Финики фаршируют, а вы всё ещё режете: как убрать косточку и сохранить форму без ножа

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Финики отлично смотрятся на праздничной тарелке, а фаршированные — могут стать изюминкой стола. Но вот беда: удалить косточку, не превратив фрукт в липкий комок, удаётся не всем. Хорошая новость — блогер поделился лайфхаком, который уже оценили тысячи пользователей. Его метод прост, аккуратен и... работает без ножа!

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain финики

Стандартный способ — не для перфекционистов

Если внешний вид не критичен, финик обычно просто надрезают вдоль, «выворачивают» и вынимают косточку. Метод быстрый, но плод после него теряет форму и прилипает ко всему, что рядом — включая руки.

Альтернатива — без разрезов и липкости

Вот что советует блогер:

Возьмите финик и прокатайте его между ладонями 10–15 секунд. Лёгкое трение нагревает фрукт, размягчает мякоть и ослабляет сцепление с косточкой. Слегка сожмите плод пальцами — и косточка сама выскользнет наружу. Финик при этом остаётся целым, гладким и идеально подходящим для фаршировки.

Подходит для любых целей — от закусок до десертов

Метод особенно удобен, если вы готовите финики с начинкой: сыром, орехами, пастой или даже шоколадом. Целый и гладкий фрукт выглядит намного аппетитнее, чем надрезанный.

Уточнения

Финики — съедобные плоды некоторых видов финиковой пальмы, особенно вида Финик пальчатый (Phoenix dactylifera). С давних времён используется человеком как высокоценный продукт питания. В продажу обычно поступают как сухофрукты. Популярнейшие сорта финиковой пальмы — «деглет нур» и «меджул» — культивируются в промышленных масштабах в странах с жарким климатом.

