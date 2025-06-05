Освежающий десерт без выпечки, который легко сделать за 30 минут

Жара — не повод отказываться от десерта. Особенно если можно приготовить нечто освежающее, сливочное и очень ароматное — и всё это без выпечки. Эти лаймовые батончики — идеальный вариант для ленивого летнего дня: всего 30 минут подготовки и никаких раскалённых духовок.
Вдохновлённые знаменитым флоридским лаймовым пирогом, батончики сохраняют его характерную кисло-сладкую свежесть. Мягкий сливочный слой на основе сгущённого молока с соком лайма и лаймового желе буквально тает на языке. Основа из крекеров Грэм добавляет хруст и отлично балансирует вкус. А сверху — шапка взбитых сливок и мятно-зелёный цвет, как намёк на прохладу.
Лайм + сгущёнка + желе = идеальный десерт без духовки
Сок лайма сорта "Ки" — можно заменить на обычный лайм или купить в бутылке
Желатин с лаймовым вкусом — добавляет текстуру, легко нарезать
Сгущённое молоко с сахаром — густая, сладкая база
Крекеры Грэм — для основы, измельчить в крошку
Взбитые сливки — финальный штрих
Растворите желатин в небольшом количестве кипятка (меньше, чем указано на упаковке) и немного остудите.
Смешайте его с лаймовым соком и сгущённым молоком.
Утрамбуйте крекерную крошку с растопленным сливочным маслом в форму.
Вылейте сверху лаймовую смесь, разровняйте.
Уберите в холодильник минимум на 4 часа.
Украсьте взбитыми сливками и нарежьте на 12-16 кусочков.
Для более нежной текстуры используйте форму 23x23 см, но можно и меньше.
Замена лаймов: обычный сок подойдёт, если "Ки" недоступны.
Подача: подавайте охлаждённым, чтобы десерт держал форму.
Лайм настоя́щий (лат. Citrus aurantiifolia), Ци́трус померанцеволи́стный.
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