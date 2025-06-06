Пицца с ананасом — это вчерашний день: гавайские шашлычки меняют правила

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Курица с ананасом — это уже давно не новость. Кто-то ест такую пиццу, кто-то добавляет фрукты в салаты… Но есть способ приготовить это сочетание так, что даже скептики попросят добавки. Гавайские шашлычки — сочные, ароматные и в меру сладкие — свежий взгляд на знакомый вкус.

Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain шашлык

Готовятся быстро, выглядят эффектно, а съедаются моментально. Отличный вариант для пикника, дачи или лёгкого ужина на балконе.

Что понадобится

Основные ингредиенты:

Куриная грудка — 800 г

Консервированный ананас (кольца или кусочки) — 400 г

Маринад:

Соевый соус — 3 ст. л.

Коричневый сахар — 3 ст. л.

Кунжутное масло — 1 ст. л.

Молотый имбирь — 1/4 ч. л.

Сушёный чеснок — 1/4 ч. л.

Как готовить — проще не бывает

В миске смешайте все ингредиенты для маринада до однородности. Нарежьте курицу на кубики, ананасы — если нужно, тоже. Смешайте курицу и ананас с маринадом, накройте плёнкой и уберите в холодильник на 1-2 часа. Нанижите поочерёдно курицу и ананас на шпажки. Жарьте на гриле (или сковороде-гриль) 15-20 минут, переворачивая, пока курица не подрумянится и не станет полностью готовой.

Совет: Если используете деревянные шпажки — предварительно замочите их в воде на 20-30 минут, чтобы они не подгорели.

Результат — ароматный, слегка карамелизированный, невероятно вкусный шашлык с нотками Азии и лета. И да, забудьте про пиццу с ананасом.

Уточнения

Шашлы́к — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления. Позже название «шашлык» в русском языке распространилось на блюда из свинины, птицы, рыбы, овощей, грибов, приготовленные тем же способом.

