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Творожная бомба: этот клубничный пирог покорит ваше сердце с первого кусочка

4:02
Еда

Клубничный пирог с творогом — это десерт, который никогда не разочарует. Сочная клубника, нежная творожная начинка и ароматная коричная крошка создают неповторимое сочетание, перед которым сложно устоять. А что самое приятное? Этот рецепт прост и доступен даже для новичков! Приготовьте сладкий пирог, который идеально подойдет для семейных праздников, уютного чаепития или просто когда вам захочется чего-то особенного. Присоединяйтесь к нам в этом легком и быстром рецепте, который понравится вам и вашим близким!

Пирог с клубникой
Фото: commons.wikimedia.org by User:Bangin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пирог с клубникой

Клубничный пирог — это классика, которая никогда не выходит из моды. Однако наш рецепт поднимает этот десерт на новый уровень благодаря кремовой творожной начинке и ароматной коричной крошке. История таких пирогов уходит корнями в прошлое, когда их готовили как быструю и доступную сладость. Сегодня мы можем наслаждаться ими в самых разных вариациях, но сочетание клубники и творога остается одним из самых любимых. Этот десерт идеален не только летом, когда клубника в сезон, но и в любое другое время года — просто используйте замороженные ягоды, советует kupi.cz.

Звезда нашего рецепта — клубника. Эти красные дары природы не только вкусны, но и богаты витаминами и антиоксидантами. Они содержат витамин С, укрепляющий иммунитет, и марганец, поддерживающий здоровье костей. Клубника также низкокалорийна, что делает её идеальным ингредиентом для сладких угощений, которые радуют не только вкусовые рецепторы, но и организм. А как насчет творога? Он богат белком и кальцием, что делает его отличным выбором для полезной выпечки. Таким образом, сочетание этих двух ингредиентов не только вкусное, но и питательное!

Быстрый клубничный пирог с творогом

Количество порций: 8-10

Время приготовления: 20 минут (плюс 40 минут на выпечку)

Ингредиенты:

Тесто:

  • 150 г йогурта
  • 100 мл молока
  • 120 г сливочного масла
  • 120 г сахара
  • 2 яйца
  • 250 г муки из полбы
  • 5 г разрыхлителя
  • 2 г пищевой соды

Начинка:

  • 250 г свежей клубники
  • 250 г творога из банки
  • 20 г сахара
  • 20 г кукурузного крахмала
  • 10 мл рома

Крошка:

  • 30 г сливочного масла
  • 30 г муки
  • 25 г сахара
  • корица по вкусу

Процедура приготовления:

  1. Очистите клубнику и нарежьте её на более мелкие кусочки.
  2. В небольшой миске смешайте творог, сахар, кукурузный крахмал и ром до однородной консистенции.
  3. Приготовьте крошку для начинки: в миске смешайте муку, сахар, корицу и масло. Руками перемешайте до рассыпчатой консистенции.
  4. Разогрейте духовку до 180°C и застелите противень размером 20×30 см пергаментной бумагой.
  5. В миске смешайте йогурт, молоко, растопленное сливочное масло, сахар и яйца. Хорошо перемешайте венчиком.
  6. Просейте в жидкую смесь муку из полбы, разрыхлитель и соду. Тщательно перемешайте до однородного теста.
  7. Вылейте тесто на подготовленный противень и равномерно распределите.
  8. Выложите на тесто творожную начинку.
  9. Посыпьте измельченной клубникой и сверху добавьте крошку.
  10. Выпекайте в разогретой духовке 20 минут при 180°C, затем уменьшите температуру до 160°C и продолжайте выпекать еще 20 минут, чтобы корочка стала золотистой.
  11. Дайте пирогу остыть, нарежьте ломтиками и подавайте.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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