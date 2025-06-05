Секрет раскрыт: хрустящая картошка фри без капли масла — вкуснее, чем в ресторане

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Идеальная хрустящая картошка фри не обязательно должна быть жареной в масле. Этот метод, который часто используется в дорогих бистро, позволяет приготовить вкусную и полезную картошку фри, которая понравится всем. Тщательно выбирая ингредиенты и следуя простым советам, вы сможете сделать хрустящую и вкусную картошку фри дома.

Фото: Adobe Stock by M.studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофель фри

Ингредиенты (на 4 порции):

Картофель — 400 г;

Уксус — 1 ст. л.;

Кукурузный крахмал — 2 ст. л.;

Молотая копчёная паприка — 1 ч. л.;

Сушёный чеснок — 1 ч. л.;

Прованские травы — 1 ч. л.

Приготовление:

Нарежьте картофель на кусочки одинакового размера для равномерного запекания. Замочите картофель в холодной воде на 20-30 минут, чтобы убрать излишки крахмала. Добавьте в воду столовую ложку уксуса для большей плотности и хрустящей корочки. Тщательно обсушите картофель бумажным полотенцем. Посыпьте картофель кукурузным крахмалом для получения мягкой корочки. Посолите и добавьте специи по вкусу перед запеканием. Выпекайте на противне, застеленном пергаментной бумагой, до золотисто-коричневого цвета при 220 °C, переворачивая картофель в процессе.

Советы:

Для дополнительной хрустящей корочки запеките картофель фри под грилем в последние несколько минут, советует kupi.cz.

Экспериментируйте со специями, такими как розмарин или тимьян, для разнообразия вкусов.

Уточнения

Карто́фель фри (картофель + фр. frite [frit] — жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре.

