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Нежный крем-суп из белой фасоли: питательно, просто и со вкусом

2:33
Еда

Если вы ищете сытный, но при этом легкий суп, обратите внимание на этот крем-суп из белой фасоли. Он готовится по необычной технологии: на фасолевом отваре, с добавлением сливок и ароматного тимьяна. В результате получается мягкое, бархатное блюдо с ярким, насыщенным вкусом.

Фасоль
Фото: commons.wikimedia.org by Victorgrigas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фасоль

Ингредиенты (на 3 порции)

  • Белая фасоль — 125 г

  • Репчатый лук — 80 г

  • Фиолетовый лук — 50 г

  • Чеснок — 1 зубчик

  • Масло растительное — 25 мл

  • Сливки (любой жирности) — 150 мл

  • Тимьян сушёный — 0,25 ч. ложки

  • Соль — 0,5 ч. ложки

  • Чёрный молотый перец — на кончике ножа

  • Вода — 600 мл

  • Свежая зелень — по вкусу

Как приготовить фасолевый крем-суп

Шаг 1. Подготовка фасоли

Замочите фасоль в холодной воде на ночь. Утром слейте воду, промойте фасоль и залейте чистой. Доведите до кипения, слейте первый отвар — так вы избавитесь от лишней горечи. Затем залейте фасоль 600 мл воды, добавьте чайную ложку масла и варите на слабом огне 45 минут до мягкости. Отвар не выливайте — он понадобится позже.

Шаг 2. Обжарка лука и чеснока

Пока фасоль варится, очистите и нарежьте оба вида лука и чеснок. В кастрюле разогрейте масло и обжарьте овощи 2-3 минуты до мягкости. Добавьте щепотку тимьяна и влейте немного фасолевого отвара (100-200 мл), чтобы аромат раскрылся ещё сильнее.

Шаг 3. Сливочная основа

Влейте в кастрюлю горячие сливки. Пусть смесь потомится на слабом огне 10 минут. Это придаст супу кремовую текстуру и глубину вкуса.

Шаг 4. Пюре из фасоли

Сваренную фасоль измельчите в пюре с помощью блендера. Добавьте его в кастрюлю с луково-сливочной основой. Перемешайте и при необходимости долейте оставшийся фасолевый отвар, чтобы достичь желаемой густоты.

Шаг 5. Финальные штрихи

Посолите, поперчите суп и дайте ему ещё немного покипеть — буквально 1-2 минуты. Подавайте горячим, украсив зеленью.

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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