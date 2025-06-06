Секрет в холодильнике, а не в ягоде: как не угробить черешню за первые сутки

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Черешня появилась на прилавках, но выбрать по-настоящему вкусную — непросто. Роспотребнадзор дал чёткие советы: как не нарваться на водянистую, зелёную или подгнившую ягоду, и что делать, чтобы сладкие плоды не испортились через день после покупки.

Фото: pixabay.com by Hans Braxmeier, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Черешня

Когда покупать — и какие ягоды самые сладкие

Лучшее время для покупки — с конца июня по середину июля. В этот период черешня максимально сладкая, спелая и полезная. Ранние сорта менее насыщенные по вкусу, а поздние часто оказываются перезревшими.

Запомните:

Чёрная и тёмно-красная черешня — мясистая и самая сладкая.

Жёлтая и розовая — нежная, но более водянистая, вкус мягче.

Ягоды должны быть упругими, с гладкой блестящей кожицей. Если мякоть мягкая — плод начал портиться. Идеально, если у черешни осталась зелёная, эластичная плодоножка — она защищает от микробов. Без хвостика ягода быстро скисает.

Где покупать, чтобы не пожалеть

Идеальный выбор — крупные рынки и супермаркеты. Там продукция проходит лабораторные проверки, а происхождение можно уточнить. Покупки "с рук" или на трассе — это лотерея: ягоды могут быть собраны в антисанитарных условиях или оказаться обработанными вредной химией.

Как хранить, чтобы черешня не испортилась

Не мойте ягоды перед хранением — только перед употреблением.

Храните черешню с плодоножками.

В холодильнике — в отделении для фруктов, отдельно от яблок и бананов (они выделяют этилен, который ускоряет порчу).

Темные сорта могут храниться до 10 дней, жёлтые и розовые — максимум 2-3 дня.

Плотную черешню можно оставить и при комнатной температуре на пару дней, если планируете съесть быстро.

Уточнения

Чере́шня — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые. Как полагают, черешня была известна уже за 8000 лет до н. э. в Анатолии и в Европе — на территории современных Дании и Швейцарии (жителям свайных построек).

