Пикник по новым ценам: как россияне адаптируют бюджет в условиях повышения цен на еду

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Летом 2025 года средняя стоимость набора для пикника вырастет на 15-20% по сравнению с прошлым годом, прогнозирует Залина Казова, кандидат экономических наук и преподаватель ИМЭС.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Шашлык на природе

По мнению Казовой, основной причиной роста цен станет подорожание продуктов питания, особенно свежих фруктов, овощей и мяса. Увеличение стоимости упаковочных материалов, таких как бумага и пластик, а также рост транспортных расходов из-за инфляции, также окажут влияние на цену.

Однако интерес к пикникам среди россиян останется на высоком уровне, уверена эксперт. В наиболее уязвимых группах населения можно ожидать снижения частоты выездов на природу. Большинство семей и компаний продолжат устраивать традиционные пикники, адаптируя меню и выбирая более экономичные варианты отдыха, сообщает Газета.Ru.

Казова отмечает, что средний бюджет пикника на семью из четырех человек увеличится с примерно 5 тысяч до 6 тысяч рублей.

Экономист предполагает, что для сокращения расходов россияне будут заменять дорогие продукты более доступными. Например, вместо говядины они будут выбирать курицу, а сезонные овощи — вместо экзотических. Также увеличится потребление простых закусок, таких как бутерброды и салаты из местных овощей, вместо деликатесов. Совместные выезды большими группами позволят разделить расходы на продукты, аренду мангала или беседки.

Уточнения

Пикни́к (фр. pique-nique) — в современном понимании трапеза на природе, устраиваемая на траве на открытом воздухе в местах с красивыми пейзажами — сад, парк, берег озера, пляж или лес — и, как правило, летом.

