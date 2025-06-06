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Легкий и быстрый способ порадовать себя сладким без вреда. Полезный десерт за 15 минут

2:35
Еда

Этот десерт — настоящая находка для тех, кто хочет побаловать себя чем-то вкусным, но не хочет включать духовку. Нежные творожные шарики с ореховой крошкой и кисло-сладким клубничным соусом готовятся быстро, выглядят аппетитно и не уступают выпечке по вкусу.

творог
Фото: freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
творог

Ингредиенты на 4 порции

  • Творог (5 % жирности) — 150 г

  • Клубника — 100 г

  • Грецкие орехи (ядра) — 100 г

  • Сметана (20 % жирности) — 100 г

  • Сахар — 10 г (или по вкусу)

  • Мёд — 10 г

Совет: вместо грецких орехов можно взять миндаль, фундук или арахис — всё, что вам по вкусу. Главное — чтобы орехи были ароматными и свежими.

1. Подготовка продуктов

Выбирайте сладкую, ароматную клубнику и творог без излишней кислоты. Орехи слегка подрумяньте на сухой сковороде — это усилит их вкус. Обжаривать нужно 8-10 минут на слабом огне, постоянно помешивая. После — остудите.

2. Основа десерта

Остывшие орехи измельчите в блендере до состояния мелкой крошки. Смешайте с творогом и тщательно разотрите ложкой до однородной массы без комков. Добавьте сахар и перемешайте ещё раз.

3. Формируем шарики

Смочите руки водой и скатайте из массы небольшие шарики весом около 25-30 граммов. У вас получится примерно 8 порций. Разложите их на тарелке и уберите в холодильник на 10-15 минут, чтобы они слегка "схватились".

4. Готовим соус

Клубнику промойте, удалите хвостики. В чаше блендера соедините ягоды, сметану и мёд. Взбейте до однородной кремовой консистенции. Соус готов — перелейте его в удобную ёмкость.

5. Подача

Перед подачей полейте творожные шарики клубничным соусом. Если хочется немного текстуры — украсьте сверху рублеными орехами или ягодами. Десерт готов, приятного аппетита!

Дополнительный совет

Эти шарики отлично подходят в качестве полезного перекуса или сладкого завершения ужина. А если хотите заморозить часть заготовки — они легко выдержат пару недель в морозильной камере. Достаньте, дайте оттаять 5-10 минут — и снова наслаждайтесь.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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