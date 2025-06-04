Столовая СССР. Шницель по-советски — из чего угодно, но обязательно с панировкой

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Настоящий венский шницель — это тончайший кусок телятины, обжаренный до золотистой корочки в панировке из белого хлеба.

Фото: freepik.com by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шницель

А советский шницель — это… тоже шницель. Просто немного другой. Если быть точнее — вообще другой. Иногда даже мясо в нём вторично, а первична панировка и вера в лучшее.

ГОСТ: документ, где фантазия отдыхает

По нормативу шницель "натуральный" должен был быть из говядины. Нарезается, отбивается, солится, перчится, обваливается в сухарях и жарится.

На практике же в дело шло всё, что лежит на складе:

говядина (если праздник)

свинина (если по блату)

конина (если армейская часть)

мясной фарш (если фантазия у повара безгранична)

котлетная масса (если шеф решил: "и так сойдёт").

Что это было на тарелке?

Форма — ближе к котлете, но уплощённая. Иногда — загадочная лепёшка. Панировка — главная звезда! Толстенная, хрустящая, и не дай бог случайно отвалится — мясо может сбежать.

Мясо — не всегда опознаваемое. Запах — с нотками сгоревшего масла и гордости за социализм. Гарнир — пюре, гречка или макароны. Соус — нет. Будь скромнее, товарищ.

Почему его вообще называли "шницель"?

Потому что "котлета" звучит буднично, а вот "шницель" — это почти как за границей. Советский человек знал: за границу — нельзя. Но вот шницель — можно! Пусть даже из фарша с хлебом, но подан он будет с гордостью и алюминиевым столовым прибором.

Вспоминаем с теплотой

Советский шницель — это еда не столько по рецепту, сколько по духу времени. Он был:

на предприятиях

в ПТУ

в общагах

в поездках

в детских лагерях.

И везде он был одинаково мужественным. Легко заменял и второе, и первое, и иногда завтрак с ужином.

Шницель по-советски — это не гастрономия, а индустриальное искусство. Он учил нас довольствоваться малым, верить в чудеса (например, найти там настоящую говядину), и всегда оставался сытным якорем в тарелке трудового народа.