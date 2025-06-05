Вместо сухарей — это: дубайский лайфхак для идеальной корочки куриного шницеля

Дубай сейчас невероятно популярен в Европе, и его влияние распространяется на все аспекты жизни, включая кулинарию. Даже такой привычный продукт, как куриный шницель, не остался в стороне от этой тенденции. Однако, в отличие от классического рецепта, дубайский шницель представляет собой нечто особенное.
Вместо традиционных панировочных сухарей, для покрытия используется хрустящая кнафе — восточная паста, придающая блюду экзотический вкус. Этот шницель не только прост в приготовлении, но и впечатляет результатом. Если вы еще не пробовали его, обязательно сделайте это — он стал настоящим хитом!
Количество порций: 4
Время приготовления: около 40 минут.
Ингредиенты:
Приготовление:
Совет: Для дополнительного вкуса в яйца можно добавить щепотку восточных специй — например, имбирь, куркуму или гарам масалу.
К шницелю отлично подойдет йогуртовый соус с чесноком и лимоном или легкий хумус. В качестве гарнира лучше выбрать что-то легкое, например, салат из свежих огурцов и помидоров с кунжутной заправкой.
Этот шницель можно также приготовить во фритюрнице: просто смажьте его маслом и запеките при температуре 200 °C около 15 минут.
Шни́цель (нем. Schnitzel) — плотно панированный во взбитом яйце и сухарях порционный кусок слегка отбитого мяса, преимущественно телятины или свинины, жаренный на сковороде.
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