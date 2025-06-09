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Не рвётся, не липнет, не бесит: тесто, рецепт которого берегут пиццерии

2:11
Еда

Мечтаете о домашней пицце, но тесто всё время выходит не таким, как хотелось бы? Есть один рецепт, который сработает даже у новичка. Ни липкости, ни комков — только эластичное, послушное тесто, которое легко раскатывается и отлично печётся.

Замешивание теста
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Замешивание теста

Что понадобится

Для базового теста берём:

  • 500 г муки

  • 300 мл тёплой воды

  • 1 ч. л. сахара

  • 1 ч. л. соли

  • 7 г сухих дрожжей

  • 2 ст. л. оливкового масла

Это классический набор ингредиентов, но главный секрет — в их сочетании и правильной последовательности действий.

Пошаговая инструкция

  1. Активируем дрожжи. В тёплой воде растворяем сахар и добавляем сухие дрожжи. Оставляем на 10 минут, чтобы дрожжи "проснулись" и покрылись пенкой.

  2. Замешиваем основу. В миску просеиваем муку, добавляем соль и масло. Вливаем дрожжевую воду и начинаем замешивать тесто.

  3. Работаем с тестом. Вымешиваем 10 минут. Сначала оно будет липким, но не поддавайтесь искушению подсыпать муку — просто продолжайте месить. Вскоре тесто станет гладким и эластичным.

  4. Даем отдохнуть. Перекладываем тесто в смазанную маслом миску, накрываем полотенцем и убираем в тёплое место на 1 час. Оно должно увеличиться вдвое.

  5. Раскатываем. Готовое тесто делим на 2 части — получится две пиццы среднего размера. Можно использовать сразу или заморозить на потом.

Пара советов напоследок

  • Если хотите хрустящую корочку — перед тем как смазывать основу соусом, слегка запеките тесто 5 минут.

  • Не переусердствуйте с начинкой: тонкое тесто любит баланс.

  • Идеальная температура для выпечки — 220-250 °C.

Домашняя пицца больше не будет разочарованием. С таким тестом она получается как в любимой пиццерии — только теплее, вкуснее и с любовью.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами, основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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