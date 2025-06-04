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Десерт с историей: что такое трайфл и как сделать его в домашних условиях

2:47
Еда

На этой неделе для перекуса предлагаем приготовить миниатюрные десерты в стаканчиках — свежие, фруктовые и вдохновлённые классическим британским лакомством, трайфлом.

Свежие фрукты
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свежие фрукты

В Англии у каждой семьи есть свой рецепт трайфла, передающийся из поколения в поколение. История этого десерта уходит корнями в XVI век, ко временам династии Тюдоров. Так, в кулинарной книге The Good Huswife's Jewell, изданной в 1595 году Томасом Доусоном, трайфл описывался как густой крем, ароматизированный сахаром, имбирём и розовой водой.

Как трайфл стал таким, каким мы его знаем

Настоящая популярность трайфла началась только в XVIII веке. Постепенно десерт стал тем, что мы знаем сегодня:

"Положите на дно блюда поломанное на кусочки печенье из Неаполя, разрезанные макаруны и бисквиты с ликёром. Слегка пропитайте их вином Sack. Затем приготовьте нежный крем англез, дайте ему остыть и залейте печенье. Сверху добавьте слой syllabub, а для украшения — ещё печенье, желе из красной смородины и цветы", —
так рецепт трайфла описан в книге The Art of Cookery Made Plain and Easy Ханны Гласс, опубликованной в 1751 году.

Наша свежая версия — с клубникой и лимоном

Этой весной предлагаем попробовать современную версию с клубникой, маскарпоне и лимоном — всего 20 минут на приготовление! Рецепт сочетает в себе хрустящие крошки печенья, нежный крем и свежие ягоды — идеальный баланс сладости, кислинки и воздушной текстуры.

Рецепт клубничного трайфла с печеньем

Ингредиенты

  • 250 г свежей клубники

  • 250 г маскарпоне

  • 8 штук печенья "спекулос"

  • 20 cl (примерно 200 мл) крема англез

  • 3 ст. л. сахара

  • 2 лимона

Этапы приготовления

1. Подготовка клубники

Вымойте клубнику, удалите плодоножки и нарежьте ягоды кусочками.

2. Приготовление крема

Смешайте маскарпоне с сахаром и соком лимонов до получения однородной массы. Разомните печенье в крошку.

3. Сборка десерта

Выложите половину крошек печенья в дно стаканчиков или маленьких бокалов. Добавьте слой маскарпоне, немного нарезанной клубники и немного крема англез. Повторите слои, закончите маскарпоне.
Уберите в холодильник минимум на два часа, чтобы трайфлы хорошо пропитались. Подавайте охлаждёнными и наслаждайтесь каждым слоем!

Уточнения

Трайфл (англ  trifle) — блюдо английской кухни, представляющее собой десерт из бисквитного теста (часто смоченного хересом или вином) с заварным кремом (часто затвердевшим), фруктовым соком или желе и взбитыми сливками.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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