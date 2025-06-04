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Её запах — как обманка, а вкус может навредить: что не так с летней клубникой

4:34
Еда

Знали ли вы, что всего 100 граммов клубники покрывают дневную потребность в витамине C? А что неправильное хранение может свести её пользу к нулю? В России начался сезон одной из самых любимых летних ягод — и это повод вспомнить, как отличить настоящую клубнику от "пластиковой", зачем нюхать ягоды перед покупкой и кому стоит отказаться от клубничных излишеств.

Клубника
Фото: Designed by Freepik by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубника

Когда начинается клубничный рай

Клубничный сезон в России стартует в зависимости от региона:

  • Южные регионы (Краснодар, Ставрополь) - конец мая — начало июня. Ягоды здесь выращиваются в открытом грунте, без тепличной спешки.

  • Центральная Россия - с середины июня до середины июля.

  • Сибирь и Урал - клубника поспевает позже, с конца июня и до конца июля.

Сортов масса, но самыми популярными остаются:

  • Альба - сладкая, крупная, ранняя.

  • Клери - ароматная, плотная, идеальна для десертов.

  • Зенга Зенгана - с тем самым "вкусом из детства".

  • Хоней - хороша для варенья и компотов.

  • Корона - ярко-красная, насыщенная.

  • Виктория - собирательное название для сладкой садовой клубники.

Как выглядит настоящая клубника

"Если клубника пахнет, как будто только что с грядки — это она. А если аромат отсутствует — перед вами химически подогнанный экспонат", — говорит диетолог Лариса Никитина.

Признаки качественной ягоды:

  • Аромат - насыщенный, сладкий.

  • Цвет - однородный, насыщенно-красный.

  • Поверхность - без пятен, плесени и вмятин.

  • Плодоножка - зелёная и свежая.

  • Форма - неровная, "живая". Подозрительно одинаковая клубника — возможна стимуляция роста.

Как мыть и хранить клубнику правильно

Чтобы не отравиться, помните:

  • Мойте только перед едой, не замачивайте.

  • Удаляйте хвостики после мытья.

  • Можно на пару минут замочить в растворе соды (1 ч. л. на литр воды).

Для хранения:

  • Не мойте ягоды заранее!

  • Храните в контейнере на бумажном полотенце.

  • Температура — +2…+4°C.

  • Перебирайте ежедневно. Плесень на одной — выбрасывайте всю партию.

  • Срок — не более 3-5 дней.

Польза и вред: кому клубника противопоказана

Польза очевидна: мало калорий, богата витамином C, антиоксидантами и клетчаткой. Но есть и подводные камни:

Кому нельзя:

  • Людям с аллергией (особенно на салицилаты и антоцианы).

  • При гастрите и язве желудка.

  • При панкреатите и болезнях почек.

  • Детям до 1 года.

  • Беременным с аллергическим анамнезом.

  • После химиотерапии и при ослабленном иммунитете.

Оптимальная порция - 300 г в день. Больше — риск пестицидной нагрузки и проблем с ЖКТ.

Что делать с лотком клубники: 5 идей

  1. Смузи: клубника + банан + йогурт — лёгкий перекус.

  2. С творогом и мёдом - сытный завтрак.

  3. Заморозить поштучно - зимой пригодится в кашу и чай.

  4. Домашний сорбет - только клубника, лимон и мёд.

  5. Детокс-вода - ягоды, мята, лимон.

Летний роман: клубника в шоколаде

Ничего лишнего: 500 г клубники, 100 г тёмного шоколада (и немного белого — для декора). Обмакивайте ягоды в растопленный шоколад, выкладывайте на пергамент и охлаждайте. Отличный десерт — съесть лучше в тот же день, сообщает URA.RU.

Клубника для кожи

Из неё можно делать:

  • Маски для сияния: клубника + мёд + йогурт — нанести на 10 минут.

  • Скрабы: ягоды + сахар + масло — мягкое отшелушивание.

Не используйте при чувствительной коже, после солнца или пилинга.

Как заготовить ягоду на зиму

  • Заморозка - максимум пользы.

  • Сушка - удобно для чая и мюсли.

  • Протёртая с мёдом - хранится в холодильнике до трёх недель.

3 интересных факта о клубнике

  1. В Древнем Риме клубнику считали символом Венеры — богини любви.

  2. В мире насчитывается более 600 сортов клубники.

  3. Клубника — единственная ягода, у которой семена находятся снаружи (их около 200 на одной ягоде!).

Уточнения

Клубни́ка - название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria x ananassa).

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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