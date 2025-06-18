Просто добавьте это утром в кофе — и забудете, что такое упадок сил

Вы когда-нибудь добавляли масло в кофе? Звучит странно, но это не очередной тренд из соцсетей — это "пуленепробиваемый кофе" (или Bulletproof coffee), напиток, который уже завоевал армию поклонников во всём мире. Его не просто пьют ради вкуса — он обещает быструю и долгую энергию, снижение аппетита и даже помощь в контроле веса.
Классический рецепт пуленепробиваемого кофе включает:
свежесваренный кофе,
сливочное масло (обязательно несолёное),
немного кокосового или MCT-масла.
Этот напиток придумал Дэйв Эспри, вдохновившись тибетским чаем с якским маслом. Только вместо чая он использовал кофе — и получил бодрящий эффект без скачков сахара и резких спадов энергии.
Долгая энергия. Жиры замедляют усвоение кофеина, и вместо резкого всплеска бодрости вы получаете мягкий, продолжительный подъём сил.
Подавление аппетита. Высокое содержание жиров надолго насыщает и помогает избегать перекусов. Особенно актуально на низкоуглеводной или кето-диете.
Без сахара — без скачков глюкозы. В напитке нет ни молока, ни сахара, а значит, уровень сахара в крови остаётся стабильным.
Улучшение концентрации. Кофеин стимулирует мозг, а жиры служат топливом для когнитивных процессов.
Несмотря на плюсы, такой кофе подходит не всем. От него лучше отказаться, если:
у вас проблемы с печенью или желчным пузырём,
наблюдается непереносимость жиров,
вы следите за уровнем холестерина.
Пуленепробиваемый кофе — калорийный напиток с высоким содержанием насыщенных жиров, поэтому не стоит пить его слишком часто и в больших объёмах.
Важно: кофе с маслом — не замена завтраку. Он может быть его частью, но не единственным источником питания.
Ингредиенты:
2 ч. л. молотого кофе
1 стакан воды
2 ч. л. несолёного сливочного масла
специи по желанию (корица, кардамон)
Сварите кофе, перелейте его в блендер, добавьте масло и взбейте до появления лёгкой пены. Можно добавить немного специй для вкуса.
Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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