Омлет без яиц — миф? Нет, вот рецепт, который не отличишь от настоящего

Когда говорят об омлете без яиц, большинство реагирует с иронией — мол, это как чай без воды.
Но времена меняются, и растительная кухня всё увереннее разбивает стереотипы. Этот омлет не просто "похож на настоящий" — его вкус, текстура и аромат заставляют усомниться: а точно ли здесь нет ни одного яйца?
Спойлер: нет, но он всё равно невероятно вкусный.
Ингредиенты (на 2 порции):
Любые добавки по желанию: обжаренные грибы, помидоры, зелёный лук, шпинат
Приготовление:
Подготовьте основу. В блендере измельчите нут с аквафабой, водой, нутовой мукой, куркумой и солью до однородной массы, напоминающей по консистенции жидкое тесто. Добавьте чёрную соль — она придаст характерный "яичный" запах.
Обжарьте овощи (если используете). В сковороде с антипригарным покрытием слегка обжарьте грибы, помидоры или шпинат.
Жарьте омлет. Вылейте смесь на сковороду с разогретым маслом. Готовьте под крышкой на среднем огне 7-8 минут, пока нижняя сторона не подрумянится. Аккуратно переверните и жарьте ещё 2-3 минуты.
Да, омлет без яиц — это реальность. Причём вкусная, питательная и богатая белком. Идеально подойдёт для тех, кто исключает яйца из рациона по здоровью, убеждениям или просто из любопытства. Готовится легко, съедается ещё быстрее — ведь вкус у него точно не диетический.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Некоторые новые авто удивляют не качеством, а количеством поломок уже в первые дни. Рассказываем, какие модели лучше обходить стороной.