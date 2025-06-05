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Вместо сухарей — это: дубайский лайфхак для идеальной корочки куриного шницеля

2:55
Еда

Дубай сейчас невероятно популярен в Европе, и его влияние распространяется на все аспекты жизни, включая кулинарию. Даже такой привычный продукт, как куриный шницель, не остался в стороне от этой тенденции. Однако, в отличие от классического рецепта, дубайский шницель представляет собой нечто особенное.

Шницель
Фото: freepik.com by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шницель

Вместо традиционных панировочных сухарей, для покрытия используется хрустящая кнафе — восточная паста, придающая блюду экзотический вкус. Этот шницель не только прост в приготовлении, но и впечатляет результатом. Если вы еще не пробовали его, обязательно сделайте это — он стал настоящим хитом!

Рецепт куриного шницеля по-дубайски

Количество порций: 4

Время приготовления: около 40 минут.

Ингредиенты:

  • 4 куриных грудки;
  • 1 ч. л. соли;
  • 0,5 ч. л. молотого черного перца;
  • 100 г муки;
  • 3 яйца;
  • 150 г кнафе (тесто катаифи);
  • масло для жарки (лучше использовать рапсовое или подсолнечное).

Приготовление:

  1. Куриные грудки промойте, обсушите и слегка отбейте, чтобы они стали одинаковой толщины.
  2. Приправьте мясо с обеих сторон солью и перцем, оставьте на несколько минут.
  3. Кнафе предварительно разморозьте и руками разделите на более мелкие пряди — так он лучше пристанет к мясу.
  4. Подготовьте три емкости: в одну насыпьте муку, во вторую разбейте яйца, а в третью — кнафе.
  5. Каждую куриную грудку обваляйте в муке, затем погрузите в яйца и, наконец, тщательно обваляйте в кнафе. Аккуратно прижмите кнафе, чтобы он хорошо держался на мясе.
  6. Разогрейте сковороду с достаточным количеством масла (оно должно полностью покрывать дно).
  7. Обжаривайте шницели на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон, примерно по 4-5 минут. Кнафе должен стать хрустящим.
  8. Готовые шницели выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла. Подавайте сразу же, пока корочка остается хрустящей.
  9. Если кнафе не хочет прилипать, слегка смочите его водой. Это сделает его более податливым.

Совет: Для дополнительного вкуса в яйца можно добавить щепотку восточных специй — например, имбирь, куркуму или гарам масалу.

К шницелю отлично подойдет йогуртовый соус с чесноком и лимоном или легкий хумус. В качестве гарнира лучше выбрать что-то легкое, например, салат из свежих огурцов и помидоров с кунжутной заправкой.

Этот шницель можно также приготовить во фритюрнице: просто смажьте его маслом и запеките при температуре 200 °C около 15 минут.

Уточнения

Шни́цель (нем. Schnitzel) — плотно панированный во взбитом яйце и сухарях порционный кусок слегка отбитого мяса, преимущественно телятины или свинины, жаренный на сковороде.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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