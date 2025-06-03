Запеканка с сулугуни стала хитом у гостей — весь секрет в одном ингредиенте

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Запеканка из сулугуни — это нечто среднее между сырным суфле и нежной запеканкой. Она отлично подойдёт в качестве закуски или основного блюда, особенно если подать её с необычным соусом из фруктов, красного вина и горчицы. Сливочность сыра удачно оттеняется пряной сладостью и лёгкой кислинкой — сочетание, которое удивит гостей и порадует гурманов. А готовится она проще простого!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Запеканка

Ингредиенты

Для запеканки:

Сулугуни — 400 г

Молоко — 500 мл

Яйца — 2 шт.

Сливочное масло — 30 г

Соль, чёрный перец — по вкусу

Для соуса:

Груша или яблоко — 1 шт.

Красное сухое вино — 150 мл

Сахар — 2 ст. л.

Горчица — 1 ч. л.

Винный уксус — 1 ст. л.

Пошаговый рецепт

1. Подготовка формы и духовки

Разогрейте духовку до 175 °C. Смажьте сливочным маслом форму объёмом 1,5 л. Натрите сулугуни на крупной тёрке.

2. Основная смесь

В глубокой миске взбейте яйца с молоком, добавьте соль и свежемолотый чёрный перец. Всыпьте тёртый сыр и хорошо перемешайте. Перелейте в подготовленную форму.

3. Выпекание

Запекайте около 30 минут до золотистой корочки. Масса должна схватиться и уплотниться.

4. Соус

Пока запеканка в духовке, нарежьте очищенную грушу или яблоко мелкими кубиками. Поместите в сотейник, добавьте вино, сахар и тушите 5-7 минут на слабом огне. Измельчите погружным блендером, затем добавьте горчицу и уксус, перемешайте до гладкости.

5. Подача

Подавайте запеканку прямо в форме. Соус подавайте отдельно — он отлично подчеркнёт вкус расплавленного сулугуни. з

Уточнения

Сулугу́ни (груз. სულუგუნი, სულგუნი, мегр. სელგუნი) — рассольный грузинский сыр из региона Самегрело.

