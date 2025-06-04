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Цукини вместо сливок: этот трюк сделает пасту кремовой без капли жира

2:59
Еда

Это блюдо станет настоящей палочкой-выручалочкой: всего несколько простых ингредиентов, минимум времени и максимум вкуса. Готовится быстро, выглядит аппетитно, а главное — нравится всей семье.

Спагетти с грибами
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спагетти с грибами

Летний овощ на круглый год

Цукини — король летних овощей, но его можно (и нужно!) использовать в любое время года. Он универсален и подходит как для солёных, так и для сладких блюд. В этом рецепте цукини играет главную роль, превращаясь в нежный соус, который делает пасту особенно вкусной.

Если хочется добавить немного остроты и сытности — попробуйте вариант с обжаренной панчеттой или шпеком. Это придаст блюду аромат копчёностей и сделает его ещё более насыщенным.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • 400 г короткой пасты из твёрдых сортов пшеницы

  • 500 г цукини

  • 1 небольшая луковица

  • 4 ст. ложки оливкового масла extra virgin

  • 70 г тёртого сыра Пармезан

  • соль и перец по вкусу

Калорийность: 174,12 ккал на порцию
Сезонность: весна, лето, но отлично подходит и для других времён года
Сложность: очень легко
Время приготовления: 10 мин
Время готовки: 15 мин
Метод: варка + обжарка

Как приготовить пасту с цукини

1. Подготовьте овощи.

Вымойте цукини, срежьте концы и нарежьте кубиками. Лук мелко нашинкуйте.

2. Приготовьте основу.

На сковороде разогрейте масло и обжарьте лук до мягкости. Добавьте цукини и жарьте 6-7 минут на среднем огне, часто помешивая. Овощи должны остаться слегка хрустящими.

3. Отварите пасту.

Сварите макароны в подсоленной воде до состояния аль денте. Слейте воду, оставив немного жидкости.

4. Объедините.

Добавьте пасту к цукини, влейте немного воды от варки, перемешайте на огне 1-2 минуты. Выключите плиту и вмешайте Пармезан — получится кремовая текстура без лишних жиров.

Готово!

Разложите по тарелкам и подавайте горячим.

Советы и интересные факты

  • Хотите более яркий вкус? Добавьте щепотку карри, куркумы или имбиря.

  • Чтобы получить соус, можно пробить обжаренные цукини в блендере.

  • Отлично сочетается с травами: базилик, мята, тимьян, орегано и петрушка.

Попробуйте и другие блюда с цукини:

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  • Паста с цукини и панчеттой

  • Ризотто с цукини

  • Тосты с цукини и сыром

  • Быстрые оладьи из цукини без дрожжей

Уточнения

Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, "тыква") — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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