Десерт с историей: что такое трайфл и как сделать его в домашних условиях

На этой неделе для перекуса предлагаем приготовить миниатюрные десерты в стаканчиках — свежие, фруктовые и вдохновлённые классическим британским лакомством, трайфлом.
В Англии у каждой семьи есть свой рецепт трайфла, передающийся из поколения в поколение. История этого десерта уходит корнями в XVI век, ко временам династии Тюдоров. Так, в кулинарной книге The Good Huswife's Jewell, изданной в 1595 году Томасом Доусоном, трайфл описывался как густой крем, ароматизированный сахаром, имбирём и розовой водой.
Настоящая популярность трайфла началась только в XVIII веке. Постепенно десерт стал тем, что мы знаем сегодня:
"Положите на дно блюда поломанное на кусочки печенье из Неаполя, разрезанные макаруны и бисквиты с ликёром. Слегка пропитайте их вином Sack. Затем приготовьте нежный крем англез, дайте ему остыть и залейте печенье. Сверху добавьте слой syllabub, а для украшения — ещё печенье, желе из красной смородины и цветы", —
так рецепт трайфла описан в книге The Art of Cookery Made Plain and Easy Ханны Гласс, опубликованной в 1751 году.
Этой весной предлагаем попробовать современную версию с клубникой, маскарпоне и лимоном — всего 20 минут на приготовление! Рецепт сочетает в себе хрустящие крошки печенья, нежный крем и свежие ягоды — идеальный баланс сладости, кислинки и воздушной текстуры.
250 г свежей клубники
250 г маскарпоне
8 штук печенья "спекулос"
20 cl (примерно 200 мл) крема англез
3 ст. л. сахара
2 лимона
Вымойте клубнику, удалите плодоножки и нарежьте ягоды кусочками.
Смешайте маскарпоне с сахаром и соком лимонов до получения однородной массы. Разомните печенье в крошку.
Выложите половину крошек печенья в дно стаканчиков или маленьких бокалов. Добавьте слой маскарпоне, немного нарезанной клубники и немного крема англез. Повторите слои, закончите маскарпоне.
Уберите в холодильник минимум на два часа, чтобы трайфлы хорошо пропитались. Подавайте охлаждёнными и наслаждайтесь каждым слоем!
Трайфл (англ trifle) — блюдо английской кухни, представляющее собой десерт из бисквитного теста (часто смоченного хересом или вином) с заварным кремом (часто затвердевшим), фруктовым соком или желе и взбитыми сливками.
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