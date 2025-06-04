Цукини вместо сливок: этот трюк сделает пасту кремовой без капли жира

2:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Это блюдо станет настоящей палочкой-выручалочкой: всего несколько простых ингредиентов, минимум времени и максимум вкуса. Готовится быстро, выглядит аппетитно, а главное — нравится всей семье.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спагетти с грибами

Летний овощ на круглый год

Цукини — король летних овощей, но его можно (и нужно!) использовать в любое время года. Он универсален и подходит как для солёных, так и для сладких блюд. В этом рецепте цукини играет главную роль, превращаясь в нежный соус, который делает пасту особенно вкусной.

Если хочется добавить немного остроты и сытности — попробуйте вариант с обжаренной панчеттой или шпеком. Это придаст блюду аромат копчёностей и сделает его ещё более насыщенным.

Ингредиенты (на 4 порции)

400 г короткой пасты из твёрдых сортов пшеницы

500 г цукини

1 небольшая луковица

4 ст. ложки оливкового масла extra virgin

70 г тёртого сыра Пармезан

соль и перец по вкусу

Калорийность: 174,12 ккал на порцию

Сезонность: весна, лето, но отлично подходит и для других времён года

Сложность: очень легко

Время приготовления: 10 мин

Время готовки: 15 мин

Метод: варка + обжарка

Как приготовить пасту с цукини

1. Подготовьте овощи.

Вымойте цукини, срежьте концы и нарежьте кубиками. Лук мелко нашинкуйте.

2. Приготовьте основу.

На сковороде разогрейте масло и обжарьте лук до мягкости. Добавьте цукини и жарьте 6-7 минут на среднем огне, часто помешивая. Овощи должны остаться слегка хрустящими.

3. Отварите пасту.

Сварите макароны в подсоленной воде до состояния аль денте. Слейте воду, оставив немного жидкости.

4. Объедините.

Добавьте пасту к цукини, влейте немного воды от варки, перемешайте на огне 1-2 минуты. Выключите плиту и вмешайте Пармезан — получится кремовая текстура без лишних жиров.

Готово!

Разложите по тарелкам и подавайте горячим.

Советы и интересные факты

Хотите более яркий вкус? Добавьте щепотку карри, куркумы или имбиря.

Чтобы получить соус, можно пробить обжаренные цукини в блендере.

Отлично сочетается с травами: базилик, мята, тимьян, орегано и петрушка.

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Уточнения

Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, "тыква") — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.



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