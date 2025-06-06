Когда хочется чего-то необычного из простых продуктов — этот рулет спасёт

Если обычный омлет кажется скучным, попробуйте этот вариант — с фаршем и сыром. Получается полноценное блюдо, которое и на обед подать не стыдно, и на пикник взять удобно. Готовится просто, выглядит красиво, а на вкус — настоящее открытие.
Яйца — 4 штуки
Твёрдый сыр — 200 г
Манка — 4 столовые ложки
Майонез — 190-200 г
Куриный фарш — 500 г
Луковица — 1 шт.
Соль — 0,5 ч. л.
Перец молотый чёрный — 0,25 ч. л.
Сыр натираем крупно. Смешиваем его с яйцами и майонезом — всё хорошо перемешиваем.
Всыпаем манку, снова перемешиваем и даём смеси постоять 10 минут.
Пока "омлетное тесто" настаивается, занимаемся фаршем. Лук натираем или мелко рубим, добавляем к куриному фаршу. Солим, перчим, тщательно вымешиваем и убираем в холодильник.
Включаем духовку разогреваться до 200°C.
Противень застилаем бумагой для выпечки. Важно: бумага должна быть качественной, иначе корж прилипнет. Если сомневаетесь — смажьте её маслом.
Выливаем яичную массу на противень и аккуратно распределяем в слой около 7 мм. Запекаем 5 минут.
Корж должен схватиться, но не пересохнуть! Даём ему немного остыть — буквально 5 минут, проверяем, легко ли отходит от бумаги.
Уменьшаем температуру духовки до 180°C.
Равномерно выкладываем фарш поверх коржа.
Аккуратно сворачиваем в рулет и заворачиваем в фольгу. Отправляем обратно в духовку на 10 минут.
Через 10 минут разворачиваем фольгу и допекаем ещё 5-10 минут до красивой золотистой корочки.
Нарезаем на порции и подаём. Горячим — вкусно, а в холодном виде — ещё вкуснее.
Этот рулет удобно брать с собой в дорогу или на пикник — он не теряет вкуса даже в холодном виде и легко режется на аккуратные порции. А если подать его с соусом из сметаны с чесноком или кетчупом с зеленью, получится полноценная закуска, которая уйдёт со стола первой.
Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Лев — грозный хищник, но даже его можно победить. Слон, бегемот, крокодил и не только — рассказываем, кто способен убить льва в схватке один на один.