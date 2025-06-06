Советский вкус, которого больше нигде нет: как сделать домашний тархун с ароматом прошлого

Если вы когда-то пили настоящий "Тархун" в стеклянной бутылке с тяжёлой крышкой и с зелёной этикеткой — вы знаете, что такое разочарование, открыв современный магазинный аналог. Увы, сегодняшние версии только напоминают о той газировке, которую мы любили. Но есть хорошая новость — этот вкус можно вернуть. Просто приготовьте тархун дома.
История напитка началась в 1887 году в Тифлисе, где аптекарь Митрофан Лагидзе первым решился отказаться от химии в пользу натуральных экстрактов. Уже через несколько лет его газировки подавали при дворе российского императора и иранского шаха. Среди десятков вкусов самым узнаваемым стал именно тархун — эстрагон в пузырьках, с изумрудным цветом и особым характером.
Эстрагон (он же тархун) не только ароматен, но и полезен: улучшает аппетит и укрепляет сосуды. Недаром он стал символом вкуса детства.
Даже если найти рецепт из советского справочника — с сахаром, ванилином, лимонной кислотой и газом — "тот самый" вкус всё равно ускользает. Секрет в двух вещах: уникальной минеральной воде и особом сорте эстрагона, который рос только в Грузии.
Но отступать не в нашем стиле!
Вам понадобится:
1 большой пучок свежего эстрагона
2-3 ст. л. коричневого сахара
Несколько ломтиков лимона или лайма
Минеральная или содовая вода
По желанию — немного сока зелёного яблока или сироп "Тархун"
Приготовление:
Листья эстрагона разотрите в ступке с сахаром до выделения сока.
Добавьте лимон и перемешайте.
Залейте минеральной водой — и всё!
Для цвета и глубины можно добавить чуть-чуть сока гренни смит.
Подавайте с льдом, и когда гости начнут спрашивать рецепт — просто улыбнитесь. Как делал Лагидзе: секрет настоящего вкуса — на кончике языка.
«Тархун» — сладкий безалкогольный газированный прохладительный лимонадный напиток изумрудно-зелёного цвета. Изготавливается из воды, лимонной кислоты, сахара и экстракта эстрагона (растения, также известного как тархун, что и дало название напитку).
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