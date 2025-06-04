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Эта рыба ускоряет сжигание жира — и это не лосось

2:01
Еда

Забываем о мучительных диетах: иногда достаточно просто заменить в тарелке один продукт на другой. Морская рыба — не волшебная, но очень умная альтернатива. Она насыщает организм белком, не перегружая его калориями, и запускает процессы жиросжигания за счёт важных нутриентов.

Треска
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Треска

Рыба, которая помогает сбросить вес

  • Лосось — не только омега-3 для сердца, но и настоящий метаболический бустер. Эти жирные кислоты ускоряют обмен веществ, помогая организму тратить больше энергии.

  • Тунец — источник селена, важного для щитовидной железы. А от её работы зависит, насколько активно тело сжигает жир.

  • Треска — лёгкая и питательная. Витамины группы B снижают уровень стресса, что особенно важно, если склонны "заедать" эмоции.

  • Палтус — помогает не терять мышцы при похудении. Всё благодаря фосфору и магнию, которые поддерживают выносливость и тонус.

Рыба, которая может навредить стройности

Не все морские обитатели одинаково полезны. Рыба с калорийностью выше 200 ккал на 100 г — не лучший выбор для снижения веса. В этот список попадают:

  • Сельдь

  • Скумбрия

  • Угорь

Из-за высокого содержания жира они легко создают профицит калорий — и вместо стройности добавляют сантиметры.

Как готовить, чтобы худеть

Выбирайте запечённую или приготовленную на пару рыбу. Жарка разрушает часть полезных веществ и увеличивает калорийность за счёт масла.

Питание, которое работает

Употребляйте рыбу 3-4 раза в неделю. Это поддержит стабильный вес, снизит чувство голода и наполнит энергией. Сочетайте её с овощами и крупами — так пищеварение улучшится, а жир начнёт уходить быстрее.

Похудение без истощения возможно. Главное — не воевать с телом, а подкармливать его с умом.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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