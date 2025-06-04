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Шоколад в кофе — и вы больше не захотите сахара: хитрость, которую скрывали бариста

2:18
Еда

Для миллионов людей утро немыслимо без чашки ароматного кофе. У каждого свой ритуал: кто-то предпочитает крепкий эспрессо, другие не представляют напиток без молока и сахара. Кажется, с кофе не так много вариантов для экспериментов. Или всё же есть?

какао
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
какао

Вкус с шоколадной ноткой

Добавьте в чашку кофе всего одну чайную ложку какао — и напиток преобразится. Лёгкий шоколадный оттенок подчеркнёт вкус кофе, а главное — вам больше не понадобится сахар! Такой подход не только снижает количество лишних калорий, но и помогает сократить потребление рафинированного сахара, который считается самым вредным из всех подсластителей.

Эффект "мокка" у вас дома

Смешав кофе с какао, вы получите вкус, напоминающий мокка или даже горячий шоколад. Предложите такой напиток друзьям — будьте уверены, они спросят, что за необычный сорт вы им подали. Этот простой приём добавит вашим встречам немного кулинарной экзотики.

Заряд бодрости и ясности ума

Какао — это не только вкус, но и польза. В нём содержится теобромин, который мягко тонизирует организм и улучшает настроение. А ещё в кофе и какао есть флавоноиды — вещества, улучшающие кровообращение в мозге. Это значит, что вы будете более сосредоточены, а память и внимание выйдут на новый уровень.

Как приготовить 

Очень просто:

  1. Насыпьте в чашку 1/2-1 чайную ложку натурального какао без сахара.

  2. Залейте свежезаваренным горячим кофе.

  3. Хорошо перемешайте.

  4. При желании добавьте немного молока или растительного напитка.

  5. Хотите ярче? Экспериментируйте: щепотка корицы или капля ванили придадут напитку особый шарм.

Интересные факты:

  • В ацтекской культуре какао считалось напитком богов и часто смешивалось с пряностями — в том числе с перцем.

  • Теобромин, содержащийся в какао, действует мягче, чем кофеин, но дольше сохраняет бодрость.

  • В странах Латинской Америки распространён напиток "кафе де олья" — кофе с корицей, шоколадом и апельсиновой цедрой.

Уточнения

Кака́о или шокола́дное де́рево, или какао настоящее (лат. Theobrōma cacāo) — вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма (Theobroma). Ранее этот род включался в семейство Стеркулиевые (Sterculiaceae), сейчас его относят к подсемейству Byttnerioideae семейства Мальвовые (Malvaceae).

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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