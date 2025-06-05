Освежающий десерт без выпечки, который легко сделать за 30 минут

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Жара — не повод отказываться от десерта. Особенно если можно приготовить нечто освежающее, сливочное и очень ароматное — и всё это без выпечки. Эти лаймовые батончики — идеальный вариант для ленивого летнего дня: всего 30 минут подготовки и никаких раскалённых духовок.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain кондитер

Почему они такие вкусные

Вдохновлённые знаменитым флоридским лаймовым пирогом, батончики сохраняют его характерную кисло-сладкую свежесть. Мягкий сливочный слой на основе сгущённого молока с соком лайма и лаймового желе буквально тает на языке. Основа из крекеров Грэм добавляет хруст и отлично балансирует вкус. А сверху — шапка взбитых сливок и мятно-зелёный цвет, как намёк на прохладу.

Лайм + сгущёнка + желе = идеальный десерт без духовки

Что понадобится:

Сок лайма сорта "Ки" — можно заменить на обычный лайм или купить в бутылке

Желатин с лаймовым вкусом — добавляет текстуру, легко нарезать

Сгущённое молоко с сахаром — густая, сладкая база

Крекеры Грэм — для основы, измельчить в крошку

Взбитые сливки — финальный штрих

Как готовить:

Растворите желатин в небольшом количестве кипятка (меньше, чем указано на упаковке) и немного остудите. Смешайте его с лаймовым соком и сгущённым молоком. Утрамбуйте крекерную крошку с растопленным сливочным маслом в форму. Вылейте сверху лаймовую смесь, разровняйте. Уберите в холодильник минимум на 4 часа. Украсьте взбитыми сливками и нарежьте на 12-16 кусочков.

Полезные советы:

Для более нежной текстуры используйте форму 23x23 см, но можно и меньше.

Замена лаймов: обычный сок подойдёт, если "Ки" недоступны.

Подача: подавайте охлаждённым, чтобы десерт держал форму.

Уточнения

Лайм настоя́щий (лат. Citrus aurantiifolia), Ци́трус померанцеволи́стный.

