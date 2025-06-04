Её запах — как обманка, а вкус может навредить: что не так с летней клубникой

4:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Знали ли вы, что всего 100 граммов клубники покрывают дневную потребность в витамине C? А что неправильное хранение может свести её пользу к нулю? В России начался сезон одной из самых любимых летних ягод — и это повод вспомнить, как отличить настоящую клубнику от "пластиковой", зачем нюхать ягоды перед покупкой и кому стоит отказаться от клубничных излишеств.

Фото: Designed by Freepik by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клубника

Когда начинается клубничный рай

Клубничный сезон в России стартует в зависимости от региона:

Южные регионы (Краснодар, Ставрополь) - конец мая — начало июня. Ягоды здесь выращиваются в открытом грунте, без тепличной спешки.

Центральная Россия - с середины июня до середины июля.

Сибирь и Урал - клубника поспевает позже, с конца июня и до конца июля.

Сортов масса, но самыми популярными остаются:

Альба - сладкая, крупная, ранняя.

Клери - ароматная, плотная, идеальна для десертов.

Зенга Зенгана - с тем самым "вкусом из детства".

Хоней - хороша для варенья и компотов.

Корона - ярко-красная, насыщенная.

Виктория - собирательное название для сладкой садовой клубники.

Как выглядит настоящая клубника

"Если клубника пахнет, как будто только что с грядки — это она. А если аромат отсутствует — перед вами химически подогнанный экспонат", — говорит диетолог Лариса Никитина.

Признаки качественной ягоды:

Аромат - насыщенный, сладкий.

Цвет - однородный, насыщенно-красный.

Поверхность - без пятен, плесени и вмятин.

Плодоножка - зелёная и свежая.

Форма - неровная, "живая". Подозрительно одинаковая клубника — возможна стимуляция роста.

Как мыть и хранить клубнику правильно

Чтобы не отравиться, помните:

Мойте только перед едой , не замачивайте.

Удаляйте хвостики после мытья.

Можно на пару минут замочить в растворе соды (1 ч. л. на литр воды).

Для хранения:

Не мойте ягоды заранее!

Храните в контейнере на бумажном полотенце.

Температура — +2…+4°C.

Перебирайте ежедневно. Плесень на одной — выбрасывайте всю партию.

Срок — не более 3-5 дней.

Польза и вред: кому клубника противопоказана

Польза очевидна: мало калорий, богата витамином C, антиоксидантами и клетчаткой. Но есть и подводные камни:

Кому нельзя:

Людям с аллергией (особенно на салицилаты и антоцианы).

При гастрите и язве желудка.

При панкреатите и болезнях почек.

Детям до 1 года.

Беременным с аллергическим анамнезом.

После химиотерапии и при ослабленном иммунитете.

Оптимальная порция - 300 г в день. Больше — риск пестицидной нагрузки и проблем с ЖКТ.

Что делать с лотком клубники: 5 идей

Смузи: клубника + банан + йогурт — лёгкий перекус. С творогом и мёдом - сытный завтрак. Заморозить поштучно - зимой пригодится в кашу и чай. Домашний сорбет - только клубника, лимон и мёд. Детокс-вода - ягоды, мята, лимон.

Летний роман: клубника в шоколаде

Ничего лишнего: 500 г клубники, 100 г тёмного шоколада (и немного белого — для декора). Обмакивайте ягоды в растопленный шоколад, выкладывайте на пергамент и охлаждайте. Отличный десерт — съесть лучше в тот же день, сообщает URA.RU.

Клубника для кожи

Из неё можно делать:

Маски для сияния: клубника + мёд + йогурт — нанести на 10 минут.

Скрабы: ягоды + сахар + масло — мягкое отшелушивание.

Не используйте при чувствительной коже, после солнца или пилинга.

Как заготовить ягоду на зиму

Заморозка - максимум пользы.

Сушка - удобно для чая и мюсли.

Протёртая с мёдом - хранится в холодильнике до трёх недель.

3 интересных факта о клубнике

В Древнем Риме клубнику считали символом Венеры — богини любви. В мире насчитывается более 600 сортов клубники. Клубника — единственная ягода, у которой семена находятся снаружи (их около 200 на одной ягоде!).

Уточнения

Клубни́ка - название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria x ananassa).



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