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Вся суть в сырном соусе: простой рецепт, превращающий обычную картошку фри в шедевр

1:20
Еда

Кто не любит хрустящую картошку фри? Этот популярный гарнир может стать настоящим украшением вашего стола. Но чтобы сделать его ещё вкуснее, нужно подобрать правильные дополнения. В этом тексте мы расскажем, с чем можно подать картошку фри и как приготовить идеальный сырный соус, который станет отличным дополнением к этому блюду.

сырный соус
Фото: freepik
сырный соус

Ингредиенты:

  • сливочное масло — 50 г;
  • мука — 2 ст. л.;
  • молоко — 100 мл;
  • сыр (например, чеддер) — 100 г;
  • соль, перец — по вкусу;
  • дополнительные специи (например, чесночный порошок, паприка) — по желанию.

Приготовление:

  1. В небольшой кастрюле растопите сливочное масло на среднем огне.
  2. Добавьте муку и перемешайте, обжаривая около 1-2 минут, чтобы смесь стала золотистой.
  3. Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комков.
  4. Доведите смесь до кипения и варите на медленном огне около 5 минут, пока соус не загустеет.
  5. Снимите с огня и добавьте натёртый сыр, соль, перец и дополнительные специи по вкусу.
  6. Тщательно перемешайте до полного растворения сыра.

Сырный соус можно подавать горячим, он отлично дополнит картошку фри.

Уточнения

Сырный соус — соус, приготовленный из твёрдого или плавленого сыра в качестве основного ингредиента.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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