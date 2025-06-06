Голодная комиссия — злая комиссия: зачем студенты в вузах кормят преподавателей на госэкзаменах

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Защита диплома в российских вузах всё чаще сопровождается не только волнительными речами, но и накрытым столом для комиссии. И хотя фуршеты официально считаются "добровольной инициативой", студенты признаются: не покормишь — не получишь "отлично".

Фото: commons.wikimedia.org by Claus Ableiter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шведский стол

Без закусок — без пятёрки

Раньше лёгкие угощения были приятным, но редким бонусом. Сегодня — почти правило. Выпускники говорят, что кураторы и сотрудники деканата негласно намекают: "будет стол — будет успех". Речь не идёт о чае с конфетами. Запросы растут.

Что входит в студенческий "гастрономический экзамен"

Канапе, сэндвичи, рулетики

Колбасы, сыры, деликатесы

Фрукты, пирожные, мини-десерты

Алкоголь (шампанское — классика)

Скатерти, живая флористика и стеклянные бутылки воды

Фуршет на пятёрку — за 20 тысяч и выше

Оформить достойный стол на 5-10 человек стоит от 8 до 20 тысяч рублей. Полноценный кейтеринг с обслуживанием и декором — легко 50+. Расходы делят на всю группу, но даже в этом случае каждый студент выкладывает 500-3000 рублей. Для многих это вся стипендия.

Кейтеринговые фирмы подстроились: предлагают "выпускной фуршет под ключ" — с официантами и даже аниматорами. Главное — чтобы комиссия осталась довольна.

Но преподавателям ведь тоже тяжело

Члены комиссии проводят за защитами по 6-8 часов без обеда и воды — вузы им ничего не компенсируют. Отсюда — негласная культура "накрыть стол". По сути, это единственная возможность не остаться голодными в день госэкзамена.

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"Это подхалимство чистой воды", — возмущаются одни. "Вы сами попробуйте 8 часов слушать дипломы на голодный желудок", — оправдываются другие.

Кто-то принципиально не садится за такие столы. Кто-то считает — без них никак.

Уточнения

Студе́нт студентка (от лат. studens «усердно работающий человек, занимающийся работой и учёбой») — учащийся высшего, в некоторых государствах и странах и среднего учебного заведения.



