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Ваш идеальный ужин — враг результата: что на самом деле полезнее — рыба или курица

1:34
Еда

Куриная грудка и жирная морская рыба давно стали главными звездами фитнес-меню. Но кто же всё-таки выигрывает в борьбе за звание самого полезного источника белка? Ответ не такой очевидный, как может показаться. 

Скумбрия на гриле
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Скумбрия на гриле

Сравнение лоб в лоб: калории, белок, жир

В 85 граммах жареного куриного филе — 126 калорий, 25 граммов белка и всего 3 грамма жира. Идеальный вариант для тех, кто считает каждый грамм и хочет подсушиться к лету.

Лосось в том же объеме — уже 133 калории, 23 грамма белка и 5 граммов жира. Кажется, чуть хуже? Но не всё так просто: дикий лосось — настоящий кладезь омега-3 жирных кислот, которые незаменимы для сердца, сосудов и мозга.

Жир не всегда враг

Пусть рыба жирнее, но это "правильный" жир. Омега-3 не только укрепляют сердце, но и снижают уровень воспаления в организме. Плюс — в лососе полно витаминов D и B12, которые поддерживают нервную систему и когнитивные функции. А вот курица этими витаминами похвастаться не может.

Идеальный вариант — не выбирать

Эксперты уверены: не нужно устраивать соревнование. Курица и рыба прекрасно дополняют друг друга. Куриное филе поможет держать фигуру и строить мышцы, а лосось поддержит сердце, мозг и кожу. Меняйте их в рационе — и получите максимум пользы.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью. В живых организмах аминокислотный состав белков определяется генетическим кодом, при синтезе в большинстве случаев используется 20 стандартных аминокислот.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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