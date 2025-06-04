Её запах — как обманка, а вкус может навредить: что не так с летней клубникой

Знали ли вы, что всего 100 граммов клубники покрывают дневную потребность в витамине C? А что неправильное хранение может свести её пользу к нулю? В России начался сезон одной из самых любимых летних ягод — и это повод вспомнить, как отличить настоящую клубнику от "пластиковой", зачем нюхать ягоды перед покупкой и кому стоит отказаться от клубничных излишеств.
Клубничный сезон в России стартует в зависимости от региона:
Южные регионы (Краснодар, Ставрополь) - конец мая — начало июня. Ягоды здесь выращиваются в открытом грунте, без тепличной спешки.
Центральная Россия - с середины июня до середины июля.
Сибирь и Урал - клубника поспевает позже, с конца июня и до конца июля.
Сортов масса, но самыми популярными остаются:
Альба - сладкая, крупная, ранняя.
Клери - ароматная, плотная, идеальна для десертов.
Зенга Зенгана - с тем самым "вкусом из детства".
Хоней - хороша для варенья и компотов.
Корона - ярко-красная, насыщенная.
Виктория - собирательное название для сладкой садовой клубники.
"Если клубника пахнет, как будто только что с грядки — это она. А если аромат отсутствует — перед вами химически подогнанный экспонат", — говорит диетолог Лариса Никитина.
Признаки качественной ягоды:
Аромат - насыщенный, сладкий.
Цвет - однородный, насыщенно-красный.
Поверхность - без пятен, плесени и вмятин.
Плодоножка - зелёная и свежая.
Форма - неровная, "живая". Подозрительно одинаковая клубника — возможна стимуляция роста.
Чтобы не отравиться, помните:
Мойте только перед едой, не замачивайте.
Удаляйте хвостики после мытья.
Можно на пару минут замочить в растворе соды (1 ч. л. на литр воды).
Для хранения:
Не мойте ягоды заранее!
Храните в контейнере на бумажном полотенце.
Температура — +2…+4°C.
Перебирайте ежедневно. Плесень на одной — выбрасывайте всю партию.
Срок — не более 3-5 дней.
Польза очевидна: мало калорий, богата витамином C, антиоксидантами и клетчаткой. Но есть и подводные камни:
Кому нельзя:
Людям с аллергией (особенно на салицилаты и антоцианы).
При гастрите и язве желудка.
При панкреатите и болезнях почек.
Детям до 1 года.
Беременным с аллергическим анамнезом.
После химиотерапии и при ослабленном иммунитете.
Оптимальная порция - 300 г в день. Больше — риск пестицидной нагрузки и проблем с ЖКТ.
Смузи: клубника + банан + йогурт — лёгкий перекус.
С творогом и мёдом - сытный завтрак.
Заморозить поштучно - зимой пригодится в кашу и чай.
Домашний сорбет - только клубника, лимон и мёд.
Детокс-вода - ягоды, мята, лимон.
Ничего лишнего: 500 г клубники, 100 г тёмного шоколада (и немного белого — для декора). Обмакивайте ягоды в растопленный шоколад, выкладывайте на пергамент и охлаждайте. Отличный десерт — съесть лучше в тот же день, сообщает URA.RU.
Из неё можно делать:
Маски для сияния: клубника + мёд + йогурт — нанести на 10 минут.
Скрабы: ягоды + сахар + масло — мягкое отшелушивание.
Не используйте при чувствительной коже, после солнца или пилинга.
Заморозка - максимум пользы.
Сушка - удобно для чая и мюсли.
Протёртая с мёдом - хранится в холодильнике до трёх недель.
В Древнем Риме клубнику считали символом Венеры — богини любви.
В мире насчитывается более 600 сортов клубники.
Клубника — единственная ягода, у которой семена находятся снаружи (их около 200 на одной ягоде!).
Клубни́ка - название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria x ananassa).
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