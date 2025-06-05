Вся суть в сырном соусе: простой рецепт, превращающий обычную картошку фри в шедевр

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Кто не любит хрустящую картошку фри? Этот популярный гарнир может стать настоящим украшением вашего стола. Но чтобы сделать его ещё вкуснее, нужно подобрать правильные дополнения. В этом тексте мы расскажем, с чем можно подать картошку фри и как приготовить идеальный сырный соус, который станет отличным дополнением к этому блюду.

Фото: freepik сырный соус

Ингредиенты:

сливочное масло — 50 г;

мука — 2 ст. л.;

молоко — 100 мл;

сыр (например, чеддер) — 100 г;

соль, перец — по вкусу;

дополнительные специи (например, чесночный порошок, паприка) — по желанию.

Приготовление:

В небольшой кастрюле растопите сливочное масло на среднем огне. Добавьте муку и перемешайте, обжаривая около 1-2 минут, чтобы смесь стала золотистой. Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комков. Доведите смесь до кипения и варите на медленном огне около 5 минут, пока соус не загустеет. Снимите с огня и добавьте натёртый сыр, соль, перец и дополнительные специи по вкусу. Тщательно перемешайте до полного растворения сыра.

Сырный соус можно подавать горячим, он отлично дополнит картошку фри.

Уточнения

Сырный соус — соус, приготовленный из твёрдого или плавленого сыра в качестве основного ингредиента.

