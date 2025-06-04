Как приготовить вкуснейшую лазанью без мяса и сыра — никто не заметит подвоха

Многие думают, что лазанья без мяса и сыра — это уже не лазанья, а грустная подделка. Но это до тех пор, пока не попробуют вот этот рецепт.
Здесь нет ни грамма животного белка, но есть богатый вкус, сытность и та самая запечённая корочка, от которой невозможно оторваться. Даже убеждённые мясоеды просят добавки — и удивляются, когда узнают, что это полностью растительное блюдо.
Ингредиенты (на 4-6 порций):
Для овощной начинки:
Для "бешамеля" без молока:
Дополнительно:
Приготовление:
Нарежьте все овощи мелким кубиком. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук и чеснок, затем добавьте грибы. Через 5 минут — все остальные овощи и томатный соус. Тушите до мягкости и выпаривания жидкости — 15-20 минут. Посолите, поперчите, добавьте специи.
Приготовьте соус-бешамель. В кастрюле разогрейте масло, добавьте муку, обжаривайте до золотистости. Постепенно влейте растительное молоко, постоянно помешивая венчиком. Варите до загустения, добавьте соль и мускатный орех.
Соберите лазанью. В форму выложите слой соуса, затем листы лазаньи, затем овощную начинку, затем снова соус. Повторите слои. Верхний слой — соус. При желании — посыпьте пищевыми дрожжами для "сырного" вкуса.
Запекайте в духовке при 180 градусах около 35-40 минут. Дайте немного остыть, чтобы лазанья держала форму при нарезке.
Это не просто лазанья "на замену", это самодостаточное блюдо, которое удивляет вкусом, ароматом и насыщенностью. Без мяса, без сыра — но с максимальным удовольствием. Попробуйте, и вы поймёте: вегетарианская кухня может быть роскошной без всяких компромиссов.
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