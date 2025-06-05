Творожная бомба: этот клубничный пирог покорит ваше сердце с первого кусочка

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Клубничный пирог с творогом — это десерт, который никогда не разочарует. Сочная клубника, нежная творожная начинка и ароматная коричная крошка создают неповторимое сочетание, перед которым сложно устоять. А что самое приятное? Этот рецепт прост и доступен даже для новичков! Приготовьте сладкий пирог, который идеально подойдет для семейных праздников, уютного чаепития или просто когда вам захочется чего-то особенного. Присоединяйтесь к нам в этом легком и быстром рецепте, который понравится вам и вашим близким!

Фото: commons.wikimedia.org by User:Bangin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пирог с клубникой

Клубничный пирог — это классика, которая никогда не выходит из моды. Однако наш рецепт поднимает этот десерт на новый уровень благодаря кремовой творожной начинке и ароматной коричной крошке. История таких пирогов уходит корнями в прошлое, когда их готовили как быструю и доступную сладость. Сегодня мы можем наслаждаться ими в самых разных вариациях, но сочетание клубники и творога остается одним из самых любимых. Этот десерт идеален не только летом, когда клубника в сезон, но и в любое другое время года — просто используйте замороженные ягоды, советует kupi.cz.

Звезда нашего рецепта — клубника. Эти красные дары природы не только вкусны, но и богаты витаминами и антиоксидантами. Они содержат витамин С, укрепляющий иммунитет, и марганец, поддерживающий здоровье костей. Клубника также низкокалорийна, что делает её идеальным ингредиентом для сладких угощений, которые радуют не только вкусовые рецепторы, но и организм. А как насчет творога? Он богат белком и кальцием, что делает его отличным выбором для полезной выпечки. Таким образом, сочетание этих двух ингредиентов не только вкусное, но и питательное!

Быстрый клубничный пирог с творогом

Количество порций: 8-10

Время приготовления: 20 минут (плюс 40 минут на выпечку)

Ингредиенты:

Тесто:

150 г йогурта

100 мл молока

120 г сливочного масла

120 г сахара

2 яйца

250 г муки из полбы

5 г разрыхлителя

2 г пищевой соды

Начинка:

250 г свежей клубники

250 г творога из банки

20 г сахара

20 г кукурузного крахмала

10 мл рома

Крошка:

30 г сливочного масла

30 г муки

25 г сахара

корица по вкусу

Процедура приготовления:

Очистите клубнику и нарежьте её на более мелкие кусочки. В небольшой миске смешайте творог, сахар, кукурузный крахмал и ром до однородной консистенции. Приготовьте крошку для начинки: в миске смешайте муку, сахар, корицу и масло. Руками перемешайте до рассыпчатой консистенции. Разогрейте духовку до 180°C и застелите противень размером 20×30 см пергаментной бумагой. В миске смешайте йогурт, молоко, растопленное сливочное масло, сахар и яйца. Хорошо перемешайте венчиком. Просейте в жидкую смесь муку из полбы, разрыхлитель и соду. Тщательно перемешайте до однородного теста. Вылейте тесто на подготовленный противень и равномерно распределите. Выложите на тесто творожную начинку. Посыпьте измельченной клубникой и сверху добавьте крошку. Выпекайте в разогретой духовке 20 минут при 180°C, затем уменьшите температуру до 160°C и продолжайте выпекать еще 20 минут, чтобы корочка стала золотистой. Дайте пирогу остыть, нарежьте ломтиками и подавайте.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

