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Вы не успеете допить, а зубы уже пострадали: как популярные напитки вызывают микротрещины и кариес

2:05
Еда

В жару рука так и тянется к стакану с холодным айс-латте или апельсиновым фрешем. Освежает, бодрит, поднимает настроение… и медленно разрушает ваши зубы. Звучит драматично? Но именно так и обстоят дела, предупреждает стоматолог Людмила Александрова в интервью "Ленте.ру".

Кофе латте
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Vimare vimarethomas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кофе латте

Сок и эмаль — несовместимы

Свежевыжатые соки, особенно цитрусовые, богаты кислотами, которые буквально разъедают эмаль. Всего пара минут — и её твёрдость снижается почти на 2%. А если у вас коронки или виниры, фруктовая кислота начинает разрушать и фиксирующий материал. Результат — расцементировка и необходимость переделывать работу.

Холод — тоже враг

Любые ледяные напитки, будь то кофе или даже простая вода из холодильника, опасны резким температурным перепадом. Такие контрасты могут вызвать микротрещины в зонах, где импланты соединяются с костью. А это уже не просто эстетика — это риск воспалений и осложнений.

Сахар в холодном кофе: скрытая угроза

Обычный айс-латте нередко содержит до 5 чайных ложек сахара на стакан. Один такой напиток — и вы обеспечили бактериям пир. Кариес, гингивит, налёт — последствия не заставят себя ждать, особенно если пить такое регулярно.

Алкогольные коктейли — вне конкуренции

Яркие коктейли окрашивают пломбы и керамику, делая улыбку пятнистой. А нейтральные составы вроде джин-тоника пересушивают слизистую, снижая слюноотделение. Без слюны зубы теряют свою естественную защиту.

Что делать, если отказаться не получается

Стоматолог советует: не лишайте себя удовольствий, но соблюдайте простые правила. После сладких и кислых напитков — запивайте водой. И, конечно, не забывайте о гигиене: щётка, нить и регулярные визиты к стоматологу — ваш минимум.

Уточнения

Зубная эмаль (или просто эмаль) — внешняя защитная оболочка коронковой части зубов человека. Эмаль является самой твёрдой тканью в организме человека, что объясняется высоким содержанием неорганических веществ — до 97%.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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