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Секрет в холодильнике, а не в ягоде: как не угробить черешню за первые сутки

1:56
Еда

Черешня появилась на прилавках, но выбрать по-настоящему вкусную — непросто. Роспотребнадзор дал чёткие советы: как не нарваться на водянистую, зелёную или подгнившую ягоду, и что делать, чтобы сладкие плоды не испортились через день после покупки.

Черешня
Фото: pixabay.com by Hans Braxmeier, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Черешня

Когда покупать — и какие ягоды самые сладкие

Лучшее время для покупки — с конца июня по середину июля. В этот период черешня максимально сладкая, спелая и полезная. Ранние сорта менее насыщенные по вкусу, а поздние часто оказываются перезревшими.

Запомните:

  • Чёрная и тёмно-красная черешня — мясистая и самая сладкая.

  • Жёлтая и розовая — нежная, но более водянистая, вкус мягче.

Ягоды должны быть упругими, с гладкой блестящей кожицей. Если мякоть мягкая — плод начал портиться. Идеально, если у черешни осталась зелёная, эластичная плодоножка — она защищает от микробов. Без хвостика ягода быстро скисает.

Где покупать, чтобы не пожалеть

Идеальный выбор — крупные рынки и супермаркеты. Там продукция проходит лабораторные проверки, а происхождение можно уточнить. Покупки "с рук" или на трассе — это лотерея: ягоды могут быть собраны в антисанитарных условиях или оказаться обработанными вредной химией.

Как хранить, чтобы черешня не испортилась

  • Не мойте ягоды перед хранением — только перед употреблением.

  • Храните черешню с плодоножками.

  • В холодильнике — в отделении для фруктов, отдельно от яблок и бананов (они выделяют этилен, который ускоряет порчу).

  • Темные сорта могут храниться до 10 дней, жёлтые и розовые — максимум 2-3 дня.

Плотную черешню можно оставить и при комнатной температуре на пару дней, если планируете съесть быстро.

Уточнения

Чере́шня — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые. Как полагают, черешня была известна уже за 8000 лет до н. э. в Анатолии и в Европе — на территории современных Дании и Швейцарии (жителям свайных построек).

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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