Не уксус и не сахар: ложка этого ингредиента делает огурцы хрустящими и пикантными

С наступлением сезона домашних заготовок самое время открыть банку кулинарных экспериментов. Если вы считаете, что вас уже невозможно удивить в вопросе маринованных огурцов, обязательно попробуйте этот рецепт. Всего одна столовая ложка необычного ингредиента — и огурцы получаются по-настоящему особенными. Хрустящие, ароматные и с идеально сбалансированным вкусом — такими они у вас ещё не получались!
Секрет в двух ингредиентах, которые редко встречаются вместе: мёде и сушёных хлопьях чили.
Мёд добавляет нежную сладость и делает огурцы упругими, а чили придаёт лёгкую остринку и теплоту. Такое сочетание вкусов — настоящее открытие!
1 кг свежих огурцов
3 лавровых листа
3 зубчика чеснока
2 листа хрена
небольшой кусочек корня хрена
4 веточки укропа
1 ст. ложка семян горчицы
4 ст. ложки мёда
1 ст. ложка хлопьев сушёного чили
1 литр воды
1 ст. ложка соли
Подготовьте банки. На дно каждой положите: чеснок, нарезанный корень и листья хрена, лавровый лист, семена горчицы, хлопья чили и веточки укропа.
Разложите огурцы. Тщательно вымойте и аккуратно уложите в банки поверх специй.
Сделайте маринад. Вскипятите воду, добавьте соль и размешайте до полного растворения. Остудите жидкость и только затем добавьте мёд. Снова хорошо перемешайте.
Залейте маринадом. Разлейте по банкам, закройте крышками и уберите в прохладное место.
Ждите 2 дня. Уже через двое суток огурцы готовы к употреблению. Они будут хрустящими, ароматными и удивительно вкусными.
Этот рецепт точно стоит попробовать. Он прост, необычен и гарантирует восторженные отзывы от всех, кто его попробует. Готовьте на пробу — и будьте готовы к тому, что в следующем году придётся делать сразу вдвое больше.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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