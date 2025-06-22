Эту рыбу продолжают есть все, хотя ртути в ней больше всего: спасение уже ищут

2:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Мы всё чаще слышим о вреде ртути в рыбе, и это не пустые разговоры. Даже при умеренном потреблении морепродуктов мы можем подвергаться риску накопления метилртути — наиболее токсичной формы этого тяжёлого металла, которая накапливается в тканях крупных хищных рыб, таких как тунец или меч-рыба. Учёные ищут решение, и одно из самых многообещающих направлений — создание пробиотиков, способных очищать организм от ртути.

Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рыбный магазин

В чём суть проблемы

Ртуть попадает в атмосферу с промышленными выбросами, пестицидами и мусором, а затем оседает в морской воде. Там она трансформируется в метилртуть — опасное соединение, которое "продвигается" вверх по пищевой цепи. Чем крупнее и старше рыба — тем выше в ней концентрация этого яда. Отсюда он попадает на нашу тарелку.

Новая идея — пробиотики против ртути

Учёные разработали генетически модифицированные бактерии на основе Bacteroides thetaiotaomicron — природной кишечной флоры человека. Им внедрили гены от почвенных микроорганизмов, устойчивых к ртути. В результате бактерии приобрели способность нейтрализовать метилртуть прямо в пищеварительной системе.

Что показали опыты на мышах

Эксперимент in vitro подтвердил, что новые бактерии действительно справляются с метилртутью.

При введении модифицированных пробиотиков в кишечник мышей и последующем введении ртути, её уровень резко снижался уже через четыре дня.

В долгосрочном эксперименте (на основе рациона с тунцом) у животных уровень ртути в тканях оставался стабильно низким.

Особенно важно: у беременных мышей, получавших такие пробиотики, уровень ртути был ниже как у матерей, так и у плодов. Это значимо, учитывая высокую нейротоксичность ртути для развивающегося мозга.

Что это значит для нас

Метод не устраняет источник ртути в океанах — эту проблему по-прежнему нужно решать на глобальном уровне. Но уже сейчас модифицированные пробиотики могут стать новым уровнем защиты, особенно для людей, чей рацион богат морепродуктами.

"Несмотря на глобальные усилия по снижению уровня ртути в морепродуктах, существенных изменений в ближайшем будущем не ожидается. А рыба остаётся важной частью питания и культуры во многих странах", — говорит соавтор исследования.

Уточнения

Ртуть — переходный металл, при комнатной температуре представляющий собой тяжёлую серебристо-белую жидкость, пары которой чрезвычайно ядовиты, контаминант.

