Хит с корейской морковью: 10 минут — и на столе салат, от которого не оторваться

Когда хочется чего-то остренького, хрустящего и в то же время сытного — салат с корейской морковью выручает безотказно. Он не требует сложных ингредиентов, готовится за считаные минуты и подходит как для обеда, так и для праздничного стола.
Вот базовый список ингредиентов:
200 г корейской моркови
2 варёных яйца
100 г твёрдого сыра
1 зубчик чеснока
2-3 ст. л. майонеза
зелень для украшения (по желанию)
Продукты простые, но сочетание — яркое и запоминающееся.
Натереть сыр. Используйте крупную тёрку — так сыр лучше раскроется во вкусе.
Измельчить яйца. Мелко нарежьте или тоже натрите.
Подготовить чеснок. Пропустите его через пресс или очень мелко нарежьте.
Смешать всё. В большой миске объедините морковь, яйца, сыр и чеснок. Добавьте майонез, хорошо перемешайте.
Охладите. Дайте салату постоять в холодильнике 15-20 минут — вкус станет насыщеннее.
Украсьте. По желанию посыпьте зеленью или украсьте ломтиками свежего огурца.
Этот салат — отличный базис для экспериментов:
Добавьте отварную куриную грудку — и получите полноценный обед
Положите немного кукурузы — для сладкой нотки
Замените майонез сметаной с горчицей, если хочется полегче
Салат с корейской морковью хорош тем, что не надо ни жарить, ни запекать — всё готово буквально за 10 минут. А на вкус — как будто постарались час.
Морковь по-корейски — салат из нарезанной моркови, чеснока, растительного масла и приправ.
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