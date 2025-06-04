Голубцы по ГОСТу: аутентичный рецепт из советской столовой 1985 года

Вкус, который невозможно забыть: сочные, ароматные голубцы с мясом и рисом, как в советской столовой.
В 1985 году в СССР действовал строгий ГОСТ, по которому готовили тысячи порций голубцов на предприятиях общественного питания. Сегодня этот рецепт возвращается на кухни тех, кто скучает по настоящей еде — без излишеств, но с душой и характером.
Рецепт голубцов по ГОСТу 1985 года
Ингредиенты (на 10 порций):
Приготовление:
Капустные листья:
Кочан аккуратно опустить в кипящую воду и варить 5-7 минут. Затем отделить листья и срезать утолщения ножом.
Фарш:
Смешать мясной фарш с отварным до полуготовности рисом, мелко нарезанным и слегка обжаренным луком. Посолить, поперчить. Всё перемешать до однородной массы.
Формирование голубцов:
На каждый капустный лист выложить 1-2 столовые ложки фарша, свернуть в плотный рулет, края подогнуть внутрь.
Поджарка:
Натереть морковь, нарезать оставшийся лук и обжарить на масле до золотистого цвета. Добавить томатную пасту, сметану, немного воды. Протушить 5 минут.
Тушение:
Голубцы уложить в казан или толстостенную кастрюлю слоями, заливая каждый слой поджаркой. Добавить лавровый лист, долить бульон или воду так, чтобы почти покрывало. Тушить на слабом огне 1-1,5 часа под крышкой.
Голубцы по советскому ГОСТу — это не просто блюдо, это вкус эпохи: честный, сытный и добротный. Подавайте их со сметаной, чёрным хлебом и доброй порцией ностальгии. А если закроете глаза — почти услышите гул советской столовой и звон алюминиевых подносов.
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