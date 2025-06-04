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Всего 5 ингредиентов: огуречный салат, который спасёт ваш обед

Еда

Листовые салаты — это здорово. У меня всегда под рукой пакетик с миксом зелени, чтобы добавить текстуру, цвет и разнообразие форм. Проблема лишь в том, что такие салаты мгновенно теряют вид, особенно если положить сверху горячее мясо или рыбу. Нет ничего печальнее, чем наблюдать, как красиво собранный салат из холодильника превращается в что-то безжизненное и неаппетитное.

Битые огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Битые огурцы

С огуречными салатами такой беды не случается. Они достаточно крепкие, чтобы не развалиться от заправки, и спокойно переживают ночь в холодильнике или пару часов в ланч-боксе. Никаких "отдельных контейнеров" для соуса — всё можно сложить вместе, и при этом салат не потеряет свежесть.

Почему я обожаю салат Марты Стюарт

Салат с огурцами и соусом из сметаны и укропа от Марты Стюарт — мой фаворит круглый год, а особенно летом. Он невероятно простой и быстрый, а главный его секрет — заправка из сметаны. Это действительно гениально!

Мне нравится, что в рецепте используется сметана — продукт, который обычно заканчивается лишь наполовину. Мартин вариант предполагает нежирную сметану, что придаёт соусу более лёгкую и тонкую консистенцию, идеально подходящую к хрустящим огурцам. Но даже с обычной жирной сметаной этот салат получается не менее вкусным.

И ещё один плюс — его можно готовить сразу и есть сразу! Никакого маринования, никакого долгого настаивания — просто нарезал, смешал и наслаждайся. Если же хочется, чтобы салат чуть настоялся, можно оставить его в холодильнике: холодные ломтики огурца становятся ещё более хрустящими, а вкус заправки мягче и гармоничнее.

Огурцы — настоящие звёзды этого салата

Каждый ломтик огурца раскрывается по-своему: гладкая кожура придаёт лёгкое сопротивление при укусе, плотная мякоть хрустит, а сочная сердцевина освежает. Подсоленные огурцы выделяют сок, который делает сметану нежной и шелковистой — она словно обволакивает каждый ломтик. Пара штрихов: свежий укроп и капля лимона добавляют пикантности. А чтобы цвет стал ещё ярче, я люблю посыпать сверху ещё немного свежего укропа.

Мои советы по приготовлению этого салата

Лучше всего подойдут огурцы сортов "Персидский" или "Кирби" — они маленькие, с тонкой кожурой и минимальным количеством семян. Их мякоть нежнее и сочнее, чем у классического длинного английского огурца. Но если у вас только английский огурец, просто разрежьте его вдоль и удалите часть семян, чтобы текстура была более приятной.

Особенно мне нравится подавать этот салат с жареным или запечённым лососем. Лимон и укроп прекрасно подчёркивают нежность рыбы, а салат вносит свежесть. Это блюдо выручает, когда хочется лёгкого, но сытного ужина. Плюс — это отличный способ использовать остатки укропа и лимона после приготовления других рыбных блюд.

Для любых случаев — от пикника до обеда в офисе

Неважно, будете ли вы подавать этот салат на летнем барбекю или возьмёте с собой на обед — огуречный салат Марты Стюарт с укропом и сметаной добавит любому блюду прохладу, свежесть и яркий вкус!

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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