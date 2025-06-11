Голубцы без капустной мороки: нарезал, смешал, запёк — и вуаля

Не любите возиться с капустными листами, заворачивать, парить и подбирать идеальную форму? Отличная новость — всё это не нужно. Ленивые голубцы в духовке — это когда вкус классического блюда остаётся, а времени и усилий уходит в разы меньше. Всё просто: нарезал, смешал, запёк — и готово!
Ингредиенты простые, как и сам процесс:
500 г фарша (смешанного или любого на выбор)
1/2 кочана капусты
1 луковица
1 морковь
100 г риса
2 яйца
2-3 ст. л. томатной пасты
200 мл сметаны
соль, перец, специи — по вкусу
немного масла для формы
По желанию — свежая зелень или чеснок для аромата.
Подготовьте овощи. Мелко нашинкуйте капусту. Лук нарежьте кубиком, морковь натрите.
Сварите рис. До полуготовности. Он дойдёт в духовке.
Смешайте всё. В большой миске соедините фарш, капусту, рис, овощи, яйца, соль, перец и любимые специи.
Подготовьте форму. Смажьте маслом и выложите массу ровным слоем.
Сделайте соус. Смешайте томатную пасту и сметану с 100 мл воды. Полейте сверху.
Запекайте. При 180 °C около 50-60 минут. Можно прикрыть фольгой, чтобы верх не пересох, а за 10 минут до готовности — снять её для румяной корочки.
Такое блюдо — уже полноценный обед. Но отлично подойдут:
сметана или йогуртовый соус
лёгкий салат из свежих овощей
солёные огурчики или капуста квашеная
Ленивые голубцы — это когда вкусно, как у бабушки, но без лишней возни. Проверено: съедаются быстрее, чем успевают остыть.
Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.
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