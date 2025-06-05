Секретный трюк, который делает помидорный сэндвич непростительно вкусным

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Летний обед не обязан быть скучным. Когда помидоры в самом соку, достаточно пары простых продуктов, чтобы превратить бутерброд в настоящее гастрономическое удовольствие. Но что, если добавить один неожиданный ингредиент, который раскроет вкус по-новому?

Фото: freepik is licensed under public domain сэндвич с лососем

Мексиканская изюминка

Знакомьтесь: чамой. Эта приправа родом из Мексики сочетает в себе перец чили, лайм, сахар и сушёные фрукты (манго или абрикос). Она одновременно сладкая, кислая и острая — именно то, что нужно, чтобы оживить вкус томатов. Обычно чамой подают с фруктами или мичеладой, но он отлично работает и в сэндвичах.

Добавьте чамой в майонез — и намажьте на хлеб. Эффект вас удивит!

Диетолог Марина Чапарро подтверждает: чамой прекрасно сочетается с овощами, придавая им необычную глубину вкуса. А ещё его легко найти в магазинах — лучше брать в жидкой форме.

Как приготовить сэндвич с чамоем

Ингредиенты:

1 спелый помидор

Соль и перец

1 ч. л. майонеза

1 ч. л. чамоя

2 ломтика белого или деревенского хлеба

Приготовление:

Нарежьте помидор кружочками и выложите на бумажное полотенце, посолите и поперчите. Дайте постоять 5 минут. Смешайте майонез с чамоем. Намажьте хлеб смесью, выложите томаты, накройте вторым ломтиком и подавайте.

Несколько советов

Используйте хлеб с характером: хрустящий, поджаренный, чтобы сэндвич не "раскис".

Не переборщите с чамоем. Начните с малого и подстраивайте вкус под себя.

Попробуйте добавить кинзу или каплю сока лайма — они подчеркнут мексиканские нотки.

Уточнения

Сэ́ндвич са́ндвич — вид бутерброда, состоящего из двух кусочков хлеба и какой-либо начинки между ними (закрытый бутерброд).

