Нежный крем-суп из белой фасоли: питательно, просто и со вкусом

Если вы ищете сытный, но при этом легкий суп, обратите внимание на этот крем-суп из белой фасоли. Он готовится по необычной технологии: на фасолевом отваре, с добавлением сливок и ароматного тимьяна. В результате получается мягкое, бархатное блюдо с ярким, насыщенным вкусом.
Белая фасоль — 125 г
Репчатый лук — 80 г
Фиолетовый лук — 50 г
Чеснок — 1 зубчик
Масло растительное — 25 мл
Сливки (любой жирности) — 150 мл
Тимьян сушёный — 0,25 ч. ложки
Соль — 0,5 ч. ложки
Чёрный молотый перец — на кончике ножа
Вода — 600 мл
Свежая зелень — по вкусу
Замочите фасоль в холодной воде на ночь. Утром слейте воду, промойте фасоль и залейте чистой. Доведите до кипения, слейте первый отвар — так вы избавитесь от лишней горечи. Затем залейте фасоль 600 мл воды, добавьте чайную ложку масла и варите на слабом огне 45 минут до мягкости. Отвар не выливайте — он понадобится позже.
Пока фасоль варится, очистите и нарежьте оба вида лука и чеснок. В кастрюле разогрейте масло и обжарьте овощи 2-3 минуты до мягкости. Добавьте щепотку тимьяна и влейте немного фасолевого отвара (100-200 мл), чтобы аромат раскрылся ещё сильнее.
Влейте в кастрюлю горячие сливки. Пусть смесь потомится на слабом огне 10 минут. Это придаст супу кремовую текстуру и глубину вкуса.
Сваренную фасоль измельчите в пюре с помощью блендера. Добавьте его в кастрюлю с луково-сливочной основой. Перемешайте и при необходимости долейте оставшийся фасолевый отвар, чтобы достичь желаемой густоты.
Посолите, поперчите суп и дайте ему ещё немного покипеть — буквально 1-2 минуты. Подавайте горячим, украсив зеленью.
Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.
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