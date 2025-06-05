Летний обед не обязан быть скучным. Когда помидоры в самом соку, достаточно пары простых продуктов, чтобы превратить бутерброд в настоящее гастрономическое удовольствие. Но что, если добавить один неожиданный ингредиент, который раскроет вкус по-новому?
Знакомьтесь: чамой. Эта приправа родом из Мексики сочетает в себе перец чили, лайм, сахар и сушёные фрукты (манго или абрикос). Она одновременно сладкая, кислая и острая — именно то, что нужно, чтобы оживить вкус томатов. Обычно чамой подают с фруктами или мичеладой, но он отлично работает и в сэндвичах.
Добавьте чамой в майонез — и намажьте на хлеб. Эффект вас удивит!
Диетолог Марина Чапарро подтверждает: чамой прекрасно сочетается с овощами, придавая им необычную глубину вкуса. А ещё его легко найти в магазинах — лучше брать в жидкой форме.
Ингредиенты:
1 спелый помидор
Соль и перец
1 ч. л. майонеза
1 ч. л. чамоя
2 ломтика белого или деревенского хлеба
Приготовление:
Нарежьте помидор кружочками и выложите на бумажное полотенце, посолите и поперчите. Дайте постоять 5 минут.
Смешайте майонез с чамоем.
Намажьте хлеб смесью, выложите томаты, накройте вторым ломтиком и подавайте.
Используйте хлеб с характером: хрустящий, поджаренный, чтобы сэндвич не "раскис".
Не переборщите с чамоем. Начните с малого и подстраивайте вкус под себя.
Попробуйте добавить кинзу или каплю сока лайма — они подчеркнут мексиканские нотки.
Сэ́ндвич са́ндвич — вид бутерброда, состоящего из двух кусочков хлеба и какой-либо начинки между ними (закрытый бутерброд).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.