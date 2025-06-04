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Как приготовить вкуснейшую лазанью без мяса и сыра — никто не заметит подвоха

2:40
Еда

Многие думают, что лазанья без мяса и сыра — это уже не лазанья, а грустная подделка. Но это до тех пор, пока не попробуют вот этот рецепт.

Лазанья
Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лазанья

Здесь нет ни грамма животного белка, но есть богатый вкус, сытность и та самая запечённая корочка, от которой невозможно оторваться. Даже убеждённые мясоеды просят добавки — и удивляются, когда узнают, что это полностью растительное блюдо.

Ингредиенты (на 4-6 порций):

Для овощной начинки:

  • 1 средний кабачок
  • 1 баклажан
  • 1 сладкий перец
  • 1 луковица
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 300 г шампиньонов
  • 400 мл томатного соуса или измельчённых томатов
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • Соль, перец, орегано, базилик — по вкусу.

Для "бешамеля" без молока:

  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 2 ст. л. муки
  • 500 мл овсяного или соевого молока
  • Щепотка мускатного ореха
  • Соль по вкусу.

Дополнительно:

  • Листы лазаньи (без яиц)
  • Пищевые дрожжи — для вкуса "сыра" (по желанию)
  • Зелень — для подачи.

Приготовление:

Нарежьте все овощи мелким кубиком. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук и чеснок, затем добавьте грибы. Через 5 минут — все остальные овощи и томатный соус. Тушите до мягкости и выпаривания жидкости — 15-20 минут. Посолите, поперчите, добавьте специи.

Приготовьте соус-бешамель. В кастрюле разогрейте масло, добавьте муку, обжаривайте до золотистости. Постепенно влейте растительное молоко, постоянно помешивая венчиком. Варите до загустения, добавьте соль и мускатный орех.

Соберите лазанью. В форму выложите слой соуса, затем листы лазаньи, затем овощную начинку, затем снова соус. Повторите слои. Верхний слой — соус. При желании — посыпьте пищевыми дрожжами для "сырного" вкуса.

Запекайте в духовке при 180 градусах около 35-40 минут. Дайте немного остыть, чтобы лазанья держала форму при нарезке.

Это не просто лазанья "на замену", это самодостаточное блюдо, которое удивляет вкусом, ароматом и насыщенностью. Без мяса, без сыра — но с максимальным удовольствием. Попробуйте, и вы поймёте: вегетарианская кухня может быть роскошной без всяких компромиссов.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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