Хит с корейской морковью: 10 минут — и на столе салат, от которого не оторваться

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется чего-то остренького, хрустящего и в то же время сытного — салат с корейской морковью выручает безотказно. Он не требует сложных ингредиентов, готовится за считаные минуты и подходит как для обеда, так и для праздничного стола.

Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Морковь по-корейски

Что нужно для салата

Вот базовый список ингредиентов:

200 г корейской моркови

2 варёных яйца

100 г твёрдого сыра

1 зубчик чеснока

2-3 ст. л. майонеза

зелень для украшения (по желанию)

Продукты простые, но сочетание — яркое и запоминающееся.

Как готовить — пошагово

Натереть сыр. Используйте крупную тёрку — так сыр лучше раскроется во вкусе. Измельчить яйца. Мелко нарежьте или тоже натрите. Подготовить чеснок. Пропустите его через пресс или очень мелко нарежьте. Смешать всё. В большой миске объедините морковь, яйца, сыр и чеснок. Добавьте майонез, хорошо перемешайте. Охладите. Дайте салату постоять в холодильнике 15-20 минут — вкус станет насыщеннее. Украсьте. По желанию посыпьте зеленью или украсьте ломтиками свежего огурца.

Варианты и дополнения

Этот салат — отличный базис для экспериментов:

Добавьте отварную куриную грудку — и получите полноценный обед

Положите немного кукурузы — для сладкой нотки

Замените майонез сметаной с горчицей, если хочется полегче

Салат с корейской морковью хорош тем, что не надо ни жарить, ни запекать — всё готово буквально за 10 минут. А на вкус — как будто постарались час.

Уточнения

Морковь по-корейски — салат из нарезанной моркови, чеснока, растительного масла и приправ.

