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Запеканка с сулугуни стала хитом у гостей — весь секрет в одном ингредиенте

2:05
Еда

Запеканка из сулугуни — это нечто среднее между сырным суфле и нежной запеканкой. Она отлично подойдёт в качестве закуски или основного блюда, особенно если подать её с необычным соусом из фруктов, красного вина и горчицы. Сливочность сыра удачно оттеняется пряной сладостью и лёгкой кислинкой — сочетание, которое удивит гостей и порадует гурманов. А готовится она проще простого!

Запеканка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Запеканка

Ингредиенты

Для запеканки:

  • Сулугуни — 400 г

  • Молоко — 500 мл

  • Яйца — 2 шт.

  • Сливочное масло — 30 г

  • Соль, чёрный перец — по вкусу

Для соуса:

  • Груша или яблоко — 1 шт.

  • Красное сухое вино — 150 мл

  • Сахар — 2 ст. л.

  • Горчица — 1 ч. л.

  • Винный уксус — 1 ст. л.

Пошаговый рецепт

1. Подготовка формы и духовки
Разогрейте духовку до 175 °C. Смажьте сливочным маслом форму объёмом 1,5 л. Натрите сулугуни на крупной тёрке.

2. Основная смесь
В глубокой миске взбейте яйца с молоком, добавьте соль и свежемолотый чёрный перец. Всыпьте тёртый сыр и хорошо перемешайте. Перелейте в подготовленную форму.

3. Выпекание
Запекайте около 30 минут до золотистой корочки. Масса должна схватиться и уплотниться.

4. Соус
Пока запеканка в духовке, нарежьте очищенную грушу или яблоко мелкими кубиками. Поместите в сотейник, добавьте вино, сахар и тушите 5-7 минут на слабом огне. Измельчите погружным блендером, затем добавьте горчицу и уксус, перемешайте до гладкости.

5. Подача
Подавайте запеканку прямо в форме. Соус подавайте отдельно — он отлично подчеркнёт вкус расплавленного сулугуни. з

Уточнения

Сулугу́ни (груз. სულუგუნი, სულგუნი, мегр. სელგუნი) — рассольный грузинский сыр из региона Самегрело. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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