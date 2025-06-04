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Секрет идеального завтрака: раскрываем тайну пикантного яичного салата

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Еда

Яичный салат — отличный выбор для тех, кто хочет быстро и сытно перекусить или позавтракать. Он получается пикантным благодаря горчице, солёным огурцам и луку, а в сочетании с кусочком хлеба становится ещё более питательным.

Яичный салат
Фото: flickr.com by Emily Cavalier, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Яичный салат

Ингредиенты (на 6 порций):

  • Яйца варёные — 6 шт.
  • Огурцы маринованные — 2 шт.
  • Лук — 1 шт. (можно не добавлять, если не любите)
  • Горчица — 1 ст. л.
  • Майонез — 225 мл
  • Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Рецепт:

  1. Яйца нарежьте крупными кусочками, огурцы — мелкими кубиками, а лук — очень мелко (если не хотите, лук можно не использовать).
  2. Добавьте горчицу, майонез, соль и перец. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородности.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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