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Советский вкус, которого больше нигде нет: как сделать домашний тархун с ароматом прошлого

2:13
Еда

Если вы когда-то пили настоящий "Тархун" в стеклянной бутылке с тяжёлой крышкой и с зелёной этикеткой — вы знаете, что такое разочарование, открыв современный магазинный аналог. Увы, сегодняшние версии только напоминают о той газировке, которую мы любили. Но есть хорошая новость — этот вкус можно вернуть. Просто приготовьте тархун дома.

Тархун
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
Тархун

Как появился тот самый зелёный лимонад

История напитка началась в 1887 году в Тифлисе, где аптекарь Митрофан Лагидзе первым решился отказаться от химии в пользу натуральных экстрактов. Уже через несколько лет его газировки подавали при дворе российского императора и иранского шаха. Среди десятков вкусов самым узнаваемым стал именно тархун — эстрагон в пузырьках, с изумрудным цветом и особым характером.

Эстрагон (он же тархун) не только ароматен, но и полезен: улучшает аппетит и укрепляет сосуды. Недаром он стал символом вкуса детства.

Почему не получается повторить вкус из СССР

Даже если найти рецепт из советского справочника — с сахаром, ванилином, лимонной кислотой и газом — "тот самый" вкус всё равно ускользает. Секрет в двух вещах: уникальной минеральной воде и особом сорте эстрагона, который рос только в Грузии.

Но отступать не в нашем стиле!

Домашний рецепт тархуна — просто и вкусно

Вам понадобится:

  • 1 большой пучок свежего эстрагона

  • 2-3 ст. л. коричневого сахара

  • Несколько ломтиков лимона или лайма

  • Минеральная или содовая вода

  • По желанию — немного сока зелёного яблока или сироп "Тархун"

Приготовление:

  1. Листья эстрагона разотрите в ступке с сахаром до выделения сока.

  2. Добавьте лимон и перемешайте.

  3. Залейте минеральной водой — и всё!

  4. Для цвета и глубины можно добавить чуть-чуть сока гренни смит.

Подавайте с льдом, и когда гости начнут спрашивать рецепт — просто улыбнитесь. Как делал Лагидзе: секрет настоящего вкуса — на кончике языка.

Уточнения

«Тархун» — сладкий безалкогольный газированный прохладительный лимонадный напиток изумрудно-зелёного цвета. Изготавливается из воды, лимонной кислоты, сахара и экстракта эстрагона (растения, также известного как тархун, что и дало название напитку).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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