Вы когда-нибудь пробовали добавлять ревень в мясной фарш? Не в пирог, не в компот — а именно в фарш. Звучит непривычно? А вот вкус… Вкус по-настоящему удивляет: нежное мясо, сочность и лёгкая кислинка ревеня, травяные нотки прованских специй — всё это делает привычные фрикадельки чем-то совершенно новым. Ваши родные точно попросят добавки.
Фрикадельки из фарша — блюдо, знакомое с детства. Но даже классику можно освежить, добавив всего один ингредиент. Когда все вокруг в сезон тянутся к ревеню, чтобы печь пироги и варить варенье, попробуйте другой путь: добавьте его прямо в мясной фарш.
Сладко-кислый вкус ревеня не конфликтует с мясом — наоборот, он делает его нежнее и сочнее. Получается идеальный баланс вкусов. Впрочем, ничего революционного: свинина со сливами или утка с яблоками давно в ходу. Но именно фрикадельки с ревенем — это то, что вы не пробовали, но точно захотите повторить.
500 г мясного фарша (лучше из свиной лопатки)
1 стебель ревеня
1 яйцо
1/2 стакана панировочных сухарей
соль и перец по вкусу
1 ч. л. прованских трав
масло для жарки
Очистите ревень от кожуры и нарежьте его кубиками.
В миске смешайте фарш, яйцо, соль, перец и травы.
Оберните каждый кусочек ревеня мясной массой, формируя шарики. Если хотите покрупнее — режьте ревень крупнее.
Обваляйте фрикадельки в панировочных сухарях.
Обжаривайте на сковороде до румяной корочки с каждой стороны.
Фрикадельки получаются особенно вкусными с гарниром или в холодном виде — как оригинальная закуска. Идеальны для ужина или пикника.
Совет от шефа: не бойтесь экспериментировать — добавьте в фарш немного тертого сыра или мелко нарезанных свежих трав, если хотите усилить аромат.
Фарш — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Мастер педикюра может узнать о вас больше, чем вы думаете — по ногтям, мозолям и форме стоп. Читайте, что именно выдают ваши ноги.