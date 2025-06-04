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Омлет без яиц — миф? Нет, вот рецепт, который не отличишь от настоящего

2:05
Еда

Когда говорят об омлете без яиц, большинство реагирует с иронией — мол, это как чай без воды.

Испанский омлет
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Испанский омлет

Но времена меняются, и растительная кухня всё увереннее разбивает стереотипы. Этот омлет не просто "похож на настоящий" — его вкус, текстура и аромат заставляют усомниться: а точно ли здесь нет ни одного яйца?

Спойлер: нет, но он всё равно невероятно вкусный.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • 150 г нута (отваренного или консервированного)
  • 3-4 ст. л. аквафабы (жидкость из-под нута)
  • 3 ст. л. нутовой муки
  • 2 ст. л. воды
  • 1/2 ч. л. куркумы (для цвета)
  • Соль и чёрный перец — по вкусу
  • 1/2 ч. л. чёрной соли (кала намак) — для "яичного" вкуса
  • 1-2 ст. л. растительного масла

Любые добавки по желанию: обжаренные грибы, помидоры, зелёный лук, шпинат

Приготовление:

Подготовьте основу. В блендере измельчите нут с аквафабой, водой, нутовой мукой, куркумой и солью до однородной массы, напоминающей по консистенции жидкое тесто. Добавьте чёрную соль — она придаст характерный "яичный" запах.

Обжарьте овощи (если используете). В сковороде с антипригарным покрытием слегка обжарьте грибы, помидоры или шпинат.

Жарьте омлет. Вылейте смесь на сковороду с разогретым маслом. Готовьте под крышкой на среднем огне 7-8 минут, пока нижняя сторона не подрумянится. Аккуратно переверните и жарьте ещё 2-3 минуты.

Да, омлет без яиц — это реальность. Причём вкусная, питательная и богатая белком. Идеально подойдёт для тех, кто исключает яйца из рациона по здоровью, убеждениям или просто из любопытства. Готовится легко, съедается ещё быстрее — ведь вкус у него точно не диетический.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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