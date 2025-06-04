Секрет идеального завтрака: раскрываем тайну пикантного яичного салата

Яичный салат — отличный выбор для тех, кто хочет быстро и сытно перекусить или позавтракать. Он получается пикантным благодаря горчице, солёным огурцам и луку, а в сочетании с кусочком хлеба становится ещё более питательным.
Ингредиенты (на 6 порций):
Рецепт:
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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