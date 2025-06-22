Мы всё чаще слышим о вреде ртути в рыбе, и это не пустые разговоры. Даже при умеренном потреблении морепродуктов мы можем подвергаться риску накопления метилртути — наиболее токсичной формы этого тяжёлого металла, которая накапливается в тканях крупных хищных рыб, таких как тунец или меч-рыба. Учёные ищут решение, и одно из самых многообещающих направлений — создание пробиотиков, способных очищать организм от ртути.
Ртуть попадает в атмосферу с промышленными выбросами, пестицидами и мусором, а затем оседает в морской воде. Там она трансформируется в метилртуть — опасное соединение, которое "продвигается" вверх по пищевой цепи. Чем крупнее и старше рыба — тем выше в ней концентрация этого яда. Отсюда он попадает на нашу тарелку.
Учёные разработали генетически модифицированные бактерии на основе Bacteroides thetaiotaomicron — природной кишечной флоры человека. Им внедрили гены от почвенных микроорганизмов, устойчивых к ртути. В результате бактерии приобрели способность нейтрализовать метилртуть прямо в пищеварительной системе.
Эксперимент in vitro подтвердил, что новые бактерии действительно справляются с метилртутью.
При введении модифицированных пробиотиков в кишечник мышей и последующем введении ртути, её уровень резко снижался уже через четыре дня.
В долгосрочном эксперименте (на основе рациона с тунцом) у животных уровень ртути в тканях оставался стабильно низким.
Особенно важно: у беременных мышей, получавших такие пробиотики, уровень ртути был ниже как у матерей, так и у плодов. Это значимо, учитывая высокую нейротоксичность ртути для развивающегося мозга.
Метод не устраняет источник ртути в океанах — эту проблему по-прежнему нужно решать на глобальном уровне. Но уже сейчас модифицированные пробиотики могут стать новым уровнем защиты, особенно для людей, чей рацион богат морепродуктами.
"Несмотря на глобальные усилия по снижению уровня ртути в морепродуктах, существенных изменений в ближайшем будущем не ожидается. А рыба остаётся важной частью питания и культуры во многих странах", — говорит соавтор исследования.
Ртуть — переходный металл, при комнатной температуре представляющий собой тяжёлую серебристо-белую жидкость, пары которой чрезвычайно ядовиты, контаминант.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.