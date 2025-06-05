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Когда в холодильнике пусто, а хочется вкусно: эта паста влюбит с первой вилки

2:53
Еда

В Италии его называют "спагетти alla vigliacca" — что дословно переводится как "спагетти по-трусливому". Название кажется странным, но за ним скрывается удивительно яркое и пряное блюдо из самой души тосканской кухни.

Паста с помидорами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Паста с помидорами

Паста с характером

Это типичный пример народной тосканской гастрономии — простой, быстрой, но при этом выразительной и насыщенной. По сути, это вариация классической пасты с чесноком, оливковым маслом и перцем чили, но с добавками, которые превращают привычное блюдо в настоящее открытие: томаты, каперсы, анчоусы, обжаренная панчетта и хрустящие сухари.

Идеально подходит для вечера, когда хочется чего-то вкусного, но нет сил стоять у плиты.

Почему "vigliacca"

Происхождение названия окутано юмором и иронией:

  • Одни утверждают, что так называли блюдо, которое готовили в спешке из того, что было под рукой — "трусливо" спасаясь от голода.

  • Другие уверены, что "vigliacca" — это про смекалку повара, который при минимуме усилий выдавал простую еду за нечто сложное.

Как бы там ни было, результат радует — это насыщенное и немного дерзкое блюдо, готовящееся менее чем за полчаса.

Оригинальный рецепт: ингредиенты и шаги

Что понадобится:

  • 360 г спагетти

  • 200 г спелых томатов или консервированных

  • 100 г панчетты (в идеале — тёсаной, кубиками)

  • 4 зубчика чеснока

  • 1 острый перец

  • Оливковое масло Extra Virgin

  • Соль

  • Панировочные сухари для подачи

Как готовить:

  1. Обжарьте панчетту без масла до хрустящей корочки. Отложите.

  2. В той же сковороде обжарьте чеснок и перец на масле.

  3. Добавьте томаты, тушите 10 минут.

  4. Верните панчетту в сковороду и перемешайте.

  5. Отварите пасту аль денте, оставив немного воды.

  6. Смешайте спагетти с соусом, при необходимости добавив воду.

  7. Подавайте с хрустящей крошкой из обжаренных сухарей.

Как можно разнообразить

Это блюдо легко адаптируется: хотите вегетарианскую версию — исключите мясо и добавьте больше каперсов. Хотите больше глубины — добавьте анчоусы или немного красного вина в соус.

Интересные факты по теме:

  1. Чеснок, масло и перец чили - основа одной из самых популярных итальянских паст: aglio, olio e peperoncino. Она часто подается после вечеринок, как "паста от похмелья".

  2. В Тоскане существует множество "домашних" названий для блюд, и зачастую одни и те же рецепты имеют разные имена в соседних деревнях.

  3. Панчетта и хлебные крошки — традиционные элементы "кухни бедных", которая научилась создавать шедевры из остатков.

Уточнения

Тоска́на (итал. Toscana, лат. T(h)uscia, лат. Etruria, Тирренция = Τυρρηνία) — область (регион — итал. regione) в центре Италии площадью 22 994 км².

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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