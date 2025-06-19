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Пельмени нельзя варить вот так — иначе лопнут, слипнутся и испортят ужин

1:46
Еда

На первый взгляд, приготовить пельмени проще простого: закипятили воду, бросили полуфабрикаты — и ждёте, пока всплывут. Но именно в этом, казалось бы, привычном шаге кроется ошибка, которая может испортить весь ужин. Эксперты объясняют, почему замороженные пельмени не стоит отправлять в бурлящую воду и как сделать так, чтобы они получались вкусными и аккуратными.

Пельмени
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пельмени

Что происходит при резком нагреве

Пельмени могут потрескаться. Контраст между температурой замороженного продукта и кипящей воды приводит к повреждению теста. Оно лопается, начинка вытекает, а внешний вид — испорчен.

Они слипаются. Резкий нагрев активирует крахмал в тесте, из-за чего пельмени начинают склеиваться друг с другом, особенно если вы варите большую порцию сразу.

Как варить пельмени правильно

Есть два проверенных способа, которые помогут избежать этих проблем:

1. Подготовка через холодную воду. Опустите замороженные пельмени на пару минут в миску с холодной водой. Это снимет температурный шок при варке и сделает тесто эластичнее. После этого можно перекладывать в кипящую воду — они не треснут.

2. Варка при постепенном нагреве. Залейте пельмени в кастрюлю с тёплой водой (примерно 50°C), доведите до кипения уже вместе с ними. Такой подход позволяет пельменям равномерно прогреться, не склеиться и сохранить форму.

Выбирайте один из этих способов, и ваши пельмени получатся ровными, целыми и вкусными. Без трещин, без комков — только аппетитный результат.

Уточнения

Пельме́ни — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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