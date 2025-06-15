Итальянцы кладут его в каждое блюдо — и не стареют: что делает этот сыр с организмом

2:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Его любят за насыщенный вкус, ореховые нотки и кулинарную универсальность. Итальянцы добавляют пармезан практически в каждое второе блюдо. Но кроме гастрономического удовольствия он даёт и реальную пользу для здоровья. Учёные выяснили, что пармезан и его "брат" — сыр Грана Падано — поддерживают здоровье костей, способствуют нормальной работе кишечника и обеспечивают организм высококачественным белком.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сыр

Почему пармезан — это больше, чем просто сыр

Пармиджано-Реджано заслуженно называют "функциональным продуктом" — он не просто вкусен, а ещё и полезен. Исследование Пармского университета (2020 г.) показало, что в процессе созревания в сыре образуются биоактивные пептиды. Эти вещества обладают антибактериальным и антиоксидантным действием, а ещё - поддерживают рост полезной микрофлоры кишечника.

Учёные из Падовского университета подтвердили и другое важное свойство: пептиды пармезана помогают усваивать кальций, укрепляя кости и снижая риск остеопороза.

Чем полезен Грана Падано

Грана Падано содержит до 1165 мг кальция на 100 г — это почти половина дневной нормы. Плюс — 33 г белка. Исследования показали, что его компоненты активизируют остеобласты (клетки костей), способствуя восстановлению костной ткани.

Сколько можно съесть без вреда

EFSA рекомендует не больше 20-30 г пармезана в день — это около пары столовых ложек тёртого сыра. Столько хватит, чтобы усилить вкус блюда, не добавляя лишних калорий и жира.

Пармезан почти не содержит лактозу, богат белком и кальцием, но и калорий в нём много: около 400 ккал на 100 г, поэтому важно соблюдать умеренность, особенно людям с проблемами с сердцем или высоким холестерином.

Кому стоит быть осторожным

Тем, у кого аллергия на молочный белок, непереносимость гистамина или проблемы с почками, стоит ограничить или исключить пармезан из рациона. Также традиционный пармезан содержит животный сычужный фермент, что важно учитывать вегетарианцам.

Где пармезан особенно хорош

В карбонаре — для шелковистого соуса

В ризотто — как загуститель и усилитель вкуса

С овощами — для золотистой хрустящей корочки

В бульонах — на основе корки сыра

В гремолате — с лимонной цедрой и петрушкой

Совет: ищите выдержанный не менее 24 месяцев сыр с европейской маркировкой качества — он богат минералами, витаминами и насыщенным вкусом.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

