было под рукой — "трусливо" спасаясь от голода.
Другие уверены, что "vigliacca" — это про смекалку повара, который при минимуме усилий выдавал простую еду за нечто сложное.
Как бы там ни было, результат радует — это насыщенное и немного дерзкое блюдо, готовящееся менее чем за полчаса.
360 г спагетти
200 г спелых томатов или консервированных
100 г панчетты (в идеале — тёсаной, кубиками)
4 зубчика чеснока
1 острый перец
Оливковое масло Extra Virgin
Соль
Панировочные сухари для подачи
Обжарьте панчетту без масла до хрустящей корочки. Отложите.
В той же сковороде обжарьте чеснок и перец на масле.
Добавьте томаты, тушите 10 минут.
Верните панчетту в сковороду и перемешайте.
Отварите пасту аль денте, оставив немного воды.
Смешайте спагетти с соусом, при необходимости добавив воду.
Подавайте с хрустящей крошкой из обжаренных сухарей.
Это блюдо легко адаптируется: хотите вегетарианскую версию — исключите мясо и добавьте больше каперсов. Хотите больше глубины — добавьте анчоусы или немного красного вина в соус.
Чеснок, масло и перец чили - основа одной из самых популярных итальянских паст: aglio, olio e peperoncino. Она часто подается после вечеринок, как "паста от похмелья".
В Тоскане существует множество "домашних" названий для блюд, и зачастую одни и те же рецепты имеют разные имена в соседних деревнях.
Панчетта и хлебные крошки — традиционные элементы "кухни бедных", которая научилась создавать шедевры из остатков.
Тоска́на (итал. Toscana, лат. T(h)uscia, лат. Etruria, Тирренция = Τυρρηνία) — область (регион — итал. regione) в центре Италии площадью 22 994 км².
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