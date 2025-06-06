Секретное оружие от жары спрятано в стакане йогурта и двух горстях клубники

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Это домашнее мороженое готовится легко, а вкус получается насыщенным и ярким — всё благодаря сочетанию свежей клубники, йогурта, лайма и пряного имбиря. И никаких сложных приборов — ни мороженицы, ни спецтехники. Всё, что нужно — блендер и формочки для мороженого.

Фото: commons.wikimedia.org by Tail furry, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фруктовый лёд

Что потребуется

Натуральный йогурт без добавок — 1 стакан

Свежая клубника (нарезанная на четвертинки) — 2 стакана

Тертый свежий имбирь — 0,5 ч. л.

Сок лайма — 1 ч. л.

Сахар — 0,25 стакана

Вода — 2 ст. л.

Как готовить

Готовим ягодную основу

В небольшой сотейник выложите клубнику, сахар, воду и тертый имбирь. Поставьте на средний огонь и доведите до легкого кипения. Убавьте огонь и, помешивая, тушите ягоды около 5 минут — пока клубника не станет мягкой и не отдаст сок.

Пюрируем и соединяем с йогуртом

Переложите ягоды в чашу блендера, превратите в однородное пюре. Добавьте йогурт и сок лайма, ещё раз тщательно взбейте до кремовой текстуры.

Замораживаем

Разлейте получившуюся смесь по формочкам для мороженого. Поместите в морозильную камеру минимум на 8 часов — и всё, десерт готов!

Получается легкое, освежающее мороженое с нежной кислинкой и тонкими имбирными нотками — идеальный вариант для летней жары, особенно если хочется чего-то не слишком сладкого, но очень вкусного.

Уточнения

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ (колониеобразующие единицы) в 1 г продукта (допускается добавление пищевых добавок, фруктов, овощей и продуктов их переработки).

