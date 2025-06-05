Секрет раскрыт: хрустящая картошка фри без капли масла — вкуснее, чем в ресторане

Идеальная хрустящая картошка фри не обязательно должна быть жареной в масле. Этот метод, который часто используется в дорогих бистро, позволяет приготовить вкусную и полезную картошку фри, которая понравится всем. Тщательно выбирая ингредиенты и следуя простым советам, вы сможете сделать хрустящую и вкусную картошку фри дома.
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Картофель фри
Ингредиенты (на 4 порции):
Картофель — 400 г;
Уксус — 1 ст. л.;
Кукурузный крахмал — 2 ст. л.;
Молотая копчёная паприка — 1 ч. л.;
Сушёный чеснок — 1 ч. л.;
Прованские травы — 1 ч. л.
Приготовление:
Нарежьте картофель на кусочки одинакового размера для равномерного запекания.
Замочите картофель в холодной воде на 20-30 минут, чтобы убрать излишки крахмала.
Добавьте в воду столовую ложку уксуса для большей плотности и хрустящей корочки.
Тщательно обсушите картофель бумажным полотенцем.
Посыпьте картофель кукурузным крахмалом для получения мягкой корочки.
Посолите и добавьте специи по вкусу перед запеканием.
Выпекайте на противне, застеленном пергаментной бумагой, до золотисто-коричневого цвета при 220 °C, переворачивая картофель в процессе.
Советы:
Для дополнительной хрустящей корочки запеките картофель фри под грилем в последние несколько минут, советует kupi.cz.
Экспериментируйте со специями, такими как розмарин или тимьян, для разнообразия вкусов.
Уточнения
Карто́фель фри (картофель + фр. frite [frit] — жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре.