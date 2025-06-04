Шоколад в кофе — и вы больше не захотите сахара: хитрость, которую скрывали бариста

Для миллионов людей утро немыслимо без чашки ароматного кофе. У каждого свой ритуал: кто-то предпочитает крепкий эспрессо, другие не представляют напиток без молока и сахара. Кажется, с кофе не так много вариантов для экспериментов. Или всё же есть?
Добавьте в чашку кофе всего одну чайную ложку какао — и напиток преобразится. Лёгкий шоколадный оттенок подчеркнёт вкус кофе, а главное — вам больше не понадобится сахар! Такой подход не только снижает количество лишних калорий, но и помогает сократить потребление рафинированного сахара, который считается самым вредным из всех подсластителей.
Смешав кофе с какао, вы получите вкус, напоминающий мокка или даже горячий шоколад. Предложите такой напиток друзьям — будьте уверены, они спросят, что за необычный сорт вы им подали. Этот простой приём добавит вашим встречам немного кулинарной экзотики.
Какао — это не только вкус, но и польза. В нём содержится теобромин, который мягко тонизирует организм и улучшает настроение. А ещё в кофе и какао есть флавоноиды — вещества, улучшающие кровообращение в мозге. Это значит, что вы будете более сосредоточены, а память и внимание выйдут на новый уровень.
Очень просто:
Насыпьте в чашку 1/2-1 чайную ложку натурального какао без сахара.
Залейте свежезаваренным горячим кофе.
Хорошо перемешайте.
При желании добавьте немного молока или растительного напитка.
Хотите ярче? Экспериментируйте: щепотка корицы или капля ванили придадут напитку особый шарм.
В ацтекской культуре какао считалось напитком богов и часто смешивалось с пряностями — в том числе с перцем.
Теобромин, содержащийся в какао, действует мягче, чем кофеин, но дольше сохраняет бодрость.
В странах Латинской Америки распространён напиток "кафе де олья" — кофе с корицей, шоколадом и апельсиновой цедрой.
Кака́о или шокола́дное де́рево, или какао настоящее (лат. Theobrōma cacāo) — вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма (Theobroma). Ранее этот род включался в семейство Стеркулиевые (Sterculiaceae), сейчас его относят к подсемейству Byttnerioideae семейства Мальвовые (Malvaceae).
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