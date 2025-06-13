Все кладут его в тесто — а вы попробуйте в фарш: семья будет в восторге

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы когда-нибудь пробовали добавлять ревень в мясной фарш? Не в пирог, не в компот — а именно в фарш. Звучит непривычно? А вот вкус… Вкус по-настоящему удивляет: нежное мясо, сочность и лёгкая кислинка ревеня, травяные нотки прованских специй — всё это делает привычные фрикадельки чем-то совершенно новым. Ваши родные точно попросят добавки.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Секретное дополнение к классике

Фрикадельки из фарша — блюдо, знакомое с детства. Но даже классику можно освежить, добавив всего один ингредиент. Когда все вокруг в сезон тянутся к ревеню, чтобы печь пироги и варить варенье, попробуйте другой путь: добавьте его прямо в мясной фарш.

Сладко-кислый вкус ревеня не конфликтует с мясом — наоборот, он делает его нежнее и сочнее. Получается идеальный баланс вкусов. Впрочем, ничего революционного: свинина со сливами или утка с яблоками давно в ходу. Но именно фрикадельки с ревенем — это то, что вы не пробовали, но точно захотите повторить.

Что нужно для сочных фрикаделек

500 г мясного фарша (лучше из свиной лопатки)

1 стебель ревеня

1 яйцо

1/2 стакана панировочных сухарей

соль и перец по вкусу

1 ч. л. прованских трав

масло для жарки

Как готовить

Очистите ревень от кожуры и нарежьте его кубиками. В миске смешайте фарш, яйцо, соль, перец и травы. Оберните каждый кусочек ревеня мясной массой, формируя шарики. Если хотите покрупнее — режьте ревень крупнее. Обваляйте фрикадельки в панировочных сухарях. Обжаривайте на сковороде до румяной корочки с каждой стороны.

Фрикадельки получаются особенно вкусными с гарниром или в холодном виде — как оригинальная закуска. Идеальны для ужина или пикника.

Совет от шефа: не бойтесь экспериментировать — добавьте в фарш немного тертого сыра или мелко нарезанных свежих трав, если хотите усилить аромат.

Уточнения

Фарш — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша.

