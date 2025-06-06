Когда хочется чего-то необычного из простых продуктов — этот рулет спасёт

2:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Если обычный омлет кажется скучным, попробуйте этот вариант — с фаршем и сыром. Получается полноценное блюдо, которое и на обед подать не стыдно, и на пикник взять удобно. Готовится просто, выглядит красиво, а на вкус — настоящее открытие.

Фото: flickr.com by vidalia_11, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Скрэмбл

Что понадобится

Яйца — 4 штуки

Твёрдый сыр — 200 г

Манка — 4 столовые ложки

Майонез — 190-200 г

Куриный фарш — 500 г

Луковица — 1 шт.

Соль — 0,5 ч. л.

Перец молотый чёрный — 0,25 ч. л.

Как готовить

Сыр натираем крупно. Смешиваем его с яйцами и майонезом — всё хорошо перемешиваем. Всыпаем манку, снова перемешиваем и даём смеси постоять 10 минут. Пока "омлетное тесто" настаивается, занимаемся фаршем. Лук натираем или мелко рубим, добавляем к куриному фаршу. Солим, перчим, тщательно вымешиваем и убираем в холодильник. Включаем духовку разогреваться до 200°C. Противень застилаем бумагой для выпечки. Важно: бумага должна быть качественной, иначе корж прилипнет. Если сомневаетесь — смажьте её маслом. Выливаем яичную массу на противень и аккуратно распределяем в слой около 7 мм. Запекаем 5 минут. Корж должен схватиться, но не пересохнуть! Даём ему немного остыть — буквально 5 минут, проверяем, легко ли отходит от бумаги. Уменьшаем температуру духовки до 180°C. Равномерно выкладываем фарш поверх коржа. Аккуратно сворачиваем в рулет и заворачиваем в фольгу. Отправляем обратно в духовку на 10 минут. Через 10 минут разворачиваем фольгу и допекаем ещё 5-10 минут до красивой золотистой корочки. Нарезаем на порции и подаём. Горячим — вкусно, а в холодном виде — ещё вкуснее.

Этот рулет удобно брать с собой в дорогу или на пикник — он не теряет вкуса даже в холодном виде и легко режется на аккуратные порции. А если подать его с соусом из сметаны с чесноком или кетчупом с зеленью, получится полноценная закуска, которая уйдёт со стола первой.

Уточнения

Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.

