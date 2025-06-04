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Голубцы по ГОСТу: аутентичный рецепт из советской столовой 1985 года

2:34
Еда

Вкус, который невозможно забыть: сочные, ароматные голубцы с мясом и рисом, как в советской столовой.

Голубцы
Фото: commons.wikimedia.org by Lahana_sarma.JPG: Vitaan26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Голубцы

В 1985 году в СССР действовал строгий ГОСТ, по которому готовили тысячи порций голубцов на предприятиях общественного питания. Сегодня этот рецепт возвращается на кухни тех, кто скучает по настоящей еде — без излишеств, но с душой и характером.

Рецепт голубцов по ГОСТу 1985 года

Ингредиенты (на 10 порций):

  • Капуста белокочанная — 1 крупный вилок (примерно 1,5-2 кг)
  • Фарш говяжий (или говядина + свинина, 70/30) — 700 г
  • Рис круглозёрный — 200 г
  • Лук репчатый — 200 г
  • Морковь — 100 г
  • Томатная паста — 100 г
  • Сметана — 100 г
  • Соль — 1,5 ч. л.
  • Перец чёрный молотый — по вкусу
  • Масло подсолнечное — 2 ст. л.
  • Вода или бульон — 300-400 мл
  • Лавровый лист — 2-3 шт.

Приготовление:

Капустные листья:

Кочан аккуратно опустить в кипящую воду и варить 5-7 минут. Затем отделить листья и срезать утолщения ножом.

Фарш:

Смешать мясной фарш с отварным до полуготовности рисом, мелко нарезанным и слегка обжаренным луком. Посолить, поперчить. Всё перемешать до однородной массы.

Формирование голубцов:

На каждый капустный лист выложить 1-2 столовые ложки фарша, свернуть в плотный рулет, края подогнуть внутрь.

Поджарка:

Натереть морковь, нарезать оставшийся лук и обжарить на масле до золотистого цвета. Добавить томатную пасту, сметану, немного воды. Протушить 5 минут.

Тушение:

Голубцы уложить в казан или толстостенную кастрюлю слоями, заливая каждый слой поджаркой. Добавить лавровый лист, долить бульон или воду так, чтобы почти покрывало. Тушить на слабом огне 1-1,5 часа под крышкой.

Голубцы по советскому ГОСТу — это не просто блюдо, это вкус эпохи: честный, сытный и добротный. Подавайте их со сметаной, чёрным хлебом и доброй порцией ностальгии. А если закроете глаза — почти услышите гул советской столовой и звон алюминиевых подносов.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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