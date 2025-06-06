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Когда хочется чего-то необычного из простых продуктов — этот рулет спасёт

2:26
Еда

Если обычный омлет кажется скучным, попробуйте этот вариант — с фаршем и сыром. Получается полноценное блюдо, которое и на обед подать не стыдно, и на пикник взять удобно. Готовится просто, выглядит красиво, а на вкус — настоящее открытие.

Скрэмбл
Фото: flickr.com by vidalia_11, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Скрэмбл

Что понадобится

  • Яйца — 4 штуки

  • Твёрдый сыр — 200 г

  • Манка — 4 столовые ложки

  • Майонез — 190-200 г

  • Куриный фарш — 500 г

  • Луковица — 1 шт.

  • Соль — 0,5 ч. л.

  • Перец молотый чёрный — 0,25 ч. л.

Как готовить

  1. Сыр натираем крупно. Смешиваем его с яйцами и майонезом — всё хорошо перемешиваем.

  2. Всыпаем манку, снова перемешиваем и даём смеси постоять 10 минут.

  3. Пока "омлетное тесто" настаивается, занимаемся фаршем. Лук натираем или мелко рубим, добавляем к куриному фаршу. Солим, перчим, тщательно вымешиваем и убираем в холодильник.

  4. Включаем духовку разогреваться до 200°C.

  5. Противень застилаем бумагой для выпечки. Важно: бумага должна быть качественной, иначе корж прилипнет. Если сомневаетесь — смажьте её маслом.

  6. Выливаем яичную массу на противень и аккуратно распределяем в слой около 7 мм. Запекаем 5 минут.

  7. Корж должен схватиться, но не пересохнуть! Даём ему немного остыть — буквально 5 минут, проверяем, легко ли отходит от бумаги.

  8. Уменьшаем температуру духовки до 180°C.

  9. Равномерно выкладываем фарш поверх коржа.

  10. Аккуратно сворачиваем в рулет и заворачиваем в фольгу. Отправляем обратно в духовку на 10 минут.

  11. Через 10 минут разворачиваем фольгу и допекаем ещё 5-10 минут до красивой золотистой корочки.

  12. Нарезаем на порции и подаём. Горячим — вкусно, а в холодном виде — ещё вкуснее.

Этот рулет удобно брать с собой в дорогу или на пикник — он не теряет вкуса даже в холодном виде и легко режется на аккуратные порции. А если подать его с соусом из сметаны с чесноком или кетчупом с зеленью, получится полноценная закуска, которая уйдёт со стола первой.

Уточнения

Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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