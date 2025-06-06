Нежный крем-суп из белой фасоли: питательно, просто и со вкусом

2:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете сытный, но при этом легкий суп, обратите внимание на этот крем-суп из белой фасоли. Он готовится по необычной технологии: на фасолевом отваре, с добавлением сливок и ароматного тимьяна. В результате получается мягкое, бархатное блюдо с ярким, насыщенным вкусом.

Фото: commons.wikimedia.org by Victorgrigas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фасоль

Ингредиенты (на 3 порции)

Белая фасоль — 125 г

Репчатый лук — 80 г

Фиолетовый лук — 50 г

Чеснок — 1 зубчик

Масло растительное — 25 мл

Сливки (любой жирности) — 150 мл

Тимьян сушёный — 0,25 ч. ложки

Соль — 0,5 ч. ложки

Чёрный молотый перец — на кончике ножа

Вода — 600 мл

Свежая зелень — по вкусу

Как приготовить фасолевый крем-суп

Шаг 1. Подготовка фасоли

Замочите фасоль в холодной воде на ночь. Утром слейте воду, промойте фасоль и залейте чистой. Доведите до кипения, слейте первый отвар — так вы избавитесь от лишней горечи. Затем залейте фасоль 600 мл воды, добавьте чайную ложку масла и варите на слабом огне 45 минут до мягкости. Отвар не выливайте — он понадобится позже.

Шаг 2. Обжарка лука и чеснока

Пока фасоль варится, очистите и нарежьте оба вида лука и чеснок. В кастрюле разогрейте масло и обжарьте овощи 2-3 минуты до мягкости. Добавьте щепотку тимьяна и влейте немного фасолевого отвара (100-200 мл), чтобы аромат раскрылся ещё сильнее.

Шаг 3. Сливочная основа

Влейте в кастрюлю горячие сливки. Пусть смесь потомится на слабом огне 10 минут. Это придаст супу кремовую текстуру и глубину вкуса.

Шаг 4. Пюре из фасоли

Сваренную фасоль измельчите в пюре с помощью блендера. Добавьте его в кастрюлю с луково-сливочной основой. Перемешайте и при необходимости долейте оставшийся фасолевый отвар, чтобы достичь желаемой густоты.

Шаг 5. Финальные штрихи

Посолите, поперчите суп и дайте ему ещё немного покипеть — буквально 1-2 минуты. Подавайте горячим, украсив зеленью.

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

