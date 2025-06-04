Как приготовить вкуснейшую лазанью без мяса и сыра — никто не заметит подвоха

2:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие думают, что лазанья без мяса и сыра — это уже не лазанья, а грустная подделка. Но это до тех пор, пока не попробуют вот этот рецепт.

Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лазанья

Здесь нет ни грамма животного белка, но есть богатый вкус, сытность и та самая запечённая корочка, от которой невозможно оторваться. Даже убеждённые мясоеды просят добавки — и удивляются, когда узнают, что это полностью растительное блюдо.

Ингредиенты (на 4-6 порций):

Для овощной начинки:

1 средний кабачок

1 баклажан

1 сладкий перец

1 луковица

2-3 зубчика чеснока

300 г шампиньонов

400 мл томатного соуса или измельчённых томатов

2 ст. л. оливкового масла

Соль, перец, орегано, базилик — по вкусу.

Для "бешамеля" без молока:

2 ст. л. оливкового масла

2 ст. л. муки

500 мл овсяного или соевого молока

Щепотка мускатного ореха

Соль по вкусу.

Дополнительно:

Листы лазаньи (без яиц)

Пищевые дрожжи — для вкуса "сыра" (по желанию)

Зелень — для подачи.

Приготовление:

Нарежьте все овощи мелким кубиком. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук и чеснок, затем добавьте грибы. Через 5 минут — все остальные овощи и томатный соус. Тушите до мягкости и выпаривания жидкости — 15-20 минут. Посолите, поперчите, добавьте специи.

Приготовьте соус-бешамель. В кастрюле разогрейте масло, добавьте муку, обжаривайте до золотистости. Постепенно влейте растительное молоко, постоянно помешивая венчиком. Варите до загустения, добавьте соль и мускатный орех.

Соберите лазанью. В форму выложите слой соуса, затем листы лазаньи, затем овощную начинку, затем снова соус. Повторите слои. Верхний слой — соус. При желании — посыпьте пищевыми дрожжами для "сырного" вкуса.

Запекайте в духовке при 180 градусах около 35-40 минут. Дайте немного остыть, чтобы лазанья держала форму при нарезке.

Это не просто лазанья "на замену", это самодостаточное блюдо, которое удивляет вкусом, ароматом и насыщенностью. Без мяса, без сыра — но с максимальным удовольствием. Попробуйте, и вы поймёте: вегетарианская кухня может быть роскошной без всяких компромиссов.