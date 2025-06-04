Как готовили и работали в заводских столовых СССР: кухня для миллионов

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Заводские столовые в СССР — это особый феномен, обеспечивавший питание огромного количества рабочих и инженеров. Здесь не только кормили, но и создавали атмосферу коллективного труда и поддержки.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Столовая

Рассмотрим, как работала эта система изнутри и чем кормили трудовые коллективы.

Заводские столовые обычно располагались прямо на территории предприятий, чтобы работникам было удобно питаться в перерывах. Для приготовления еды использовались большие кастрюли и печи, а меню было строго регламентировано с учетом калорийности и пищевой ценности.

В меню были такие блюда, как борщ, щи, мясные и рыбные котлеты, пельмени, гарниры из картофеля, риса или гречки. Особое внимание уделялось сбалансированности рациона — еда должна была давать энергию для тяжелого физического труда.

Процесс приготовления был отлажен: большая часть продуктов закупалась централизованно, а повара трудились в сменах, чтобы обслужить сотни, а то и тысячи людей в день. Работники столовой носили униформу — белые фартуки и колпаки, поддерживая санитарные нормы.

Обслуживание шло по талонам или карточкам, что позволяло контролировать питание и распределение блюд. Очереди к раздаче были привычным явлением, но многие воспринимали это как часть коллективного опыта.

Заводские столовые — это не просто места для еды, а важный элемент советской индустриальной культуры. Они обеспечивали трудовой коллектив питанием, поддерживали здоровье и создавали чувство общности, помогая людям справляться с тяжёлыми рабочими буднями.