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Голубцы без капустной мороки: нарезал, смешал, запёк — и вуаля

2:01
Еда

Не любите возиться с капустными листами, заворачивать, парить и подбирать идеальную форму? Отличная новость — всё это не нужно. Ленивые голубцы в духовке — это когда вкус классического блюда остаётся, а времени и усилий уходит в разы меньше. Всё просто: нарезал, смешал, запёк — и готово!

Ленивые голубцы
Фото: commons.wikimedia.org by Чакаровска, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ленивые голубцы

Что понадобится

Ингредиенты простые, как и сам процесс:

  • 500 г фарша (смешанного или любого на выбор)

  • 1/2 кочана капусты

  • 1 луковица

  • 1 морковь

  • 100 г риса

  • 2 яйца

  • 2-3 ст. л. томатной пасты

  • 200 мл сметаны

  • соль, перец, специи — по вкусу

  • немного масла для формы

По желанию — свежая зелень или чеснок для аромата.

Пошаговая инструкция

  1. Подготовьте овощи. Мелко нашинкуйте капусту. Лук нарежьте кубиком, морковь натрите.

  2. Сварите рис. До полуготовности. Он дойдёт в духовке.

  3. Смешайте всё. В большой миске соедините фарш, капусту, рис, овощи, яйца, соль, перец и любимые специи.

  4. Подготовьте форму. Смажьте маслом и выложите массу ровным слоем.

  5. Сделайте соус. Смешайте томатную пасту и сметану с 100 мл воды. Полейте сверху.

  6. Запекайте. При 180 °C около 50-60 минут. Можно прикрыть фольгой, чтобы верх не пересох, а за 10 минут до готовности — снять её для румяной корочки.

С чем подать

Такое блюдо — уже полноценный обед. Но отлично подойдут:

  • сметана или йогуртовый соус

  • лёгкий салат из свежих овощей

  • солёные огурчики или капуста квашеная

Ленивые голубцы — это когда вкусно, как у бабушки, но без лишней возни. Проверено: съедаются быстрее, чем успевают остыть.

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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