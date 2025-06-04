Цукини вместо сливок: этот трюк сделает пасту кремовой без капли жира

Это блюдо станет настоящей палочкой-выручалочкой: всего несколько простых ингредиентов, минимум времени и максимум вкуса. Готовится быстро, выглядит аппетитно, а главное — нравится всей семье.
Цукини — король летних овощей, но его можно (и нужно!) использовать в любое время года. Он универсален и подходит как для солёных, так и для сладких блюд. В этом рецепте цукини играет главную роль, превращаясь в нежный соус, который делает пасту особенно вкусной.
Если хочется добавить немного остроты и сытности — попробуйте вариант с обжаренной панчеттой или шпеком. Это придаст блюду аромат копчёностей и сделает его ещё более насыщенным.
400 г короткой пасты из твёрдых сортов пшеницы
500 г цукини
1 небольшая луковица
4 ст. ложки оливкового масла extra virgin
70 г тёртого сыра Пармезан
соль и перец по вкусу
Калорийность: 174,12 ккал на порцию
Сезонность: весна, лето, но отлично подходит и для других времён года
Сложность: очень легко
Время приготовления: 10 мин
Время готовки: 15 мин
Метод: варка + обжарка
Вымойте цукини, срежьте концы и нарежьте кубиками. Лук мелко нашинкуйте.
На сковороде разогрейте масло и обжарьте лук до мягкости. Добавьте цукини и жарьте 6-7 минут на среднем огне, часто помешивая. Овощи должны остаться слегка хрустящими.
Сварите макароны в подсоленной воде до состояния аль денте. Слейте воду, оставив немного жидкости.
Добавьте пасту к цукини, влейте немного воды от варки, перемешайте на огне 1-2 минуты. Выключите плиту и вмешайте Пармезан — получится кремовая текстура без лишних жиров.
Готово!
Разложите по тарелкам и подавайте горячим.
Хотите более яркий вкус? Добавьте щепотку карри, куркумы или имбиря.
Чтобы получить соус, можно пробить обжаренные цукини в блендере.
Отлично сочетается с травами: базилик, мята, тимьян, орегано и петрушка.
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Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, "тыква") — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.
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