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Просто добавьте это утром в кофе — и забудете, что такое упадок сил

2:26
Еда

Вы когда-нибудь добавляли масло в кофе? Звучит странно, но это не очередной тренд из соцсетей — это "пуленепробиваемый кофе" (или Bulletproof coffee), напиток, который уже завоевал армию поклонников во всём мире. Его не просто пьют ради вкуса — он обещает быструю и долгую энергию, снижение аппетита и даже помощь в контроле веса.

Кофе с корицей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кофе с корицей

Что такое кофе с маслом

Классический рецепт пуленепробиваемого кофе включает:

  • свежесваренный кофе,

  • сливочное масло (обязательно несолёное),

  • немного кокосового или MCT-масла.

Этот напиток придумал Дэйв Эспри, вдохновившись тибетским чаем с якским маслом. Только вместо чая он использовал кофе — и получил бодрящий эффект без скачков сахара и резких спадов энергии.

Чем он полезен

  1. Долгая энергия. Жиры замедляют усвоение кофеина, и вместо резкого всплеска бодрости вы получаете мягкий, продолжительный подъём сил.

  2. Подавление аппетита. Высокое содержание жиров надолго насыщает и помогает избегать перекусов. Особенно актуально на низкоуглеводной или кето-диете.

  3. Без сахара — без скачков глюкозы. В напитке нет ни молока, ни сахара, а значит, уровень сахара в крови остаётся стабильным.

  4. Улучшение концентрации. Кофеин стимулирует мозг, а жиры служат топливом для когнитивных процессов.

Кому стоит быть осторожным

Несмотря на плюсы, такой кофе подходит не всем. От него лучше отказаться, если:

  • у вас проблемы с печенью или желчным пузырём,

  • наблюдается непереносимость жиров,

  • вы следите за уровнем холестерина.

Пуленепробиваемый кофе — калорийный напиток с высоким содержанием насыщенных жиров, поэтому не стоит пить его слишком часто и в больших объёмах.

Важно: кофе с маслом — не замена завтраку. Он может быть его частью, но не единственным источником питания.

Как приготовить кофе с маслом

Ингредиенты:

  • 2 ч. л. молотого кофе

  • 1 стакан воды

  • 2 ч. л. несолёного сливочного масла

  • специи по желанию (корица, кардамон)

Сварите кофе, перелейте его в блендер, добавьте масло и взбейте до появления лёгкой пены. Можно добавить немного специй для вкуса.

Уточнения

Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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