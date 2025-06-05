Вся суть в сырном соусе: простой рецепт, превращающий обычную картошку фри в шедевр

Кто не любит хрустящую картошку фри? Этот популярный гарнир может стать настоящим украшением вашего стола. Но чтобы сделать его ещё вкуснее, нужно подобрать правильные дополнения. В этом тексте мы расскажем, с чем можно подать картошку фри и как приготовить идеальный сырный соус, который станет отличным дополнением к этому блюду.
Ингредиенты:
Приготовление:
Сырный соус можно подавать горячим, он отлично дополнит картошку фри.
Сырный соус — соус, приготовленный из твёрдого или плавленого сыра в качестве основного ингредиента.
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