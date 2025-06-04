Секрет идеального завтрака: раскрываем тайну пикантного яичного салата

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Яичный салат — отличный выбор для тех, кто хочет быстро и сытно перекусить или позавтракать. Он получается пикантным благодаря горчице, солёным огурцам и луку, а в сочетании с кусочком хлеба становится ещё более питательным.

Фото: flickr.com by Emily Cavalier, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Яичный салат

Ингредиенты (на 6 порций):

Яйца варёные — 6 шт.

Огурцы маринованные — 2 шт.

Лук — 1 шт. (можно не добавлять, если не любите)

Горчица — 1 ст. л.

Майонез — 225 мл

Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Рецепт:

Яйца нарежьте крупными кусочками, огурцы — мелкими кубиками, а лук — очень мелко (если не хотите, лук можно не использовать). Добавьте горчицу, майонез, соль и перец. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородности.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

