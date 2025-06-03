Запеканка с сулугуни стала хитом у гостей — весь секрет в одном ингредиенте

Запеканка из сулугуни — это нечто среднее между сырным суфле и нежной запеканкой. Она отлично подойдёт в качестве закуски или основного блюда, особенно если подать её с необычным соусом из фруктов, красного вина и горчицы. Сливочность сыра удачно оттеняется пряной сладостью и лёгкой кислинкой — сочетание, которое удивит гостей и порадует гурманов. А готовится она проще простого!
Для запеканки:
Сулугуни — 400 г
Молоко — 500 мл
Яйца — 2 шт.
Сливочное масло — 30 г
Соль, чёрный перец — по вкусу
Для соуса:
Груша или яблоко — 1 шт.
Красное сухое вино — 150 мл
Сахар — 2 ст. л.
Горчица — 1 ч. л.
Винный уксус — 1 ст. л.
1. Подготовка формы и духовки
Разогрейте духовку до 175 °C. Смажьте сливочным маслом форму объёмом 1,5 л. Натрите сулугуни на крупной тёрке.
2. Основная смесь
В глубокой миске взбейте яйца с молоком, добавьте соль и свежемолотый чёрный перец. Всыпьте тёртый сыр и хорошо перемешайте. Перелейте в подготовленную форму.
3. Выпекание
Запекайте около 30 минут до золотистой корочки. Масса должна схватиться и уплотниться.
4. Соус
Пока запеканка в духовке, нарежьте очищенную грушу или яблоко мелкими кубиками. Поместите в сотейник, добавьте вино, сахар и тушите 5-7 минут на слабом огне. Измельчите погружным блендером, затем добавьте горчицу и уксус, перемешайте до гладкости.
5. Подача
Подавайте запеканку прямо в форме. Соус подавайте отдельно — он отлично подчеркнёт вкус расплавленного сулугуни. з
Сулугу́ни (груз. სულუგუნი, სულგუნი, мегр. სელგუნი) — рассольный грузинский сыр из региона Самегрело.
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