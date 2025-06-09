Не рвётся, не липнет, не бесит: тесто, рецепт которого берегут пиццерии

Мечтаете о домашней пицце, но тесто всё время выходит не таким, как хотелось бы? Есть один рецепт, который сработает даже у новичка. Ни липкости, ни комков — только эластичное, послушное тесто, которое легко раскатывается и отлично печётся.
Для базового теста берём:
500 г муки
300 мл тёплой воды
1 ч. л. сахара
1 ч. л. соли
7 г сухих дрожжей
2 ст. л. оливкового масла
Это классический набор ингредиентов, но главный секрет — в их сочетании и правильной последовательности действий.
Активируем дрожжи. В тёплой воде растворяем сахар и добавляем сухие дрожжи. Оставляем на 10 минут, чтобы дрожжи "проснулись" и покрылись пенкой.
Замешиваем основу. В миску просеиваем муку, добавляем соль и масло. Вливаем дрожжевую воду и начинаем замешивать тесто.
Работаем с тестом. Вымешиваем 10 минут. Сначала оно будет липким, но не поддавайтесь искушению подсыпать муку — просто продолжайте месить. Вскоре тесто станет гладким и эластичным.
Даем отдохнуть. Перекладываем тесто в смазанную маслом миску, накрываем полотенцем и убираем в тёплое место на 1 час. Оно должно увеличиться вдвое.
Раскатываем. Готовое тесто делим на 2 части — получится две пиццы среднего размера. Можно использовать сразу или заморозить на потом.
Если хотите хрустящую корочку — перед тем как смазывать основу соусом, слегка запеките тесто 5 минут.
Не переусердствуйте с начинкой: тонкое тесто любит баланс.
Идеальная температура для выпечки — 220-250 °C.
Домашняя пицца больше не будет разочарованием. С таким тестом она получается как в любимой пиццерии — только теплее, вкуснее и с любовью.
Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами, основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.