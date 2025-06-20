Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алексей Учитель о взрослых образах своей дочери Анны Пересильд: важно, что в голове
Собака может всё понять по запаху: что именно она улавливает в незнакомце
Мозг против спорта: как обмануть себя и не бросить тренировки
Когда укус — это тревожный сигнал: как отличить аллергию от инфекции
В рамках ПМЭФ-2025 Минобрнауки России, Газпромбанк и Центр технологического лидерства подписали соглашение о стратегическом взаимодействии
Собака в авто: как обеспечить безопасность себе и питомцу
Никаких лекарств и химии: медицина меняет тактику и ставит ловушки для бактерий на наноуровне
Необычное место на карте Италии — самые прозрачные бухты Кампании
В сервис — как на работу: когда стоит продать машину, пока не стало слишком поздно

Эти фрукты и овощи нельзя есть вместе: сочетание, которое делает их ядовитыми

2:12
Еда

Многие считают, что фрукты и овощи можно смело хранить в одной корзине или на одной полке холодильника. Однако это распространённое заблуждение. Некоторые сочетания продуктов не делают блюда токсичными в прямом смысле, но могут вызвать быструю порчу, потерю вкуса и даже ухудшение качества пищи. Всё из-за вещества под названием этилен — природного газа, который выделяется при созревании.

Фрукты и овощи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фрукты и овощи

Что такое этилен и почему это важно

Этилен — это растительный гормон, выделяемый фруктами и овощами в процессе созревания. Он ускоряет процессы старения, размягчения и порчи. Проблема в том, что не все плоды реагируют на него одинаково.

  • Выделяют много этилена: яблоки, бананы, авокадо, груши, манго, сливы, персики.

  • Чувствительны к этилену: огурцы, морковь, брокколи, брюссельская капуста, зелень.

Что случится при неправильном сочетании

Быстрая порча. Огурцы, хранящиеся рядом с яблоками или бананами, начинают желтеть и вянуть. Брюссельская капуста теряет свежесть: листья опадают или становятся жёлтыми.

Изменение вкуса. Морковь в присутствии этилена становится горькой — неприятно и неожиданно.

Ключевой совет: фрукты, активно выделяющие этилен, стоит хранить отдельно от тех, кто к нему чувствителен. Это не про "токсичность" в классическом понимании, а про сохранность и пользу продуктов.

Какие ошибки при хранении допускают чаще всего

  • Хранение в герметичных пакетах. Газ накапливается и ускоряет порчу.

  • Совместное хранение фруктов и овощей на одной полке. Особенно в холодильнике, где воздух менее циркулирует.

Как правильно

  • Яблоки, груши, бананы — отдельно, в прохладном, сухом месте.

  • Морковь, огурцы и зелень — в контейнерах, подальше от фруктов, желательно с вентиляцией.

  • Не храните капустные вместе с фруктами — они быстро портятся и теряют вкус.

Уточнения

Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
Домашние животные
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки Аудио 
Этот мотор ставили в Москвич, а хвалили даже в Европе: прослужил дольше, чем многие современные
Авто
Этот мотор ставили в Москвич, а хвалили даже в Европе: прослужил дольше, чем многие современные Аудио 
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Наука и техника
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное Аудио 
Популярное
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться

Они воскресили червя, замёрзшего 46 тысяч лет назад — он не только выжил, но и начал размножаться. Учёные раскрывают тайны жизни в вечной мерзлоте.

Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Последние материалы
Из косточки — в дерево: как превратить личи в экзотику с плодами
ООО Завидово Девелопмент будет управлять речным вокзалом Завидово
Газпромбанк и Сириус договорились о совместных проектах в сфере образования и технологий
Одна мама — трое пап: у кошек всё серьёзно с генетикой, но только весной
Возвращение Ефремова: что сказал Михалков о новом этапе карьеры актёра?
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана
Открыла банку тунца — и приготовила сытный салат за 20 минут
Это была бы катастрофа: в Кремле резко ответили на слухи о ядерном ударе по Ирану
10 минут лёжа — и минус 4 см в талии: японская техника, которая покорила TikTok
Цвет волос, который старит сильнее морщин — и почему его до сих пор выбирают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.