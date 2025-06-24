Была дешёвой рыбацкой закуской, а теперь продаётся за тысячи: новый тренд из прошлого

2:38 Your browser does not support the audio element. Еда

В эпоху гастрономических изысков на прилавках всё чаще появляются продукты с "историей". Один из таких кулинарных раритетов — сушёная рыба. Сегодня её сложно найти в супермаркете, но гурманы и шеф-повара вновь возвращают эту простую, но насыщенную по вкусу закуску в моду. А ведь когда-то она была едой для самых небогатых слоёв населения. Ели бедные рыбаки. Сегодня они являются лакомством для гурманов.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ вяленая рыба

История без холодильника

Когда не было ни холодильников, ни быстрого транспорта, сушка рыбы была одним из немногих способов сохранить улов. Рыбу разделывали, щедро солили и оставляли под открытым небом — на солнце и ветру. Природа делала всё остальное. Сегодня, конечно, всё чаще используют сушилки, но суть осталась прежней.

Рыбаки ловили то, что могли — не для изысканных блюд, а чтобы выжить. Вяленая рыба долго хранилась и спасала в периоды нехватки еды. Солили много — не только ради сохранности, но и для насыщенного вкуса.

География вкуса

Сушёную рыбу ели не только в Чехии или Восточной Европе. На севере — в Скандинавии, на юге — в прибрежных районах Италии, Испании и Португалии. В Азии сушёные хлопья бонито до сих пор являются основой для множества блюд, особенно в Японии и Корее.

Сегодня такой продукт возвращается: не как закуска к пиву, а как гастрономическое открытие. Его используют как гарнир, закуску, или даже как хрустящий элемент в сложных блюдах.

Какой вкус у сушёной рыбы

Умами — именно то, что раскрывается в процессе сушки. Вкус становится насыщеннее, глубже, чуть солоноватым, с приятной плотной текстурой.

Филе трески может быть твёрдым и жевательным или более мягким, в зависимости от способа сушки.

Некоторые едят сушёную рыбу как чипсы, другие — как закуску к напиткам. Можно найти её в виде хлопьев или порошка — в таком виде она служит приправой к супам, закускам и даже салатам. Замените привычные снеки — и вы удивитесь, насколько сушёная рыба может быть вкусной и насыщенной по аромату.

Полезна, но не для всех

Несмотря на очевидные плюсы, у сушёной рыбы есть ограничения по здоровью. В ней много натрия. Поэтому людям с повышенным давлением или заболеваниями почек стоит употреблять её умеренно или избегать вовсе.

Уточнения

Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.

