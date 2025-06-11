Голубцы без капустной мороки: нарезал, смешал, запёк — и вуаля

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Не любите возиться с капустными листами, заворачивать, парить и подбирать идеальную форму? Отличная новость — всё это не нужно. Ленивые голубцы в духовке — это когда вкус классического блюда остаётся, а времени и усилий уходит в разы меньше. Всё просто: нарезал, смешал, запёк — и готово!

Фото: commons.wikimedia.org by Чакаровска, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ленивые голубцы

Что понадобится

Ингредиенты простые, как и сам процесс:

500 г фарша (смешанного или любого на выбор)

1/2 кочана капусты

1 луковица

1 морковь

100 г риса

2 яйца

2-3 ст. л. томатной пасты

200 мл сметаны

соль, перец, специи — по вкусу

немного масла для формы

По желанию — свежая зелень или чеснок для аромата.

Пошаговая инструкция

Подготовьте овощи. Мелко нашинкуйте капусту. Лук нарежьте кубиком, морковь натрите. Сварите рис. До полуготовности. Он дойдёт в духовке. Смешайте всё. В большой миске соедините фарш, капусту, рис, овощи, яйца, соль, перец и любимые специи. Подготовьте форму. Смажьте маслом и выложите массу ровным слоем. Сделайте соус. Смешайте томатную пасту и сметану с 100 мл воды. Полейте сверху. Запекайте. При 180 °C около 50-60 минут. Можно прикрыть фольгой, чтобы верх не пересох, а за 10 минут до готовности — снять её для румяной корочки.

С чем подать

Такое блюдо — уже полноценный обед. Но отлично подойдут:

сметана или йогуртовый соус

лёгкий салат из свежих овощей

солёные огурчики или капуста квашеная

Ленивые голубцы — это когда вкусно, как у бабушки, но без лишней возни. Проверено: съедаются быстрее, чем успевают остыть.

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

