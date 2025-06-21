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Не уксус и не сахар: ложка этого ингредиента делает огурцы хрустящими и пикантными

2:15
Еда

С наступлением сезона домашних заготовок самое время открыть банку кулинарных экспериментов. Если вы считаете, что вас уже невозможно удивить в вопросе маринованных огурцов, обязательно попробуйте этот рецепт. Всего одна столовая ложка необычного ингредиента — и огурцы получаются по-настоящему особенными. Хрустящие, ароматные и с идеально сбалансированным вкусом — такими они у вас ещё не получались!

Маринованные огурцы
Фото: Designed by Freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маринованные огурцы

Чем необычен рецепт

Секрет в двух ингредиентах, которые редко встречаются вместе: мёде и сушёных хлопьях чили.
Мёд добавляет нежную сладость и делает огурцы упругими, а чили придаёт лёгкую остринку и теплоту. Такое сочетание вкусов — настоящее открытие!

Что понадобится

  • 1 кг свежих огурцов

  • 3 лавровых листа

  • 3 зубчика чеснока

  • 2 листа хрена

  • небольшой кусочек корня хрена

  • 4 веточки укропа

  • 1 ст. ложка семян горчицы

  • 4 ст. ложки мёда

  • 1 ст. ложка хлопьев сушёного чили

  • 1 литр воды

  • 1 ст. ложка соли

Как готовить

  1. Подготовьте банки. На дно каждой положите: чеснок, нарезанный корень и листья хрена, лавровый лист, семена горчицы, хлопья чили и веточки укропа.

  2. Разложите огурцы. Тщательно вымойте и аккуратно уложите в банки поверх специй.

  3. Сделайте маринад. Вскипятите воду, добавьте соль и размешайте до полного растворения. Остудите жидкость и только затем добавьте мёд. Снова хорошо перемешайте.

  4. Залейте маринадом. Разлейте по банкам, закройте крышками и уберите в прохладное место.

  5. Ждите 2 дня. Уже через двое суток огурцы готовы к употреблению. Они будут хрустящими, ароматными и удивительно вкусными.

Этот рецепт точно стоит попробовать. Он прост, необычен и гарантирует восторженные отзывы от всех, кто его попробует. Готовьте на пробу — и будьте готовы к тому, что в следующем году придётся делать сразу вдвое больше.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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