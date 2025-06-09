Завтрак, который провоцирует переедание: вы точно ели его сегодня утром

Утро, овсянка, кружка кофе — всё вроде бы идеально. Но если вы считаете, что тарелка горячей каши — это эталон правильного завтрака, самое время взглянуть на ситуацию под другим углом. Овсянка действительно полезна, но далеко не всем и не в любое время.
Несмотря на репутацию диетического продукта, овсянка может резко повышать уровень сахара в крови, особенно если она из быстрорастворимых хлопьев. Такой "гликемический всплеск" приводит к быстрому подъёму энергии — и такому же стремительному её падению уже через пару часов. В результате человек снова чувствует голод и тянется к перекусу.
Овсянка сама по себе — источник углеводов. Но полноценного белка в ней очень мало. Если не добавить к каше яйца, творог или хотя бы орехи, то завтрак окажется несбалансированным. А это может сказаться на уровне энергии, настроении и даже мышечном тонусе.
Некоторым людям овсянка по утрам — тяжесть в желудке и вздутие. Особенно это касается тех, у кого повышенная чувствительность к глютеноподобным белкам или нарушена микрофлора. Каша может "сидеть" в желудке гораздо дольше, чем нужно, вызывая неприятные ощущения.
Однообразный завтрак — не лучшая идея для организма. Постоянное употребление овсянки может даже мешать усвоению некоторых микроэлементов, например, железа и кальция, из-за содержащейся в ней фитиновой кислоты. Не стоит превращать овсянку в ежедневный ритуал — лучше чередовать её с другими вариантами завтраков.
Вот несколько альтернатив:
Яичница с овощами
Творог с ягодами и орехами
Чиа-пудинг
Полезный смузи на основе кефира
Рисовая или гречневая каша с добавлением белка
Завтрак должен давать энергию, а не усыплять и провоцировать голод спустя час. Овсянка может быть частью здорового рациона — но только в правильной форме и в нужное время.
За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.
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