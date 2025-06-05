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Освежающий десерт без выпечки, который легко сделать за 30 минут

1:56
Еда

Жара — не повод отказываться от десерта. Особенно если можно приготовить нечто освежающее, сливочное и очень ароматное — и всё это без выпечки. Эти лаймовые батончики — идеальный вариант для ленивого летнего дня: всего 30 минут подготовки и никаких раскалённых духовок.

кондитер
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
кондитер

Почему они такие вкусные

Вдохновлённые знаменитым флоридским лаймовым пирогом, батончики сохраняют его характерную кисло-сладкую свежесть. Мягкий сливочный слой на основе сгущённого молока с соком лайма и лаймового желе буквально тает на языке. Основа из крекеров Грэм добавляет хруст и отлично балансирует вкус. А сверху — шапка взбитых сливок и мятно-зелёный цвет, как намёк на прохладу.

Лайм + сгущёнка + желе = идеальный десерт без духовки

Что понадобится:

  • Сок лайма сорта "Ки" — можно заменить на обычный лайм или купить в бутылке

  • Желатин с лаймовым вкусом — добавляет текстуру, легко нарезать

  • Сгущённое молоко с сахаром — густая, сладкая база

  • Крекеры Грэм — для основы, измельчить в крошку

  • Взбитые сливки — финальный штрих

Как готовить:

  1. Растворите желатин в небольшом количестве кипятка (меньше, чем указано на упаковке) и немного остудите.

  2. Смешайте его с лаймовым соком и сгущённым молоком.

  3. Утрамбуйте крекерную крошку с растопленным сливочным маслом в форму.

  4. Вылейте сверху лаймовую смесь, разровняйте.

  5. Уберите в холодильник минимум на 4 часа.

  6. Украсьте взбитыми сливками и нарежьте на 12-16 кусочков.

Полезные советы:

  • Для более нежной текстуры используйте форму 23x23 см, но можно и меньше.

  • Замена лаймов: обычный сок подойдёт, если "Ки" недоступны.

  • Подача: подавайте охлаждённым, чтобы десерт держал форму.

Уточнения

Лайм настоя́щий (лат. Citrus aurantiifolia), Ци́трус померанцеволи́стный.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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