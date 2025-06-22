Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На этой машине пыль почти незаметна — идеальный оттенок для города
Ходьба для похудения без боли: как технично шагать, чтобы колени не страдали
Цифровой паспорт товара: NFC-метка раскроет всю правду о любой вещи
97% воды и ноль калорий: этот зелёный хрустящий продукт спасает фигуру и увлажняет лучше крема
Плечи мощнее, спина шире, пресс в тонусе — и всё это от одного движения
Ржавчина на кузове: способ, который работает за одну минуту
Тепло на лоджии, а холод по спине: неожиданный эффект перепланировки
Воняет, но работает: странное удобрение, которое делает огурцы рекордными
Двойная игра бизнеса: готовы ли иностранные компании инвестировать в Россию

Эту рыбу продолжают есть все, хотя ртути в ней больше всего: спасение уже ищут

2:34
Еда

Мы всё чаще слышим о вреде ртути в рыбе, и это не пустые разговоры. Даже при умеренном потреблении морепродуктов мы можем подвергаться риску накопления метилртути — наиболее токсичной формы этого тяжёлого металла, которая накапливается в тканях крупных хищных рыб, таких как тунец или меч-рыба. Учёные ищут решение, и одно из самых многообещающих направлений — создание пробиотиков, способных очищать организм от ртути.

Рыбный магазин
Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыбный магазин

В чём суть проблемы

Ртуть попадает в атмосферу с промышленными выбросами, пестицидами и мусором, а затем оседает в морской воде. Там она трансформируется в метилртуть — опасное соединение, которое "продвигается" вверх по пищевой цепи. Чем крупнее и старше рыба — тем выше в ней концентрация этого яда. Отсюда он попадает на нашу тарелку.

Новая идея — пробиотики против ртути

Учёные разработали генетически модифицированные бактерии на основе Bacteroides thetaiotaomicron — природной кишечной флоры человека. Им внедрили гены от почвенных микроорганизмов, устойчивых к ртути. В результате бактерии приобрели способность нейтрализовать метилртуть прямо в пищеварительной системе.

Что показали опыты на мышах

  • Эксперимент in vitro подтвердил, что новые бактерии действительно справляются с метилртутью.

  • При введении модифицированных пробиотиков в кишечник мышей и последующем введении ртути, её уровень резко снижался уже через четыре дня.

  • В долгосрочном эксперименте (на основе рациона с тунцом) у животных уровень ртути в тканях оставался стабильно низким.

Особенно важно: у беременных мышей, получавших такие пробиотики, уровень ртути был ниже как у матерей, так и у плодов. Это значимо, учитывая высокую нейротоксичность ртути для развивающегося мозга.

Что это значит для нас

Метод не устраняет источник ртути в океанах — эту проблему по-прежнему нужно решать на глобальном уровне. Но уже сейчас модифицированные пробиотики могут стать новым уровнем защиты, особенно для людей, чей рацион богат морепродуктами.

"Несмотря на глобальные усилия по снижению уровня ртути в морепродуктах, существенных изменений в ближайшем будущем не ожидается. А рыба остаётся важной частью питания и культуры во многих странах", — говорит соавтор исследования.

Уточнения

Ртуть — переходный металл, при комнатной температуре представляющий собой тяжёлую серебристо-белую жидкость, пары которой чрезвычайно ядовиты, контаминант.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Авто
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей Аудио 
Выключил, а утром включил — но уже не то: техника, которая не прощает пауз
Недвижимость
Выключил, а утром включил — но уже не то: техника, которая не прощает пауз Аудио 
Популярное
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается

Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.

Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели
Куда исчезает Земля: 8 мест, которым остались считанные годы
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Последние материалы
Двойная игра бизнеса: готовы ли иностранные компании инвестировать в Россию
Уход за губами без ошибок: чем блеск отличается от масла
Простой предмет, который защитит сиденье от жары — и вы точно его знаете
Стас Михайлов трогательно вспомнил о погибшем 30 лет назад брате: что он написал в день его рождения
К врачу идти не придётся: гинеколог назвала домашний способ победить сухость там – результат приятно удивит
В Риме нашли квартал, застрявший во времени — сюда не ведут туристические карты
Зарядка по воздуху: Луна стала неожиданным источником электричества
Эту рыбу продолжают есть все, хотя ртути в ней больше всего: спасение уже ищут
Включать кондиционер или открыть окна: как на самом деле нужно экономить топливо
12 недель, 45 мужчин, тонна железа: что показал эксперимент про жиросжигание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.