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Секретный трюк, который делает помидорный сэндвич непростительно вкусным

1:52
Еда

Летний обед не обязан быть скучным. Когда помидоры в самом соку, достаточно пары простых продуктов, чтобы превратить бутерброд в настоящее гастрономическое удовольствие. Но что, если добавить один неожиданный ингредиент, который раскроет вкус по-новому?

сэндвич с лососем
Фото: freepik is licensed under public domain
сэндвич с лососем

Мексиканская изюминка

Знакомьтесь: чамой. Эта приправа родом из Мексики сочетает в себе перец чили, лайм, сахар и сушёные фрукты (манго или абрикос). Она одновременно сладкая, кислая и острая — именно то, что нужно, чтобы оживить вкус томатов. Обычно чамой подают с фруктами или мичеладой, но он отлично работает и в сэндвичах.

Добавьте чамой в майонез — и намажьте на хлеб. Эффект вас удивит!

Диетолог Марина Чапарро подтверждает: чамой прекрасно сочетается с овощами, придавая им необычную глубину вкуса. А ещё его легко найти в магазинах — лучше брать в жидкой форме.

Как приготовить сэндвич с чамоем

Ингредиенты:

  • 1 спелый помидор

  • Соль и перец

  • 1 ч. л. майонеза

  • 1 ч. л. чамоя

  • 2 ломтика белого или деревенского хлеба

Приготовление:

  1. Нарежьте помидор кружочками и выложите на бумажное полотенце, посолите и поперчите. Дайте постоять 5 минут.

  2. Смешайте майонез с чамоем.

  3. Намажьте хлеб смесью, выложите томаты, накройте вторым ломтиком и подавайте.

Несколько советов

  • Используйте хлеб с характером: хрустящий, поджаренный, чтобы сэндвич не "раскис".

  • Не переборщите с чамоем. Начните с малого и подстраивайте вкус под себя.

  • Попробуйте добавить кинзу или каплю сока лайма — они подчеркнут мексиканские нотки.

Уточнения

Сэ́ндвич са́ндвич — вид бутерброда, состоящего из двух кусочков хлеба и какой-либо начинки между ними (закрытый бутерброд).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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