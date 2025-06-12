Минимум продуктов, максимум удовольствия: ужин за 20 минут, который готовят все

Вечером хочется чего-то вкусного, но времени и сил часто в обрез. А что если ужин можно приготовить всего за 20 минут, да ещё и из трёх простых ингредиентов? Без горы грязной посуды, сложных шагов и кулинарных танцев с бубном — только вы, сковорода и минимальный набор продуктов.

Фото: Freepik by atlascompany is licensed under Рublic domain Картофельная запеканка

Минимум усилий, максимум вкуса

Если вы устали от сложных рецептов и многоступенчатых процессов, этот ужин — то, что нужно. Всего три ингредиента, которые есть почти на каждой кухне: куриное филе, картофель и немного сыра.

Что понадобится

Куриное филе — 2 шт.

Картофель — 3-4 средних клубня

Твёрдый сыр (гауда, чеддер и др.) — около 100 г

Подготовка — всего несколько шагов

Нарежьте картошку — можно кружочками, можно дольками или даже тонкими ломтиками, если хочется, чтобы приготовилась быстрее. Курицу нарежьте небольшими кусочками или полосками. Так она прожарится равномерно и быстро. Сыр натрите на крупной тёрке — это придаст блюду сочность и тягучую сырную корочку.

Готовим прямо на сковороде

На разогретую сковороду с добавлением небольшого количества масла выложите картофель. Обжаривайте его на среднем огне до золотистой корочки, периодически помешивая.

Когда картошка станет почти готова, добавьте кусочки курицы. Жарьте, пока мясо не станет мягким и белым внутри.

На финальном этапе — посыпьте блюдо тёртым сыром и накройте крышкой на 2-3 минуты. Сыр расплавится и покроет всё аппетитной корочкой. За 20 минут у вас полноценный, вкусный и сытный ужин — без лишней суеты и грязной посуды.

Уточнения

У́жин (от праслав. jugъ — «еда в полдень») — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

