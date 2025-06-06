Пицца с ананасом — это вчерашний день: гавайские шашлычки меняют правила

Курица с ананасом — это уже давно не новость. Кто-то ест такую пиццу, кто-то добавляет фрукты в салаты… Но есть способ приготовить это сочетание так, что даже скептики попросят добавки. Гавайские шашлычки — сочные, ароматные и в меру сладкие — свежий взгляд на знакомый вкус.
Готовятся быстро, выглядят эффектно, а съедаются моментально. Отличный вариант для пикника, дачи или лёгкого ужина на балконе.
Основные ингредиенты:
Куриная грудка — 800 г
Консервированный ананас (кольца или кусочки) — 400 г
Маринад:
Соевый соус — 3 ст. л.
Коричневый сахар — 3 ст. л.
Кунжутное масло — 1 ст. л.
Молотый имбирь — 1/4 ч. л.
Сушёный чеснок — 1/4 ч. л.
Как готовить — проще не бывает
В миске смешайте все ингредиенты для маринада до однородности.
Нарежьте курицу на кубики, ананасы — если нужно, тоже.
Смешайте курицу и ананас с маринадом, накройте плёнкой и уберите в холодильник на 1-2 часа.
Нанижите поочерёдно курицу и ананас на шпажки.
Жарьте на гриле (или сковороде-гриль) 15-20 минут, переворачивая, пока курица не подрумянится и не станет полностью готовой.
Совет: Если используете деревянные шпажки — предварительно замочите их в воде на 20-30 минут, чтобы они не подгорели.
Результат — ароматный, слегка карамелизированный, невероятно вкусный шашлык с нотками Азии и лета. И да, забудьте про пиццу с ананасом.
Шашлы́к — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления. Позже название «шашлык» в русском языке распространилось на блюда из свинины, птицы, рыбы, овощей, грибов, приготовленные тем же способом.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Если за вами едет машина ДПС — это не всегда сигнал тревоги. Рассказываем, как вести себя спокойно, не нарушая правил и своих прав.