Советские сладости: от Коровки до жевательной резинки Апельсиновая — вкус детства с привкусом дефицита

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

В СССР сладости были как маленькое чудо — и редкость, и радость одновременно. В каждом магазине их было минимум, зато каждый леденец или плитка шоколада таили в себе целую историю, а иногда и вызов зубам.

Фото: commons.wikimedia.org by Игорь М21, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Аленка

От любимых “Коровок” до жевательной резинки “Тузик” — это не просто вкус, а целая эпоха детства, пропитанная сахаром, ностальгией и иногда странным послевкусием.

“Коровка” — ириска с молочным оттенком

Карамелька, которая таяла во рту, оставляя сливочное послевкусие и желание съесть ещё пять. Самый популярный советский десерт, который продавался как горячие пирожки, но с ароматом молока и счастья.

Леденцы на палочке — радость любого ребёнка

Разноцветные и почти всегда очень липкие. Их нужно было долго лизать, чтобы не откусить зуб, а цвета — яркие, как радуга после дождя в московской маршрутке.

Жевательная резинка “Апельсиновая” — хрустящая загадка

Необычный вкус, который сложно описать — смесь мятного, фруктового и чего-то неопределённого. Зато эти маленькие квадратики были обязательным атрибутом школьных перемен.

Пирожное “Картошка” — десерт для настоящих гурманов

С виду — картофелина, на вкус — сладость. Сделано из печенья, сгущёнки и какао. Идеальный способ съесть десерт и не объяснять родителям, почему ты ешь картошку на ночь.

Шоколад “Аленка” — лицо советской сладкой жизни

Обожаемый всеми молочный шоколад с узнаваемой девочкой на обёртке. Его покупали и прятали, как настоящий клад.

Советские сладости — это не просто лакомства, а часть воспоминаний о детстве, когда даже самая простая карамель могла подарить море радости. Пусть вкусы и упаковки были простыми, зато воспоминания — яркими и тёплыми.