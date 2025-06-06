Легкий и быстрый способ порадовать себя сладким без вреда. Полезный десерт за 15 минут

Этот десерт — настоящая находка для тех, кто хочет побаловать себя чем-то вкусным, но не хочет включать духовку. Нежные творожные шарики с ореховой крошкой и кисло-сладким клубничным соусом готовятся быстро, выглядят аппетитно и не уступают выпечке по вкусу.
Творог (5 % жирности) — 150 г
Клубника — 100 г
Грецкие орехи (ядра) — 100 г
Сметана (20 % жирности) — 100 г
Сахар — 10 г (или по вкусу)
Мёд — 10 г
Совет: вместо грецких орехов можно взять миндаль, фундук или арахис — всё, что вам по вкусу. Главное — чтобы орехи были ароматными и свежими.
Выбирайте сладкую, ароматную клубнику и творог без излишней кислоты. Орехи слегка подрумяньте на сухой сковороде — это усилит их вкус. Обжаривать нужно 8-10 минут на слабом огне, постоянно помешивая. После — остудите.
Остывшие орехи измельчите в блендере до состояния мелкой крошки. Смешайте с творогом и тщательно разотрите ложкой до однородной массы без комков. Добавьте сахар и перемешайте ещё раз.
Смочите руки водой и скатайте из массы небольшие шарики весом около 25-30 граммов. У вас получится примерно 8 порций. Разложите их на тарелке и уберите в холодильник на 10-15 минут, чтобы они слегка "схватились".
Клубнику промойте, удалите хвостики. В чаше блендера соедините ягоды, сметану и мёд. Взбейте до однородной кремовой консистенции. Соус готов — перелейте его в удобную ёмкость.
Перед подачей полейте творожные шарики клубничным соусом. Если хочется немного текстуры — украсьте сверху рублеными орехами или ягодами. Десерт готов, приятного аппетита!
Эти шарики отлично подходят в качестве полезного перекуса или сладкого завершения ужина. А если хотите заморозить часть заготовки — они легко выдержат пару недель в морозильной камере. Достаньте, дайте оттаять 5-10 минут — и снова наслаждайтесь.
Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
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