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Голодная комиссия — злая комиссия: зачем студенты в вузах кормят преподавателей на госэкзаменах

2:07
Еда

Защита диплома в российских вузах всё чаще сопровождается не только волнительными речами, но и накрытым столом для комиссии. И хотя фуршеты официально считаются "добровольной инициативой", студенты признаются: не покормишь — не получишь "отлично".

Шведский стол
Фото: commons.wikimedia.org by Claus Ableiter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шведский стол

Без закусок — без пятёрки

Раньше лёгкие угощения были приятным, но редким бонусом. Сегодня — почти правило. Выпускники говорят, что кураторы и сотрудники деканата негласно намекают: "будет стол — будет успех". Речь не идёт о чае с конфетами. Запросы растут.

Что входит в студенческий "гастрономический экзамен"

  • Канапе, сэндвичи, рулетики

  • Колбасы, сыры, деликатесы

  • Фрукты, пирожные, мини-десерты

  • Алкоголь (шампанское — классика)

  • Скатерти, живая флористика и стеклянные бутылки воды

Фуршет на пятёрку — за 20 тысяч и выше

Оформить достойный стол на 5-10 человек стоит от 8 до 20 тысяч рублей. Полноценный кейтеринг с обслуживанием и декором — легко 50+. Расходы делят на всю группу, но даже в этом случае каждый студент выкладывает 500-3000 рублей. Для многих это вся стипендия.

Кейтеринговые фирмы подстроились: предлагают "выпускной фуршет под ключ" — с официантами и даже аниматорами. Главное — чтобы комиссия осталась довольна.

Но преподавателям ведь тоже тяжело

Члены комиссии проводят за защитами по 6-8 часов без обеда и воды — вузы им ничего не компенсируют. Отсюда — негласная культура "накрыть стол". По сути, это единственная возможность не остаться голодными в день госэкзамена.

Интернет спорит: щедрость или шантаж

"Это подхалимство чистой воды", — возмущаются одни. "Вы сами попробуйте 8 часов слушать дипломы на голодный желудок", — оправдываются другие.

Кто-то принципиально не садится за такие столы. Кто-то считает — без них никак.

Уточнения

Студе́нт студентка (от лат. studens «усердно работающий человек, занимающийся работой и учёбой») — учащийся высшего, в некоторых государствах и странах и среднего учебного заведения.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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