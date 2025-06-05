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Секрет раскрыт: хрустящая картошка фри без капли масла — вкуснее, чем в ресторане

1:39
Еда

Идеальная хрустящая картошка фри не обязательно должна быть жареной в масле. Этот метод, который часто используется в дорогих бистро, позволяет приготовить вкусную и полезную картошку фри, которая понравится всем. Тщательно выбирая ингредиенты и следуя простым советам, вы сможете сделать хрустящую и вкусную картошку фри дома.

Картофель фри
Фото: Adobe Stock by M.studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофель фри

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Картофель — 400 г;
  • Уксус — 1 ст. л.;
  • Кукурузный крахмал — 2 ст. л.;
  • Молотая копчёная паприка — 1 ч. л.;
  • Сушёный чеснок — 1 ч. л.;
  • Прованские травы — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Нарежьте картофель на кусочки одинакового размера для равномерного запекания.
  2. Замочите картофель в холодной воде на 20-30 минут, чтобы убрать излишки крахмала.
  3. Добавьте в воду столовую ложку уксуса для большей плотности и хрустящей корочки.
  4. Тщательно обсушите картофель бумажным полотенцем.
  5. Посыпьте картофель кукурузным крахмалом для получения мягкой корочки.
  6. Посолите и добавьте специи по вкусу перед запеканием.
  7. Выпекайте на противне, застеленном пергаментной бумагой, до золотисто-коричневого цвета при 220 °C, переворачивая картофель в процессе.

Советы:

  • Для дополнительной хрустящей корочки запеките картофель фри под грилем в последние несколько минут, советует kupi.cz.
  • Экспериментируйте со специями, такими как розмарин или тимьян, для разнообразия вкусов.

Уточнения

Карто́фель фри (картофель + фр. frite [frit] — жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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